В Новосибирске оттепель сменилась морозами: онлайн-трансляция с обледеневших улиц
Рассказываем, что сейчас из-за гололеда происходит на дорогах столицы Сибири и какие участки сложнее всего для водителей
На дорогах сейчас гололед.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оттепель, пришедшая в Новосибирск на выходных, в понедельник, 10 февраля, сменилась похолоданием. Столбик термометра показывает минус 12 градусов, а на дорогах образовалась ледяная корка.
- Да еще снег ночью пошел, хлопья налипли на машину, и попробуй теперь очисти, - пожаловался КП-Новосибирск таксист Юрий.
Синоптики же обещают, что примерно такая температура будет как минимум во вторник и среду, так что доставать весенние пальто еще рано. А корреспонденты КП-Новосибирск в режиме онлайн рассказывают, что сейчас происходит на улицах города.
ИСТОЧНИК KP.RU