А - упала, Б - пропала: на монументе Славы исковерканы имена погибших защитников

Новосибирец Валерий Судьяров пришел в редакцию «КП» - Новосибирск» с болью. Он рассказал об отвалившихся буквах на монументе Славы. Потомок участника Великой Отечественной войны в недоумении: памятник реконструировали в прошлом году, но почему не восстановили отпавшие буквы? Мы попытались ответить на этот вопрос.

Валерий уже не первый год бьется над восстановлением фамилии отца на монументе.

- Моего отца, Алексея Судьярова, призвали 28 июня 1941 года в Новосибирске. Папа работал на заводе имени XVI партсъезда кузнецом. Я позже узнал, что до сентября папа проходил подготовку в лагере в Татарске, - рассказал «КП» - Новосибирск» Валерий.

Монумент реконструировали в прошлом году.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Раньше об этом нельзя было писать. Во фронтовых письмах места тренировок зачеркивали черной тушью. Все было под грифом «Секретно».

- Отец воевал до апреля 1944 года. Служил в разведке. У них очень опасная миссия была. Как мне рассказывали потом, разведчики больше двух или трех заданий не выполняют - погибают. А мой папа - смог, - говорит мужчина.

Алексей Судьяров не дожил до Победы. Домой пришло извещение, написанное от руки, - сибиряк погиб. Имя сибиряка-разведчика на монументе Славы увековечили не сразу. Мама Валерия специально относила документы, чтобы бойца включили в списки.

- Там же все фамилии в алфавитном порядке идут, а мой отец был где-то в самом низу и даже не на букву «С». Так скажем, на дополнительных досках. Они располагались на четвертом пилоне, - вспоминает мужчина. - К 50-летию Победы его фамилия уже точно была включена в списки.

На монументе - имена героев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В прошлом году Валерий пришел на открытие монумента Славы. Подошел - а доску подняли на 2 метра от земли.

- На открытии после реконструкции я обратил внимание, что буквы нет. Вместо «Судьяров» - «Судьяро». Я обращался в Горзеленхоз с заявлением, чтобы букву вернули на место, и в администрацию Ленинского района тоже писал. Реакции - никакой, - возмущается Валерий. - Да там у половины фамилий так. Многие вообще похожи на нецензурные слова!

Мужчина не собирается на этом останавливаться. Только пока не знает, куда обращаться.

ОФИЦИАЛЬНО

«Принимаем заявки»

Корреспонденты «КП» - Новосибирск» отправили запрос в мэрию. Нам рассказали, куда подавать заявление на восстановление и почему с монумента Славы начали отваливаться буквы:

- Прошло более 50 лет с открытия монумента Славы (год основания - 1967-й). По истечении времени и под влиянием погодных условий металлические буквы приходят в негодность и сами по себе отваливаются от креплений.

В пресс-службе мэрии сообщили, что уже сейчас начинают принимать заявки на восстановление фамилий. Для этого родственникам погибших, чьи имена указаны неверно, нужно подать заявление в Музей города Новосибирска (ул. Чаплыгина, 27), приложить справку из военкомата Новосибирской области (ул. Советская, 4а) с подтверждением ошибки и документы о родстве.