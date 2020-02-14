100 Мбит/с в каждый дом: новые микрорайоны Новосибирска подключили к домашнему интернету от МТС

«Домашние» цифровые сервисы МТС в 2019 году появились в 65 новостройках Новосибирска. В результате возможность подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с и смотреть цифровое кабельное телевидение получили более 35 000 новоселов.

К фиксированной сети подключены все дома ЖК «Флотилия», «Да Винчи» и микрорайона «Приозерный», практически все многоэтажки микрорайона «Родники» и ЖК «Венеция», на 90% - жилмассив «Плющихинский». Также первая очередь (7 домов) микрорайона «Европейский Берег» получили доступ к широкополосному интернету. Большинство жителей, чьи дома подключены к услугам МТС в 2019 году, проживают в новых высотках по улицам Красный проспект, Каспийская, Ладожская, Большевистская, Виталия Потылицына и другим. В планах МТС продолжить развитие фиксированной сети в новых ЖК и микрорайонах города.

Две трети новосибирцев, уже подключившихся к домашним сервисам, воспользовались конвергентным предложением, которое помимо проводного интернета и ТВ включает бесплатную мобильную связь с безлимитным интернетом. Подключение по такой схеме обходится примерно на 30% дешевле, и абоненты-новоселы получают ощутимую экономию бюджета, предусмотренного на подобные расходы.

Сегодня домашние сервисы МТС доступны во всех районах города. Подключить домашний интернет и телевидение могут жители Искитима, Бердска, Краснообска и Криводановки, в домах которых присутствует фиксированная связь МТС. Более 500 тысяч жителей Новосибирска могут воспользоваться услугой домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с и подключить 140 телеканалов цифрового телевидения, в том числе в формате высокой четкости HD (High-Definition).

- Новосибирск активно прирастает новостройками, жителям которых необходима не только качественная мобильная связь, но и проводные сервисы, и мы прицельно развиваем нашу фиксированную сеть. Нам важно обеспечить новоселов такими востребованными услугами, как домашний интернет и цифровое телевидение. В этом году возможность комфортно проводить домашний досуг получили жители еще 30 новостроек Новосибирска, - говорит директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.