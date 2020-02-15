«У меня переломана вся голова!»: сибирячка будет судиться с дорожниками из-за колеи на Пашинском шоссе

Сибирячка Мария Павлова намерена судиться из-за колеи на Пашинском шоссе. В конце января там женщина попала в аварию, и чуть было не погибла. Она до сих пор еще не пришла в себя, проходит лечение в клинике.

- В тот день я готовила машину к поездке в Горный Алтай, ездила на СТО. Когда закончила все дела, поехала домой. По пути, думала, заскочу на автозаправку. Ехали вместе с подругой. Обсуждали как раз колею, как вдруг при повороте на АЗС машину резко выкинуло боком на встречную полосу, - рассказала КП-Новосибирск Мария Павлова. – Я повернула голову и вижу, что прямо в нас несется маршрутка. Я успела сказать подруге: «Ну, все, Саша, нам – пипец!». После этого произошел удар. Дальше я не помню, что было.

Машина девушки восстановлению не подлежит. Фото: личный архив.

Со слова подруги Александры, столкновение было такой силой, что девушку отбросило назад, а сама Мария головой ударилась о стойку. Александра быстро пришла в себя, ползком вылезла из машины и подползла к подруге. Как вспоминает девушка, Маша лежала без сознания, она даже не дышала. Подбежали водители, начали трясти ее, и она вдруг захрипела. Тут же приехала «Скорая помощь» и увезла Марию в больницу.

- У меня вся голова переломана. В больнице просили подписать бумаги, якобы я пьяная. Врач все спрашивал, чего меня так шатает, но я отказалась и настояла о медосведетельствовании. В голове была гематома, слава богу, рассосалась, иначе потребовалась бы операция, - вспоминает Мария. – В больнице меня недолго держали. Сейчас прохожу лечение в платной клинике. Не могу прийти в себя, кружится голова постоянно.

Пассажиры маршрутки тоже пострадали. Фото: личный архив.

Машина Марии восстановлению не подлежит. В маршрутке во время столкновения находились пассажиры: несколько человек также пострадали. По словам Марии, она общалась с ними: люди рассказали, что кричали водителю, чтобы он уходил от столкновения. Они уверяют, что водитель ответил, что увернется и уйдет в сугроб. Но не получилось.

После того, как Мария разбилась на Пашинском шоссе, на том же участке дороги произошло еще несколько страшных ДТП. Субарист залетел под «КамАЗ», мужчину достали из авто в тяжелом состоянии. После разбилась пожилая пара. И это не считая еще десятка аварий, в которых, к счастью не погибли люди. Среди водителей назревает настоящий бунт. Люди попросту боятся там ездить и прозвали шоссе «дорогой смерти».

Та самая колея на дороге. Фото: личный архив.

Юрист Елена Данилова отмечает, что в данном случае нужно понять, кому принадлежит участок дороги, где из-за колеи бьются автомобилисты.

- Для потерпевших последовательность такая: установить, чей участок дороги. Он может быть федеральным, областным или муниципальным. Дальше надо понять, кто по контракту проводил ремонтные работы на участке. С кем тот или иной департамент заключал договор на проведение работ, - рассказала КП-Новосибирск юрист. – Далее делаем экспертизу произошедшего события, замеры колеи. Далее подаем в суд. Это общий порядок. Но каждую ситуацию рассматривать детально.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города. Просим обратиться потерпевших для того, чтобы составить коллективную жалобу по телефону в редакцию: 8-913-752-97-91.