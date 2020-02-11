2020-02-11T10:59:50+03:00
Экономика

Предпринимательству можно научиться: где найти курсы и как получить образовательную поддержку от государства

Представители власти и образовательной среды рассказали о простых возможностях, которые есть у новосибирского бизнеса
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Круглый стол в пресс-центре «Комсомольской правды» по вопросам бизнес-образования.Круглый стол в пресс-центре «Комсомольской правды» по вопросам бизнес-образования.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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7 февраля 2020 года уже в четвертый раз отмечался День российского бизнес-образования. В пресс-центре Новосибирского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» собрались эксперты, финансовые аналитики, представители новосибирских вузов и центров обучения, чтобы обсудить возможности получения бизнес-образования в Новосибирске.

- Органы власти в первую очередь уделяют внимание вопросу занятости населения, в том числе и в сфере малого предпринимательства. Главная задача министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства - повысить устойчивость и выживаемость предприятий, - отмечает начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Анна Николаевна Амосова. - Мы хотим видеть рост: микропредприятия должны вырасти в малые, а малые - дорасти до средних предприятий. В нашем постоянно меняющемся мире необходимо получение новых знаний. Начинающим предпринимателям нужно разбираться в вопросах финансовой грамотности, уметь выбирать налоговую систему. Сейчас в сфере образования этим вопросам стало уделяться больше внимания и увеличилось финансирование из бюджета.

Анна Амосова: - Мы хотим видеть рост. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна Амосова: - Мы хотим видеть рост.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства предоставляет государственную поддержку развития малого и среднего предпринимательства, в рамках которой проходят различные тренинги и обучающие семинары. Мероприятия проходят в городе Новосибирске и на территории области. Участие могут принимать как уже действующие предприниматели, так и те, кто только собирается начать свое дело.

Кому не хватает конкретных знаний, кто хочет сформировать определенные навыки, получить достаточно высокий уровень знаний - тем прямая дорога в вузы. В учебных заведениях нашего города также активно реализуют программы бизнес-образования. О новинках и самых востребованных направлениях рассказала представитель Новосибирского Государственного технического университета.

- Ранее мы работали с программой MBA (программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена. - Прим. ред.). На сегодняшний день непросто собрать полноценные группы для работы по этой программе. Сейчас данная программа осталась в линейке - мы работаем по направлению «Мастер делового администрирования». Но, изучая спрос, мы перешли и на другие варианты образовательных программ. Они более короткие и могут быть модульными, работать с задачами конкретного предприятия. Предприятиям мы даем не только обучающий модуль, но и сопровождение по внедрению управленческих инструментов на их площадках. В новом учебном году была открыта корпоративная магистратура для группы компаний, филиалы которой работают в городах от Владивостока до Калининграда. Это проектный формат в заочной форме обучения по модульному принципу, - рассказывает декан факультета бизнеса Марина Валентиновна Хайруллина. - Генералитет компаний очень заинтересован в данной программе - за период обучения, сравнимый с МВА, их специалисты не только получат академические знания, но и разработают реальные проекты для внедрения на предприятии.

Марина Хайруллина: - Мы перешли на альтернативные варианты образовательных программ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Марина Хайруллина: - Мы перешли на альтернативные варианты образовательных программ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В центре дополнительного образования Новосибирского государственного университета успешно реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Эта программа - хорошая альтернатива классической программе МВА, - отметила директор ЦДО НГУ Вера Дмитриевна Маркова.

Для каждого предпринимателя известно выражение «время - деньги», это лозунг жизни. Гибкие программы образования помогают сэкономить время. За последние годы в вузе успешно реализуются и короткие программы - в рамках выходного дня, вечернего и модульного обучения.

Представителей бизнеса интересовал кадровый вопрос. Предпринимателям Новосибирска хотелось бы видеть в своих командах молодых людей, которые знают теорию и готовы к решению бизнес-задач. Марина Хайруллина советует соискателям напрямую обращаться в НГТУ в начале учебного года - им будут рекомендованы студенты выпускного курса, которые в дальнейшем смогут стать сотрудниками предприятий.

- Необходимо организовать городскую ассоциацию предпринимателей, которая будет в первую очередь выступать информационным посредником между представителями власти, образовательной среды и молодыми предпринимателями, - считает директор Автономной некоммерческой организации «Центр делового обучения «Сфера» Михаил Аркадьевич Гольдберг.

Партнерство и сотрудничество - ключевые понятия в бизнес-образовании. Участники круглого стола единогласно пришли к мнению, что органы государственной власти, учебные заведения и предприниматели должны работать в связке. Плотная, информационно активная среда даст самые прогрессивные результаты.

Рынок бизнес-образования в Новосибирске.Multistreaming with https://restream.io/

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