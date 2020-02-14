Увидела парня - и ослепла: сибиряк женился на девушке, которая потеряла зрение на его глазах

Решив в 20 лет сделать имплантацию хрусталика, Надя не подозревала, что совсем лишится зрения и что именно это решение принесет ей счастье: в госпитале, куда она легла на операцию, Надя встретила Вову - своего будущего мужа. Она успела увидеть и запомнить его лицо.

«КТО МЕНЯ ПРОВОДИТ?»

Вова Корнеев жил в Новокузнецке. В новосибирский госпиталь попал с осколочным ранением лица: он был срочником, на армейском складе случилось ЧП - взорвался снаряд.

22 года они держатся за руки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сделали две операции. Один глаз стал открывать, второй - заклеенный, лицо все черное. И тогда я увидел Надюшку. Она еще только легла в госпиталь, со зрением у нее нормально все было, - рассказал КП-Новосибирск Вова.

- Мне нужно было идти на чистку крови, а после этого так нехорошо себя чувствуешь, - вспоминает Надя. - Я зашла в мужскую палату и спросила: «Кто меня проводит?» Вызвался Володя.

Наденька любит алые розы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так завязались нежные отношения между двумя пациентами. Выписавшись из госпиталя, Вова уехал, но обещал возлюбленной, что они обязательно встретятся снова. Однако из-за врачебной ошибки через несколько месяцев Надя потеряла зрение.

- Я хотела улучшить зрение, а получилось совсем наоборот. Что я испытывала? Страх, ужас, отчаяние… Для меня это был конец света, - признается Надежда. - Мы с мамой написали Вове об этом в письме. Как потом оказалось, наши письма до него не доходили. Он жил с бабушкой, ящиков почтовых не было, дети растаскивали письма, которые почтальон вставлял в дверной косяк. А он мне все писал и писал: «Ну вот, неужели не судьба - забыла, наверно, про меня». В итоге отправили письмо с уведомлением. Бабушка ему передала. Он быстро собрался и приехал.

Надя не видит, как смотрит на нее любимый мужчина, но чувствует по прикосновениям.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Володя гостил в Новосибирске около месяца, а когда уехал - Надина мама попала под автобус и сломала руку. Парень вернулся.

- У меня была сильнейшая депрессия. Я - экстраверт, мне надо, чтобы все вокруг меня всегда вертелось: вечеринки, движухи всякие… А тут бах - и все. Я думала, не смогу жить так, - добавляет женщина. - А потом с Вовой стали жить - везде вместе. Это воздушное чувство влюбленности, конфетно-букетный период… Вова помог мне выйти из этого состояния. А вскоре позвал замуж.

Пара любит ходить в кино - Вова рассказывает Наде, что показывают на экране.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ХОДЯТ ВМЕСТЕ В КИНО

…С тех пор прошло 22 года. Мы сидим на мягком диване дома у Вовы и Нади. По комнате кружится Ульфия, или Улька - молодая энергичная немецкая овчарка, которая «работает» глазами Надежды. Собака-поводырь. В доме живут еще три кошки. Животные хорошо ладят между собой.

Вова - повар и часто балует любимую вкусными блюдами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Надя в черных очках. Она нарядилась для фотосессии в синее платье и накрасила губы в ярко-красный цвет. Немного волнуется. Губы она красит сама - и у нее с первого раза получается ровно. Муж смотрит на результат и, если надо, подправляет.

На Вове рубашка, на рукаве которой - след от накрашенных губ Нади. Нащупав пятно, она уговаривает мужа застирать его, но решили пока оставить так.

Когда муж держит за руку, она чувствует себя спокойно и уверенно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- 10 лет я приходила в себя. Мы с Вовой всегда и везде все делали вместе - дома, с друзьями. Одна я не могла никуда пойти - страшно, - делится Надя. - Потом поняла, что мне нужна собака-поводырь, чтобы не зависеть ни от кого, быть более самостоятельной. Я вообще не люблю просить и напрягать людей. У Вовы, кстати, была мечта детства - завести немецкую овчарку. И я сама хотела овчарку. Так у нас в 2011 году появилась первая собака - Дезара.

У Нади и Вовы живут собака и три кошки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Дезара меня разгрузила, конечно. Когда собаки не было, приходил домой уставший, как не знаю кто, - работа тяжелая была, - поясняет Володя. - А Надюшка говорит: «Пойдем погуляем, я дома целый день сижу». Я ее хорошо понимаю, но у самого ноги отваливаются. Все равно собираемся и идем хотя бы на полчасика. А как появилась собака - я вообще забыл, когда у меня жена дома сидела. Прихожу с работы - а Надюша то у подружки, то где-то на концерте, то на каком-нибудь мероприятии.

С появлением собаки Надя стала более самостоятельной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дезара прошлым летом умерла, так в доме появилась новенькая. Надя улыбается, поглаживая по голове Ульфию, которая тихо лежит у ее ног.

- Я наверстала все упущенное время. С собакой я отучилась в медколледже. Общественной деятельностью стала заниматься. У нас есть сообщество собак-проводников. Еще с девочками собираемся и поем. Было дело, участвовала в проекте «Танц-Отель», летала на параплане с Сашей Орловым, - описывает она свою насыщенную жизнь.

Вова с детства мечтал о немецкой овчарке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас Надя работает ведущей квеста на площадке «Темнота» - она отлично ориентируется в пространстве в таких условиях. А Володя - шеф-повар в кофейне и частенько балует любимую гастрономическими изысками.

- Сегодня обещал сделать панакоту, а вчера был шашлык, - хвалит она мужа.

На вопрос о том, как они вместе проводят время, супруги отвечают, что любят ходить в кино. У Нади хорошее воображение, а Вова ей тихо рассказывает, что происходит в фильме.

ПРОСТО ЛЮБЛЮ

Спрашиваю у Вовы, чем Надя его так зацепила, за что он ее полюбил. Немного смутившись, он с улыбкой пожал плечами:

- Просто люблю - такую, какая она есть.

Вова любит Надю такой, какая она есть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Приготовившись слушать комплименты, жена качает головой:

- Сказать нечего, да? А я вот могу сказать, за что его люблю. Он приехал скромняшечка такой. Поставь рядом его сегодняшнего и тогдашнего - два разных человека. Он стал живее, общительнее, разговорчивее. Но при этом остался таким же внимательным, чутким. У всех вокруг складывается ощущение, что он как крылышки надо мной - оберегает, все время за ручку держит. Я его люблю за то, что он мягкий по характеру, у него есть чувство юмора. Он щедрый…

Они дополняют друг друга и становятся лучше.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Надюшка тоже добрая, - вдохновившись, говорит Вова. - У нее сильный характер. Если чего-то захочет добиться, сделает это любыми силами и средствами. Еще что мне нравится… Вот она верно подметила, что я приехал тихий и скромный. Благодаря ей я стал чувствовать себя увереннее, научился с людьми разговаривать. Это здорово помогло в работе.

- А я с ним, наоборот, стала спокойнее, - вторит ему супруга. - Мы дополняем друг друга.

Вместе - это и есть счастье.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В День всех влюбленных Вова подарит Наденьке ее любимые красные розы. Уставшие после работы, они пойдут вечером гулять, держась за руки. Рядом будет носиться Ульфия. Для счастья много не надо.