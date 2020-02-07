Подарки на 14 февраля: чем удивить вторую половинку

Подарки на 14 февраля - один из важных вопросов, которым накануне Дня святого Валентина озадачиваются влюбленные сибиряки. Многие новосибирцы особенно любят подарки ручной работы, которые не найдешь на полках супермаркетов. Сибирские мастера рассказали КП-Новосибирск, чем удивить свою вторую половинку.

Настоящий букет из мыла могут сделать всего за пару дней. Фото: instagram.com/soap_fantasy_nsk

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ

Этот дешевый и милый подарок не только пригодится любому человеку, но и украсит его дом. По словам директора по развитию ярмарки мастеров «Сибирский вернисаж» Софьи Писаревской-Усольцевой, такой вариант универсален и подойдет как студентам, так и крепким супружеским парам пенсионеров. Причем подарком может стать не только само мыло, но и наборчик для его изготовления: мыловарение сейчас очень популярное хобби. Фигурные изделия в виде набора инструментов можно подарить даже мужчине.

Стоимость: в среднем от 100 до 300 руб.

Где найти: творческая мастерская «Страна Мыландия», гипермаркет «Ярмарка мастеров», сеть магазинов натуральной косметики «Аромаджик».

АВТОРСКИЕ ШКАТУЛКИ

Техника декупаж тоже имеет свою преданную аудиторию среди любителей рукоделия. На деле он представляет собой вырезание из бумаги и приклеивание иллюстраций к дереву. Чаще всего декупаж применяют для шкатулок, кухонных досок, подставок и других элементов. Шкатулки в технике декупаж смотрятся уютно и в то же время аристократично и украшают интерьер дамы сердца. По словам Софьи Писаревской, научиться технике просто, не нужно даже умения рисовать. Можно подарить женщине деревянную заготовку - или самому включиться в творчество.

Стоимость: заготовка в виде деревянных шкатулок от 300 руб.

Где найти: павильон «Кудесницы» в ТРЦ «Речной» и магазин «Сундучок сюрпризов» в Академгородке.

Букет не засохнет, если его съесть.

instagram.com/svejooo/

Букет не засохнет, если его съесть. Фото: instagram.com/svejooo/

БУКЕТЫ ИЗ КОНФЕТ И ОВОЩЕЙ

Влюбленные веками дарят друг другу цветы. Это самый популярный подарок, даже синими розами уже трудно кого-то удивить. А сейчас в моде съедобные букеты, которые составляют из клубники, конфет и овощей. Не менее популярны букеты из мягких игрушек - чаще всего это мишки.

Стоимость:

«Шоколадница» (букет-открытка с чаем, шоколадом и карманом для купюры) - 600 руб.

Букет из трех плюшевых мишек - 900 руб.

Валентинка из тюльпанов, клубники, яблок и граната - 2000 руб.

Где найти:

«Шоколадница» - «Букеты из конфет», ул. Дуси Ковальчук, 248, офис 350.

Букет из игрушек - «Плюшкин букет», ул. Челюскинцев, 48/1.

Букет из овощей и фруктов - Svejoo, ул. Фрунзе, 8.

День святого Валентина - праздник для различных мастеров и флористов.Фото: Влад КОМЯКОВ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ

Когда люди снятся друг другу - это один из признаков любви. Врачи в один голос говорят, что продлить сладкий сон и сделать его полезным поможет ортопедическая подушка. Специалисты советуют подбирать ее в зависимости от ширины плеч. В идеале подушка должна позволять спать на боку, слегка касаясь ее плечом.

Для тех, кто любит спать на боку, нужны более жесткие подушки, а сон на спине требует меньшей жесткости. Самый хороший материал для ортопедической подушки - пенополиуретан или латекс, такая подушка дает дышать телу и прослужит долго. Хотя лучшим способом будет все-таки сводить вторую половинку в магазин: даже ультрасовременная подушка может оказаться неудобной. После такого подарка любимая каждое утро будет вам говорить: «Это была самая чудесная ночь!»

Стоимость: от 2500 руб.

Где найти: сеть магазинов «Медтехника для дома», OPTEKA, салон-магазин Ascona.

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Подушки и постельное белье всегда пригодятся.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Один из самых традиционных и популярных подарков влюбленным - постельное белье. Нежное и приятное постельное белье приносит здоровый сон. Кроме цвета, рисунка и размера важна сама ткань изделия. Неизменным атрибутом романтического вечера будет шелковое постельное белье - но оно требует особой бережности и стоит дороже всего.

Напротив, белье из льна очень долговечное и выдерживает до 200 стирок, но поначалу кажется грубоватым. Белье из сатина выдерживает до 400 стирок и напоминает шелковое, однако стоит дешевле. Белье из волокон бамбука тоже прочное и нежное на ощупь. Классическим вариантом является хлопковое белье - практичное и недорогое.

Стоимость: от 1500 руб./комплект белья для двуспальной кровати.

Где найти: сеть оптово-розничных магазинов «Приданое», магазин текстиля «Миртек», студия текстильного дизайна Fabrica и др.