«Вопросов быть не должно»: Новосибирск ожидает присвоения высокого звания

6 февраля прошло заседание комиссии по местному самоуправлению Совета депутатов города Новосибирска, в ходе которого активно обсуждалась идея присвоения столице Сибири почетного звания. Ранее в Совет депутатов города Новосибирска обратился первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов с просьбой выступить с инициативой о присвоении нашему городу почетного звания. Позже поступило письмо мэра с просьбой выразить позицию Совета депутатов города Новосибирска.

Представители партии «Единая Россия» в составе муниципалитета встречались с гражданами, трудовыми коллективами города - удалось собрать много голосов в поддержку инициативы. Как итог - сегодня вопрос был рассмотрен Советом депутатов города Новосибирска.

- В годы Великой Отечественной войны в Новосибирске было размещено оборудование около 150 предприятий и учреждений, наиболее значимых для обороны и эвакуированных из промышленных центров нашей страны. Жителям города приходилось менять привычную деятельность, вникать в технические профессии. Наши бабушки и дедушки ежедневно ковали Победу в тылу, не покладая рук и не жалея здоровья. Современное поколение трактует историю несколько по-другому, но молодежь должна знать о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны, как трудились в разных городах, каких сил это стоило. И сейчас не может быть сомнений в том, нужно ли присуждать Новосибирску звание «Город трудовой доблести». Я буду голосовать за, - высказал свое мнение депутат «Единой России» Александр Бестужев.

Следующий шаг - обращение в Законодательное собрание региона, что обеспечит наиболее оперативное принятие проекта. После этого депутаты регионального парламента выходят от имени всех горожан с инициативой в Государственную думу, к президенту с ходатайством о присвоении городу Новосибирску указанного звания.

Днем ранее первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов провел встречу с коллективом Новосибирского областного кукольного театра. Сотрудники театра поддержали инициативу о присвоении Новосибирску почетного звания.

- Вся история Новосибирска, особенно во время Великой Отечественной войны, а также и после нее, говорит о том, что город достоин этого звания. Я посчитал нужным выступить с этой инициативой. Особенно учитывая посыл Владимира Владимировича Путина о внесении в Государственную думу проекта закона о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Уважаемые друзья, я уверен, что в каждой семье кто-то воевал, а кто-то трудился в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Давайте восстановим справедливость! - отметил Андрей Панферов.