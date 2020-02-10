Тема заседания - «Новый курс. Сильная промышленность. Сибирский взгляд. К успешным национальным проектам - через реальный сектор». Эксперты обсудили актуальные проблемы промышленных и аграрных предприятий Сибири и возможности для решения этих проблем при помощи мер экономической политики.

В ходе заседания выступили: председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, президент союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» Юрий Бернадский, советник президента РАТМ Холдинг Виктор Толоконский, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, генеральный директор ООО «Айти Энерго» Андрей Андрейченко, генеральный директор ООО «ГАЛЛОП» Виталий Захаров, директор ЗАО НПО «Лайф Новосибирск» Николай Байтингер, генеральный директор ООО «Обувь России» Сергей Юнг.

Президент Новосибирской городской ТПП Юрий Бернадский поприветствовал участников и отметил, что Совет ТПП РФ по промышленному развитию впервые проводит заседание в Новосибирске и объединяет большой круг производителей региона. Спикер отметил, что одна из важнейших задач - «добиться промышленного роста, в условиях снижения промышленной активности и сокращения малого и среднего бизнеса».

- Предприятия, которые работают в современных экономических условиях, заслуживают простой и понятной государственной поддержки, - убежден Юрий Бернадский.

С приветственным словом от имени руководства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации к собравшимся обратился вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, который рассказал о проводимой Торгово-промышленной палатой РФ деятельности по реализации промышленных и инвестиционных проектов в Новосибирской области.

- За время работы ФРП было представлено 44 заявки от предприятий Новосибирской области на общую сумму 27,3 миллиарда рублей, однако в настоящее время в стадии реализации находится всего 6 проектов от Новосибирской области, - отметил спикер.

Дмитрий Курочкин рассказал также о системе ТПП РФ, о возможностях и услугах, предоставляемых малому и среднему бизнесу, а также о роли ТПП РФ в стратегии научно-технического развития РФ.

С основным докладом «Конкурентоспособность российской промышленности на примере предприятий Новосибирской области» выступил модератор мероприятия и председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.

- Новосибирская область - один из важнейших индустриальных и научных центров Сибири. Во времена СССР в промышленности доминировала машиностроительная отрасль. На территории области располагались 50 предприятий и организаций военно-промышленного комплекса. Однако на сегодняшний день степень износа производственных фондов - на критическом уровне 50%. НПО «Сибсельмаш» - в процедуре банкротства. Завод «Экран» частично закрыт, многие цеха не функционируют. Обанкроченные и физически изношенные промышленные предприятия не конкурентоспособны, - заявил спикер.

В своем выступлении Константин Бабкин привел сравнительные данные промышленности Новосибирской области после распада СССР: с 1985 года производство металлорежущих станков в регионе сократилось на 95,9%, производство готового проката черных металлов - на 91%, количество предприятий обрабатывающей промышленности - на 23,9 %.

В производстве основной продукции сельского хозяйства также наблюдается существенное сокращение: с 1990 года производство молока уменьшилось на 49%, выращивания картофеля - на 36%, производство шерсти - на 93%.

Константин Бабкин высказал конкретные предложения, как добиться рывка вперед.

- У нас есть Стратегия экономического развития России до 2025 года («Принципы Стратегии экономического развития России до 2025 года». - Прим. ред.). Это свод рецептов по выводу экономики на новый, мировой уровень, который базируется на трех принципах: реформирование принципов внешнеторговой деятельности (протекционизм), стимулирующая денежно-кредитная политика, стимулирующая налоговая политика. Во-первых, протекционизм. Это не изоляция, это не бездумное поднятие пошлин, уничтожающее конкуренцию. Надо анализировать рынок, и, если выявляются худшие условия для наших предприятий по сравнению с зарубежными конкурентами, - применять защитные меры. Ни для кого не секрет, что к нам поставляется зарубежное продовольствие, которое там сильно субсидируется. Во-вторых, стимулирующая денежно-кредитная политика. Центробанк заботится только о поддержании инфляции на определенном уровне. Ставки по кредитам сейчас таковы, что наши предприятия не могут соревноваться с конкурентами из развитых стран. Покупатели тоже не могут взять кредит на покупки. Кредиты должны подешеветь - и экономика немедленно вырастет. В-третьих, разумная налоговая политика. Снижение налогового бремени даст небывалое снижение себестоимости - и повышение конкурентоспособности. И снижать налоги надо так, чтобы в выигрыше оказались те, кто нацелен на развитие, на выпуск продукции высокой переработки. Нужна четкая и долгосрочная политика, нацеленная на развитие реального сектора. Нужен новый курс, - убежден спикер.

Советник президента РАТМ Холдинг Виктор Толоконский отметил, что Сибирь - развитый промышленный регион. Развитие производственной сферы - фундамент, на котором базируется экономическое развитие всей России, убежден спикер. По мнению В. Толоконского, «основой конкурентоспособности является наука, технологии и образование».

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко рассказала о проблемах производителей Новосибирской области. По мнению спикера, отсутствие системной отраслевой промышленной политики, высокий процент коммерческого кредита, проблемы с рынками сбыта, высокая ключевая ставка - вот главные факторы, сдерживающие развитие малых и средних предприятий.

- Ставка НДС в Казахстане в 2020 году составляет 12 процентов. Как нам с ними конкурировать?! Недостаточно проводить работу на региональном уровне, необходимо менять федеральную политику, - считает спикер.

Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза посвятил свое выступление анализу финансовой системы регионов и реализации национальных указов Президента РФ. По его словам, в экономике России огромный объем денежной массы в иностранной валюте.

- Мы страна-кубышка, вся проблема в том, что у нас нет инвестиций. Для выхода из замкнутого круга нужен сектор в экономике, который позволит наращивать производство и добавленную стоимость. У нас есть такой сектор - импорт. Нужно сосредоточиться на политике реального импортозамещения, - заявил председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям.

На мероприятии прозвучало более десятка выступлений глав промышленных предприятий Сибири. Директора поддержали предложения Константина Бабкина конкретными примерами и сошлись во мнении, что «Правительству РФ необходим новый курс».

Председатель совета Константин Бабкин поблагодарил участников заседания за активную дискуссию и отметил, что, несмотря на упадок мощностей и разорение крупных заводов, Новосибирская область имеет хороший аграрный и промышленный потенциал.

Все предложения, высказанные в ходе заседания, будут учтены при подготовке решения заседания Совета ТПП РФ по промышленном развитию и конкурентоспособности экономики России.

Участники выездного заседания совета посетили новосибирские промышленные предприятия: АО «Новосибирский патронный завод» и ООО «Агропромспецдеталь», где гостям была продемонстрирована выпускаемая продукция.

АО «НПЗ» - одно из ведущих машиностроительных предприятий военно-промышленного комплекса России. Специализируется на выпуске боеприпасов для стрелкового оружия и является одним из крупнейших поставщиков этих изделий на российский и международный рынки. Производит также спортивно-охотничьи патроны различных калибров для нарезного оружия, травматические патроны для использования в целях активной самообороны.

ООО «Агропромспецдеталь» - предприятие образовано на основе предприятия Новосибирсксельмаш, созданного в 1997 году на базе одной из лабораторий Сибирского института механизации и электрификации сельского хозяйства Сибирского отделения Россельхозакадемии (СибИМЭ СО РАСХН). Специализируется на проектировании, производстве и реализации сельскохозяйственных машин и зерноочистительного оборудования.