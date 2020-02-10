Иск от Лунтика и Барбоскина: новосибирские предприниматели массово получают повестки в суд

Новосибирские предприниматели из мелкого сегмента столкнулись в последнее время с проблемой. Каждую неделю они получают иски в суд. Камень преткновения - мультяшный герой Лунтик, герои из «Барбоскиных», царевна из анимационного сериала.

«Маленькие» бизнесвуменши пользуются изображениями персонажей просто так, никаких отчислений авторам не платят. При этом сами же еще ругают тех, кто предъявляет им какие-то претензии.

Татьяна Кольчунова владеет магазином для пряжи и рукоделия. Продажи идут, клиенты товар покупают. Среди товаров - заплатки для одежды с изображением Лунтика. А это уже нарушение.

- Мне пришла повестка в суд именно из-за Лунтика. И уже там, на суде, мне показали скрытую видеозапись с контрольной закупки, чек и товар с аппликацией, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна.

Аналогичная ситуация произошла с сибирячкой Викторией Прихно. У нее магазин детской одежды. Виктории также неожиданно пришел иск в суд. Женщина признается: товары с героями мультфильмов действительно были.

- Мы использовали персонажи мультиков. Да это и неважно! Авторы судятся из-за любого героя, причем используют незаконные методы. Снимают скрытой камерой и никого об этом не оповещают, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Виктория.

В результате сутяжники получат 35 тысяч рублей с Татьяны и 30 тысяч рублей с Виктории. Женщины говорят: суммы небольшие, но осадок неприятный - они с фиолетовым человечком больше не свяжутся. Бизнес-леди не согласны с исками и готовы были урегулировать конфликт в досудебном порядке. Женщины негодуют:

- Я слышала, что они арестовывают целые магазины!

- Они действуют незаконными методами!

Корреспондент КП-Новосибирск связался с представителем студии анимации «Мельница» Михаилом Зубаревым. Зубарев говорит, что сама анимационная студия ни с кем не судится - все делается через посредников.

- Мы заключаем договоры с компаниями, представители которых есть в регионах. Эти представители ходят по рынку, находят контрафактную продукцию и привлекают виновных к ответственности. Мы же исключительно снимаем кино, а контрольными закупками не занимаемся, - объяснил КП-Новосибирск Михаил Зубарев. - Чаще всего недобросовестные предприниматели используют образы Лунтика, Барбоскиных и наших царевен из мультсериалов.

На вопрос, могут ли качать права бизнес-леди, допустившие продажу Лунтиков и Барбоскиных без отчислений авторам, отвечает юрист Инесса Рябинина:

- Есть компании, которые от держателей прав на подобные изображения получают доверенности и делают контрольные закупки. Все правильно. Каждый знает, что не имеет права продавать то, что ему не принадлежит. Поэтому если на товаре есть изображение, на которое зарегистрированы права интеллектуальной собственности, то продажа товара может производиться только с разрешения правообладателя. И никого информировать правообладатели не обязаны. Каждый может в интернете зайти в реестр и посмотреть, кому принадлежит изображение. Когда компания подает исковое заявление, то прикладываются документы, подтверждающие право собственности на конкретное изображение. Поэтому я не советую качать права местным предпринимателям.