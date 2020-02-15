В программе «Говорит Новосибирск» мы поговорили на эти темы с Дмитрием Владимировичем Асанцевым, руководителем депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска, председателем Совета депутатов города Новосибирска.

- Почему появилась идея отменить выборы по партспискам и можно ли доходчиво объяснить избирателю алгоритм таких выборов?

- Эта идея витала давно. Много споров было еще в 2015 году, когда пошли на введение партсписков. Сейчас статистика показывает, что авторитет партий падает. Инициатива об изменении поступила от одной из общественниц города Новосибирска. По результатам публичных слушаний на сессии в Совете депутатов города Новосибирска было принято решение провести выборы в сентябре этого года по одномандатным округам. Мы разговаривали с избирателями на округах, и большинство жителей говорят, что для них интереснее избирать конкретного и понятного человека, - объяснил Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска.

- В последнее время мне доводилось читать, мол, стремление отменить партийные списки на выборах в Совет депутатов города Новосибирска в 2020 году вызвано страхом «Единой России» проиграть и потерять большинство мест. Есть ли здесь доля правды?

- На мой взгляд, для «Единой России» нет никаких рисков потерять большинство в новосибирском парламенте. Какой бы ни был сейчас в цифрах рейтинг у партии, она безоговорочно продолжает оставаться партией № 1 и в России, и в Новосибирской области. Основной интригой предстоящих выборов в Совет депутатов города Новосибирска станет борьба за второе место. По данным последних опросов «Левада-Центра», Жириновский значительно обгоняет по популярности Зюганова. Значит, соотношение партийных брендов неотвратимо меняется не в пользу коммунистов. И если поражение одномандатников еще можно объяснить, то уступку второго места по партсписками ЛДПР коммунисты никак не смогли бы оправдать. Третье место КПРФ подрывает экономическую основу партии, рушит миф про красный пояс. Не допустить этого накануне выборов для коммунистов принципиально. Отмена партийных списков на выборах в Совет депутатов города Новосибирска - это не страх партии «Единая Россия», а инициатива одного из жителей города Новосибирска.

- Депутаты Совета депутатов города Новосибирска единогласно поддержали инициативу зампреда Заксобрания Андрея Панферова о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Как вы считаете, что этот почетный статус даст городу?

- Присвоение Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» позволит сохранить память о военно-историческом и трудовом наследии нашего города, обо всех героических событиях, колоссальной мобилизации и самоотверженности народа. Присвоение городу такого звания также позволит сформировать прежде всего у молодежи чувство патриотизма и гордости за свой город и страну в целом. Безусловно, никаких сомнений и быть не может в том, что наш город, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, заслуживает присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».

- При принятии решения по присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести» говорилось, что Великая Отечественная война не обошла ни одну новосибирскую семью. Вы помните о ваших предках, знаете об их участии в войне?

- Мой дед родился в 1905 году, рано потерял родителей, с 10 лет работал батраком, учился в Ленинградском политехническом институте. В 1941 году был призван на фронт в железнодорожные войска. В городе Шорске был главным энергетиком военного завода, потом его перевели в город Котовск Одесской области. Он отвечал при захвате городов фашистами за взрывы заводов, чтобы они не достались немцам. Был директором электростанции Чувашской ГЭС, потом переехал в Новосибирск. Был награжден медалью «За трудовую доблесть». Я очень горжусь своим дедом.