Хоккеисты разбили подаренную фанатом «девятку» в честь выхода в плей-офф.

В соцсетях назревает спортивный скандал: вляпались в неприятную историю хоккеисты «Сибири», которые только три дня назад вышли в плей-офф. Казалось бы, болельщики должны радоваться и поздравлять спортсменов, но нет. После того как в официальной группе команды появился ролик «Снимаем проклятие девятки», на хоккеистов обрушилась волна негатива.

В кадре четверо хоккеистов кувалдами крушат автомобиль - «девятку». Модель машины выбрана неслучайно - так команда попрощалась с девятым местом, которое ей доставалось из сезона в сезон. Сами спортсмены в шутку назвали акцию «снятием проклятия». Но магический перформанс поняли не все.

- Лучше бы подарили этот автомобиль какому-нибудь человеку, а разбили БМВ хоккеиста, который косячит в ХК «Сибирь», - намекая на то, что недавно команда проиграла два матча подряд (спортсмены не смогли одолеть «Куньлунь» и «Сочи»), написал один из комментаторов.

- Машина-то чем виновата? Можно выплеснуть эмоции каким-нибудь другим способом, а просто так разрушать что-то, созданное людьми, - это вандализм!

- Это некрасиво и неправильно! Понятно, у хоккеистов большие зарплаты и для них это не автомобиль, но для кого-то это, быть может, максимум, что может позволить себе человек. Даже если она не на ходу, так поступать нельзя.

Тимур сам предложил разбить свою «девятку». Фото: Тимур КАМАЕВ.

Интересно, что машина, которую разбили хоккеисты, - это подарок. «Девятку» хоккеистам на растерзание отдал 21-летний болельщик Тимур Камаев.

- Саму «девятку» я купил еще в 2017 году за 33 тысячи рублей. Тогда машине было 25 лет, но она была на ходу. На ней еще была наклейка «Сибирь», и я тогда подумал, что это судьба. За команду я болею уже пять лет. В 2018 году я на этой машине попал в аварию - в меня врезалось такси. Я получил по страховке 27,6 тысячи рублей, так что авто для меня почти окупилось, - рассказал КП-Новосибирск Тимур. - На «девятке» я ездил и после ДТП, но со временем машина стала гнить: в ней через дыры на днище можно было видеть асфальт. И тут после выхода «Сибири» в плей-офф я увидел в комментариях идею - разбить «девятку» как символ того, что команда поднялась в турнирной таблице. Я сам связался с клубом! И сам предложил ее разбить.

Парень говорит, что авто ему совсем не жаль. А еще «девятка» оказалась неубиваемой: после того как хоккеисты разбили машину, он на ней еще доехал до дома. И теперь решает, что делать с грудой металла, которая умудряется ездить: то ли сдать в утиль, то ли сделать вездеход.

В самом клубе на негативные комментарии в соцсети реагируют философски.

- Эту идею предложили болельщики, и мы ее поддержали. Ведь правда, когда одно и то же событие - например, невыход в плей-офф - повторяется несколько лет подряд, кто-то считает это «проклятием», - рассуждает Мария Левинская, руководитель пресс-службы ХК «Сибирь». - Мы специально выбрали участниками акции хоккеиста, который трижды не выходил в плей-офф, хоккеиста, который играет третий сезон, хоккеиста, который играет второй сезон, и новичка. Таким образом ребята сбросили эмоции перед игрой со сложным соперником - «Барысом».

- А что про негативные комментарии скажете?

- Комментаторы лучше направляли бы свои эмоции в хорошее русло и были бы настолько же активными, комментируя посты о наших добрых делах. Например, хоккеисты «Сибири» прошли обследование и вошли в Национальный регистр доноров костного мозга. Но под этим постом комментариев не много!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/761254" frameborder="0"></iframe> Хоккеисты разбили подаренную фанатом «девятку» в честь выхода в плей-офф.

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