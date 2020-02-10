Сибирячка потеряла память и превратилась в красотку

Рассматривая фотографии Татьяны, язык не поворачивается назвать ее женщиной бальзаковского возраста. Ухоженная, подтянутая, аккуратная фигура. На первый взгляд, лет 20, не больше. Не верь глазам своим! Сибирячке сейчас 46 лет. Она рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, как ее отговаривали родные, об оскорблениях на конкурсе красоты и о том, зачем ей понадобилось кардинальное преображение.

НАЧАЛА ЗАБЫВАТЬ ИМЕНА БЛИЗКИХ

Татьяна Борисова сейчас выглядит намного лучше, чем в свои 28 лет. Тело подтянутое, попа, что называется, орех. Так и хочется ущипнуть.

Сибирячка говорит, что по утрам всегда делала зарядку, в юности с папой каталась на лыжах, но, повзрослев, о гантелях и физнагрузках забыла. Женщина работала педагогом дополнительного образования, была художественным руководителем в местном Доме культуры.

- При напряженном графике работы, конечно, случались и поздние ужины, и алкоголь, и сладости… Все присутствовало… Ну, не могла себе отказать в этом. Соблазн был слишком велик. Да и в зал лень было ходить. Скажу больше: с моим графиком работы даже желания не возникало, - признается корреспонденту КП-Новосибирск Татьяна.

Смотрясь в зеркало, сибирячка не испытывала дискомфорта. Считала, что можно быть королевой, даже нося одежду 52-го размера. Точку зрения пришлось сменить, когда появились проблемы со здоровьем.

- У меня начались частые головные боли. Врачи стали выявлять кучу хронических заболеваний. Пила, даже ела таблетки горстями, - рассказала Татьяна.

Женщина начала тягать железо. Фото: личный архив.

Когда головные боли стали приводить к кратковременной потере памяти, Таня поняла: нужно возвращаться в спорт.

- Я начала забывать слова, названия предметов… Даже имена близких. После этого и пошла заниматься с тренером, - вспоминает женщина.

Родные хватались за голову. Всячески старались отговорить Таню от этой безумной идеи:

- Ты сейчас еще после такого рабочего дня поедешь в спортзал? Тебе не лень? Ты же умрешь там!

- Для всех у меня был один весомый аргумент: я сдохну, если в спортзал сейчас не поеду. Железо и тренировки помогали бороться с депрессией, восстанавливать здоровье. У меня начались силовые тренировки, - объясняет женщина. - Я похудела, стала носить одежду 46-го размера.

Когда родственники и друзья узнали, что Таня начала тягать железо, чуть в обморок не упали:

- Ты сошла с ума! К 40 годам ты развалишься, все суставы придут в негодность!

Сибирячка отшучивалась: «Посмотрим, что вы скажете, когда мне будет 40».

- Сейчас мне 46 лет, и у меня спрашивают, в чем секрет моей молодости, - улыбается Татьяна.

Она стала мастером спорта по жиму лежа. Фото: личный архив.

«ГДЕ Я, А ГДЕ КУПАЛЬНИК И КАБЛУКИ!»

Самыми первыми соревнованиями в жизни Тани были соревнования по становой тяге. Женщина с легкостью подняла вес 80 килограммов (сама спортсменка при этом весила 60 кило!) и сразу же заняла первое место. Потом выполнила норматив мастера спорта по жиму лежа. И тут понеслось… Мышцы-то увеличились, а женственность - улетучилась.

- Мой гардероб свелся к минимуму: кроссовки, брюки. Платья и лабутены пришлось убрать в темный угол. Все равно хотелось когда-нибудь снова покрасоваться на шпильках, - продолжает Татьяна.

Самое сложное - позирование. Фото: личный архив.

Тогда наша героиня и решила стать фитнес-бикини.

- Увидела подругу на соревнованиях по бикини, порадовалась за нее. Решила, что тоже попробую. Хотя сначала говорила себе: «Где купальник и каблуки - и где я?», - добавляет Татьяна.

Самая первая и большая сложность, с которой столкнулась Татьяна, - позирование. Часовые тренировки превращались в круги ада.

- С питанием было вообще легко. Каждый скинутый килограмм меня мотивировал на лучший результат. С 66 кило я смогла скинуть до 59, - говорит сибирячка.

Самым вкусным лакомством для Тани стала гречка на воде без соли, а овсянку на воде женщина воспринимала как истинное блаженство. При этом сибирячка употребляла много витаминов, чтобы не подорвать здоровье.

Татьяна смогла остаться женственной. Фото: личный архив.

Узнав о новой цели Тани, близкие снова начали хвататься за сердца и пить валерьянку литрами:

- Зачем тебе это надо? Ты так похудела! Ужас! Сошла с ума! Поешь! Сколько денег ты на это тратишь? Зачем? Что тебе это даст? Там призы есть? Нет? А ради чего тогда все?

...И вот настал день икс. Татьяна полностью преобразилась: макияж, прическа, яркий сценический костюм. Женщина почувствовала себя принцессой, забыв о возрасте. На соревнованиях сибирячка заняла 12-е место. Татьяна безумно рада такому успеху.

- Если за день до соревнований я говорила, что это мой первый и последний раз, то теперь я знаю только одно: хочу еще! И обязательно пойду! В этом году! - уверена женщина.