2020-02-13T06:45:44+03:00
Умные вещи

Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги результатов продаж абонентского оборудования в своей розничной сети. Выручка от продаж смартфонов в салонах Tele2 выросла на 23%по итогам 2019 года
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Самыми продаваемыми устройствами в салонах связи Tele2 остаются гаджеты Samsung, Huawei, Xiaomi. Средний чек от продаж оборудования в розничной сети Tele2увеличился на 40%,что обусловлено выбором покупателей в пользу более мощных устройств.

Tele2 продолжает активно развивать сотрудничество и представленность в своей розничной сети устройств от ключевых брендов потребительских предпочтений. В результате заключения прямых договоров и совместных коммерческих акций с вендорами продажи Samsung, Huawei и Xiaomi в салонах Tele2 показали внушительный прирост по итогам года. Так, доля лидера продаж Samsung в штуках составила 19,4%, увеличившись за год на 10,4 п. п. На обладателя второго места - Huawei - приходится 15,2% продаж устройств в штуках, прирост составил 9,4 п. п. год к году. Замыкает тройку лидеров продукция компании Xiaomi, на устройства которой приходится10% продаж в штуках. При этом за год доля вендора удвоилась.

Пик продаж пришелся на декабрь, когда клиенты выбирали в качестве новогоднего подарка новый смартфон. Активными по продажам месяцами также стали июль и август. Наименьшее количество смартфонов было продано в апреле.

Клиенты все больше выбирают надежные, функциональные и, как следствие, более дорогие устройства - отсюда рост среднего чека от продажи смартфонов. По итогам 2019 года он увеличился на 40%. По этому показателю именно смартфоны показывают наиболее резкую динамику в сравнении с планшетами, роутерами и модемами, которые по-прежнему остаются востребованными устройствами. Если оценить рост среднего чека в срезе производителей, то наибольшую восходящую динамику демонстрируют устройства компании Samsung как одного из лидеров рынка.

Tele2 продолжает реализовывать стратегию продаж абонентского оборудования и фокусируется на 4G-устройствах. Это приводит к стремительному вымыванию в ассортименте розницы гаджетов предыдущих поколений. Доля LTE-смартфонов по итогам 2019 года выросла на внушительный 31 п. п.до 78%.

Самыми продаваемыми стали смартфоны с большим экраном -от 6 дюймов и более: они занимают долю в 26%.Второе место по популярности занимает компромиссный вариант - смартфоны с диагональю от 5, на которые приходится 21% продаж в штуках.

Что касается стоимости самых продаваемых смартфонов, то основной рост продаж пришелся на устройства в среднем и высоком ценовом сегменте. По сравнению с прошлым годом смартфоны стоимостью 5-10 тыс. показали значительный прирост в 18 п. п., а вот смартфоны по цене 10-15 тыс. прибавили в продажах 6,1 п. п. В 2019 году Tele2 продала в своей сети на 3 п. п. больше устройств стоимостью 15-20 тыс., чем годом ранее.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованиемTele2:

«Тренды в продажах абонентского оборудования показывают, как меняются предпочтения клиентов и профиль использования устройства. Клиенты стремятся максимально полно удовлетворить свои потребности в цифровых технологиях для повседневной жизни и все чаще покупают продвинутые и функциональные смартфоны 4G.Развитие сотрудничества с такими ключевыми брендами, как Samsung, Huawei и Xiaomi, обеспечили значительный прирост в продажах Tele2. Данный подход подтверждает правильность выбранной однажды стратегии, которая позволяет предложить клиентам устройства надежных и качественных производителей смартфонов известных брендов. Одновременно с этим мы видим большее привыкание абонентов к цифровому образу жизни.Tele2продолжитследить за технологическими трендамии потребностями аудитории. Мы будем своевременно отвечать на ожидания наших клиентов новыми и современными устройствами с интересными операторскими предложениями».

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2: tele2.ru

Facebook: facebook.com/TELE2Russia

Twitter: twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте»: vk.com/tele2

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