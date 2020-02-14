Теплотрассы, дымовая труба и экология производства на ТЭЦ: СГК рассказала о планах на 2020 год

Главный поставщик тепла в Новосибирске объявил о планах ремонта на 2020 год. Проекты касаются не только замены труб под землей и ремонта агрегатов на ТЭЦ. Чтобы улучшить защиту окружающей среды, СГК нарастит дымовую трубу на одной из теплоцентралей, сократит забор воды из Оби на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также переключит на теплоснабжение от ТЭЦ потребителей нескольких котельных.

Подробно о том, какие мероприятия намечены до конца года, рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

2,2 миллиарда рублей - на ремонт ТЭЦ

В 2020 году на ремонт ТЭЦ СГК заложила больший объем средств, нежели в 2019 году.

- Бюджет ремонтной кампании в этом году составляет без малого 2,2 миллиарда рублей, - говоря о теплоцентралях, назвал цифру Андрей Колмаков. - Главные задачи ремонта: экологическая и промышленная безопасность, поддержание существующих мощностей СГК.

Если говорить об экологии, компания намерена вложить в это направление порядка 10% от суммы ремонта, то есть около 200 миллионов рублей.

Круговорот воды в золоотвале

В 2020 году энергетики планируют перестроить систему работы гидрозолоудаления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. С прямой ее переведут на оборотную. Это значит, что после оседания шлаков осветленная вода будет возвращаться обратно на станции для промышленных нужд. Как следствие, компании предстоит снизить объемы потребления воды из Оби. Речь идет о 7 - 9 миллионах кубометров воды в год.

Впрочем, эти работы запланированы на несколько лет. В 2020 году пройдет проектирование, в которое вложат порядка 40 миллионов рублей, а закончить модернизацию СГК планирует к 2023 году.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Задача - на 100 метров

Еще одна задача СГК - нарастить дымовую трубу на ТЭЦ-4.

- В прошлом году мы согласовали с Новосибирским авиационным заводом имени В. П. Чкалова возможность нарастить трубу на 38 метров - до 98 метров. Проектирование будет выполнено в 2020 году, - поделился важными планами Андрей Колмаков.

Увеличение высоты трубы - это тоже вопрос экологии, так как улучшит рассеивание дыма. СГК начнет строительство уже в следующем году.

И конечно, в течение года (точнее, летних месяцев) будет сделан капитальный ремонт теплотрасс.

- Сейчас уже проводятся закупочные процедуры. Планируем в феврале заключить договор с подрядчиками, - сказал глава новосибирского филиала компании. - Возможные проблемы с перекрытиями улиц и пробками будем оперативно решать совместно с городом. А этапы работ будем планировать так, чтобы неудобства минимизировать.

Конец 10-летнего ремонта на улицах Кошурникова и Б. Богаткова

В планы текущего года вошел один из самых долгосрочных и, вероятно, сложных проектов. Это теплотрасса около станции метро «Золотая нива». Реконструкция теплосетей в этом месте была задумана еще 10 лет назад, но в силу разных причин проект долгое время откладывали. С приходом в Новосибирск СГК приняла решение завершить проект, чтобы обеспечить резерв для подключения новых потребителей к теплоснабжению от ТЭЦ-5.

- В этом году панируется закончить 10-летнюю работу на улице Б. Богаткова. Выходим на завершающую стадию. Самый сложный участок - около станции метро «Золотая нива», - объяснил Андрей Вадимович. - На улице Кошурникова работы ведутся с осени. По ремонту на улице Б. Богаткова в январе были проведены конкурсные процедуры, подрядчик уже определен.

Энергетикам осталось заменить последний участок трубы длиной 850 метров. Когда компания это сделает, изменится и логистика подачи ресурсов.

Часть мощностей ТЭЦ-2 перейдет в зону ответственности ТЭЦ-5. Таким образом, сократится расстояние для подачи энергии, как следствие, снизятся потери тепла.

Дальнейшим результатом этого ремонта может стать закрытие трех локальных котельных. Это объекты ЖК Закаменский, Фрунзенского микрорайона и торгового центра «Сибирский Молл».

Конкретно

Где именно энергетики проведут капитальный ремонт теплосетей

Сибирская генерирующая компания запланировала отремонтировать в 2020 году 4436 метров труб на теплотрассах города. Энергетики говорят, что смогут сделать это за четыре месяца - с 15 мая по 15 сентября. Места ремонта уже определены:

• теплотрасса по ул. Д. Донского - 256 м

• теплотрасса по ул. Дачной - 274 м

• теплотрасса по ул. Национальной (1-й Трикотажный пер.) - 518 м

• теплотрасса по ул. Владимировской - 152 м

• теплотрасса по ул. Котовского - ул. Широкая - 1500 м

• теплотрасса по ул. Котовского - 498 м

• теплотрасса под дамбой Октябрьского моста, на спуске к пляжу - 798 м

• теплотрасса по ул. Пожарского - 322 м

• теплотрасса по ул. Сибиряков-Гвардейцев - 130 м

• теплотрасса по ул. Кошурникова - ул. Б. Богаткова - 850 м (финальный этап инвестиционного проекта)