2020-02-13T12:56:54+03:00
Общество

Музыканты Новосибирской филармонии дали необычный концерт на заводе «Балтика»

В субботу в интерьерах производственного цеха новосибирской пивоварни музыканты известного филармонического коллектива «Сибирский диксиленд» сыграли джаз
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Коллектив «Сибирский диксиленд» сыграл джаз, а зрители насладились вкусными напитками.Коллектив «Сибирский диксиленд» сыграл джаз, а зрители насладились вкусными напитками.
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Так, под аккомпанемент известных джазовых композиций, проходило культурно-образовательное мероприятие проекта «Пивной сомелье».

Гостями необычного концерта стали журналисты популярных СМИ, блогеры и представители партнеров компании. Мероприятие состоялось в самом сердце новосибирского завода «Балтика-Новосибирск» - на смотровой площадке впечатляющего своим размахом бродильного цеха.

Джазовый концерт прошел в самом сердце пивоварни - среди впечатляющего оборудования бродильного цеха Балтики.

Джазовый концерт прошел в самом сердце пивоварни - среди впечатляющего оборудования бродильного цеха Балтики.

Джем-сейшен был подкреплен мастер-классом по профессиональной дегустации. Под звуки джаза гости проекта дегустировали различные напитки. Разнообразие вкусовых тонкостей было подчеркнуто подходящими закусками: сырами, мясными деликатесами и даже шоколадным десертом!

Заслуженный артист России, художественный руководитель джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» Сергей Гершенович побывал на «Балтике» не впервые - именно музыкальный коллектив «Сибирский диксиленд» радовал гостей своим творчеством на церемонии открытия завода в далеком 2008 году. Выступая в самом сердце пивоварни в минувшую субботу, музыкант был впечатлен современным оборудованием, чистотой помещений и полной автоматизацией всех процессов.

Разнообразие вкусовых тонкостей подчеркнули подходящими под них закусками - сырами, мясными деликатесами и даже шоколадным десертом.

Разнообразие вкусовых тонкостей подчеркнули подходящими под них закусками - сырами, мясными деликатесами и даже шоколадным десертом.

Сергей Гершенович, художественный руководитель джаз-оркестра «Сибирский диксиленд»:

- Сегодняшнее мероприятие на «Балтике» стало для меня весьма необычным и интересным. В арсенале любого музыканта всего семь нот, с помощью которых и создаются музыкальные произведения. А в ходе сегодняшнего мероприятия мы узнали о том, что пивовары во всем мире варят тысячи разных сортов, используя всего четыре базовых ингредиента: воду, солод, хмель и дрожжи.

В финале мероприятия участникам проекта предоставили возможность пройти по производственным площадкам завода, дабы они смогли лично оценить масштабы работы новосибирской пивоварни, современное оборудование и слаженность всех процессов.

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