Увидела парня - и ослепла: сибиряк женился на девушке, которая потеряла зрение на его глазах
Решив в 20 лет сделать имплантацию хрусталика, Надя не подозревала, что совсем лишится зрения и что именно это решение принесет ей счастье: в госпитале, куда она легла на операцию, Надя встретила Вову - своего будущего мужа. Она успела увидеть и запомнить его лицо.
«КТО МЕНЯ ПРОВОДИТ?»
Вова Корнеев жил в Новокузнецке. В новосибирский госпиталь попал с осколочным ранением лица: он был срочником, на армейском складе случилось ЧП - взорвался снаряд.
22 года они держатся за руки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
- Сделали две операции. Один глаз стал открывать, второй - заклеенный, лицо все черное. И тогда я увидел Надюшку. Она еще только легла в госпиталь, со зрением у нее нормально все было, - рассказал КП-Новосибирск Вова.
- Мне нужно было идти на чистку крови, а после этого так нехорошо себя чувствуешь, - вспоминает Надя. - Я зашла в мужскую палату и спросила: «Кто меня проводит?» Вызвался Володя.
Наденька любит алые розы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Так завязались нежные отношения между двумя пациентами. Выписавшись из госпиталя, Вова уехал, но обещал возлюбленной, что они обязательно встретятся снова. Однако из-за врачебной ошибки через несколько месяцев Надя потеряла зрение.
- Я хотела улучшить зрение, а получилось совсем наоборот. Что я испытывала? Страх, ужас, отчаяние… Для меня это был конец света, - признается Надежда. - Мы с мамой написали Вове об этом в письме. Как потом оказалось, наши письма до него не доходили. Он жил с бабушкой, ящиков почтовых не было, дети растаскивали письма, которые почтальон вставлял в дверной косяк. А он мне все писал и писал: «Ну вот, неужели не судьба - забыла, наверно, про меня». В итоге отправили письмо с уведомлением. Бабушка ему передала. Он быстро собрался и приехал.
Надя не видит, как смотрит на нее любимый мужчина, но чувствует по прикосновениям.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Володя гостил в Новосибирске около месяца, а когда уехал - Надина мама попала под автобус и сломала руку. Парень вернулся.
- У меня была сильнейшая депрессия. Я - экстраверт, мне надо, чтобы все вокруг меня всегда вертелось: вечеринки, движухи всякие… А тут бах - и все. Я думала, не смогу жить так, - добавляет женщина. - А потом с Вовой стали жить - везде вместе. Это воздушное чувство влюбленности, конфетно-букетный период… Вова помог мне выйти из этого состояния. А вскоре позвал замуж.
Пара любит ходить в кино - Вова рассказывает Наде, что показывают на экране.Фото: Алена МАРТЫНОВА
ХОДЯТ ВМЕСТЕ В КИНО
…С тех пор прошло 22 года. Мы сидим на мягком диване дома у Вовы и Нади. По комнате кружится Ульфия, или Улька - молодая энергичная немецкая овчарка, которая «работает» глазами Надежды. Собака-поводырь. В доме живут еще три кошки. Животные хорошо ладят между собой.
Вова - повар и часто балует любимую вкусными блюдами.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Надя в черных очках. Она нарядилась для фотосессии в синее платье и накрасила губы в ярко-красный цвет. Немного волнуется. Губы она красит сама - и у нее с первого раза получается ровно. Муж смотрит на результат и, если надо, подправляет.
На Вове рубашка, на рукаве которой - след от накрашенных губ Нади. Нащупав пятно, она уговаривает мужа застирать его, но решили пока оставить так.
Когда муж держит за руку, она чувствует себя спокойно и уверенно.Фото: Алена МАРТЫНОВА
- 10 лет я приходила в себя. Мы с Вовой всегда и везде все делали вместе - дома, с друзьями. Одна я не могла никуда пойти - страшно, - делится Надя. - Потом поняла, что мне нужна собака-поводырь, чтобы не зависеть ни от кого, быть более самостоятельной. Я вообще не люблю просить и напрягать людей. У Вовы, кстати, была мечта детства - завести немецкую овчарку. И я сама хотела овчарку. Так у нас в 2011 году появилась первая собака - Дезара.
У Нади и Вовы живут собака и три кошки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
- Дезара меня разгрузила, конечно. Когда собаки не было, приходил домой уставший, как не знаю кто, - работа тяжелая была, - поясняет Володя. - А Надюшка говорит: «Пойдем погуляем, я дома целый день сижу». Я ее хорошо понимаю, но у самого ноги отваливаются. Все равно собираемся и идем хотя бы на полчасика. А как появилась собака - я вообще забыл, когда у меня жена дома сидела. Прихожу с работы - а Надюша то у подружки, то где-то на концерте, то на каком-нибудь мероприятии.
С появлением собаки Надя стала более самостоятельной.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Дезара прошлым летом умерла, так в доме появилась новенькая. Надя улыбается, поглаживая по голове Ульфию, которая тихо лежит у ее ног.
- Я наверстала все упущенное время. С собакой я отучилась в медколледже. Общественной деятельностью стала заниматься. У нас есть сообщество собак-проводников. Еще с девочками собираемся и поем. Было дело, участвовала в проекте «Танц-Отель», летала на параплане с Сашей Орловым, - описывает она свою насыщенную жизнь.
Вова с детства мечтал о немецкой овчарке.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сейчас Надя работает ведущей квеста на площадке «Темнота» - она отлично ориентируется в пространстве в таких условиях. А Володя - шеф-повар в кофейне и частенько балует любимую гастрономическими изысками.
- Сегодня обещал сделать панакоту, а вчера был шашлык, - хвалит она мужа.
На вопрос о том, как они вместе проводят время, супруги отвечают, что любят ходить в кино. У Нади хорошее воображение, а Вова ей тихо рассказывает, что происходит в фильме.
ПРОСТО ЛЮБЛЮ
Спрашиваю у Вовы, чем Надя его так зацепила, за что он ее полюбил. Немного смутившись, он с улыбкой пожал плечами:
- Просто люблю - такую, какая она есть.
Вова любит Надю такой, какая она есть.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Приготовившись слушать комплименты, жена качает головой:
- Сказать нечего, да? А я вот могу сказать, за что его люблю. Он приехал скромняшечка такой. Поставь рядом его сегодняшнего и тогдашнего - два разных человека. Он стал живее, общительнее, разговорчивее. Но при этом остался таким же внимательным, чутким. У всех вокруг складывается ощущение, что он как крылышки надо мной - оберегает, все время за ручку держит. Я его люблю за то, что он мягкий по характеру, у него есть чувство юмора. Он щедрый…
Они дополняют друг друга и становятся лучше.Фото: Алена МАРТЫНОВА
- Надюшка тоже добрая, - вдохновившись, говорит Вова. - У нее сильный характер. Если чего-то захочет добиться, сделает это любыми силами и средствами. Еще что мне нравится… Вот она верно подметила, что я приехал тихий и скромный. Благодаря ей я стал чувствовать себя увереннее, научился с людьми разговаривать. Это здорово помогло в работе.
- А я с ним, наоборот, стала спокойнее, - вторит ему супруга. - Мы дополняем друг друга.
Вместе - это и есть счастье.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В День всех влюбленных Вова подарит Наденьке ее любимые красные розы. Уставшие после работы, они пойдут вечером гулять, держась за руки. Рядом будет носиться Ульфия. Для счастья много не надо.
ИСТОЧНИК KP.RU