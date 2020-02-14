Чистота спасет мир: новая технология чистоты без химии

Сухость кожи является постоянным симптомом атопического дерматита. Даже во внешне не пораженных участках кожи имеется недостаточность барьерной функции, делая кожу проницаемость для внешних неблагоприятных факторов: поврежденная кожа, впитывает в себя различные аллергены из внешней среды, как губка, усиливая риск обострения бронхиальной астмы и обострения аллергических реакций.

К сожалению, качество уборки «страдает» из-за за невозможности использовать моющие средства, вследствие чего аллергены и различные виды загрязнений сохраняются в помещении. В таких случаях незаменима продукция для дома фирмы greenwaystars.

Салфетки и спонжи из инновационных материалов позволят вам навести в доме безупречную чистоту. Каждая из миллионов тончайших ниточек рассечена на правильные секторы, которые своими острыми уголками проникают во все микрощели и удаляют грязь. Вместе с водой она «засасывается» в микроволокно, поднимаясь по каналам в нитях, как по капиллярам.

При сухой уборке пазы-микроловушки работают как магниты, и салфетки легко собирают всю пыль с поверхностей, которые еще долго остаются чистыми. Прекрасно подходят изделия и для полировки, так как оставляют после себя идеально гладкое поле без разводов и ворсинок.

Салфетки способны даже удалить жир на кухонной вытяжке, нагар на плите, росчерки от обуви на линолеуме, известковый налет, пыль на решетках, патину на изделиях из металлов, следы от скотча, тополиных почек. И все это- без капли опасной для здоровья бытовой химии без усилий и моющих средств!

Все изделия прошли многочисленные бактериологические испытания, доказавшие, что после уборки с их помощью поверхности остаются абсолютно чистыми. За салфетками очень просто ухаживать: грязь и жир вымываются из структуры микроволокна мгновенно, что позволяет избежать размножения болезнетворных бактерий. Открыв для себя правильный уход за домом, вы узнаете, что уборка может быть легкой, приятной и эффективной. А ее результат сохранится надолго.