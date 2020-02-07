«Я с закрытыми глазами лежала на кушетке, а он...»: клиентка обвинила мастера по наращиванию ресниц в домогательствах

Сибирячка обвинила своего мастера по ресницам (это мужчина) в домогательствах. Произошло все в канун Нового года, но рассказать об этом девушка решилась только сейчас. Написала гневный отзыв в интернете. Итак, по ее словам, мастер воспользовался тем, что в салоне никого не было, и начал к ней приставать. Встать и уйти клиентка не могла - говорит, в канун праздника ей никто ресницы не сделал бы. Мастер по ресничкам обвинения в свой адрес не принимает. Кто же врет в этой ситуации - разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

«Я НЕ СЧИТАЮ ЭТО ИЗМЕНОЙ»

Мария (имя изменено. - Прим. ред.) не в первый раз посещала этот салон. Постоянно делала там маникюр. А не так давно решила нарастить ресницы. Когда девушка впервые пришла на процедуру, узнала, что мастер - мужчина. К этому факту клиентка отнеслась спокойно: каждый сам решает, как на хлеб зарабатывать. Первый раз процедура прошла успешно, никаких претензий к лешмейкеру-мужчине не было. Петр (имя изменено. - Прим. ред.) показался Маше только слишком болтливым. Роковая встреча произошла 30 декабря. Перед корпоративом Маша решила подкорректировать свой внешний вид - записалась на процедуру.

- Когда я приехала в салон, то поняла, что мы с Петром вдвоем, никого больше рядом не было. Меня еще записали на позднее время - других окошек не было, - рассказала КП-Новосибирск Маша.

Девушка говорит, поначалу мастер вел себя адекватно - никаких намеков на домогательства не было.

- Я лежала на кушетке с закрытыми глазами. А он начал клеить мне ресницы. При этом стал рассказывать странные вещи. Например, про своих друзей нетрадиционной ориентации, о том, как это круто, когда у девушек разрезан язык на две части, - вспоминает Маша. - Он рассказывал про свою жену. Как она ему не нравится, что у нее фигура плохая.

Мужчина писал девушке в социальные сети. Фото: личный архив.

Маша говорит, лежала и не понимала, к чему мастер клонит.

- Встать уйти не могла, глаза ведь закрыты. Видимо, этим мастер и воспользовался. Он сказал: «Не бойся, сюда никто не зайдет», - и я почувствовала, как он целует меня в губы, - передает свою версию событий девушка. - Я резко подскочила, глаза не открыть - может попасть клей, он еще не высох. Начала возмущаться, что он вообще делает! С другой стороны, понимаю, что мне некуда деваться: если начну сопротивляться, то это плохо закончится. Еще осознавала, что если встану и уйду, то 31 декабря точно не найду другого мастера. Не бежать же мне домой с ресницами на одном глазу?

Маша говорит, что попыталась поставить мастера на место угрозой: «Расскажу все своему парню!».

- А Петр в ответ сказал мне: «Ты какая-то неправильная. Я не считаю это изменой». После того, как процедура закончилась, я вызвала такси, - продолжает Мария. - Он сказал в конце, что я так агрессивно отреагировала, потому что хочу его. Ну это же бред! У меня есть молодой человек.

Жена защищала своего мужа. Фото: личный архив.

«ТЫ ЧТО, ОБИДЕЛАСЬ НА МЕНЯ?»

И вот прошло больше месяца. И Мария решилась написать отзыв в социальных сетях. После этого мастер по ресницам «постучался» к ней в личные сообщения.

- Он написал мне: «Привет! Ты на меня обиделась, что я с тобой не переспал?». Я была просто в шоке. Сразу же его заблокировала, - объясняет девушка.

После этого Маше написала жена обидчика. Она является владелицей салона. Женщина была уверена, что клиентка клевещет и пишет лживые отзывы. В полицию, кстати, девушка не пошла. Понимает, что сможет доказать свою правоту, только если найдет других пострадавших девушек. Да и за поцелуи у нас не сажают.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Я ей ресницы в рассрочку сделал!»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с мастером Петром, который делал Маше ресницы. Мужчина рассказал свою версию событий того злополучного вечера:

- Она сама со мной флиртовала. Я ей не отвечал взаимностью. Ресницы сделал в рассрочку, потому что договаривались сначала на коррекцию за 300 рублей, но нарастили новые. Так получилось. Ну и плюс я ей сам такси вызвал. Она мне потом еще неделю деньги переводила.

Уважаемые читатели, как вы думаете, кто прав в этой ситуации?