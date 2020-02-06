2020-02-06T20:04:50+03:00
Общество

«Девочки, кому окрашивание?!»: как брутальный сибирский геодезист стал выщипывать девушкам брови

В женской сфере он проработал 1,5 года, а потом понял, что на стройке можно заработать больше, и вернулся в мужскую профессию
Анна ПАШАГИНА
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Владимир никогда не думал, что станет мастером по бровям. Фото: личный архив.Владимир никогда не думал, что станет мастером по бровям. Фото: личный архив.
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Сибиряки уже привыкли к мужчинам - парикмахерам и стилистам. Теперь крепкие руки взялись за девичьи лица. Сибиряк Владимир Кубышкин начал заниматься женскими бровями четыре года назад. Щипал, красил - в общем, делал красоту. Корреспондент КП-Новосибирск пообщался с мастером, узнал, почему инженер-геодезист сменил рейку на пинцет.

Владимиру сейчас 31 год. Из Новосибирска он переехал в Геленджик, трудится в крупной строительной компании. О своем прежнем месте работы вспоминает с улыбкой.

- Я до того, как стать бровистом, работал инженером-геодезистом. Получил профильное образование, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Владимир.

Заняться перманентным макияжем мужчину подтолкнула родная сестра, которая сама начала зарабатывать «на бровях» - делала в салоне микроблейдинг (это ручная коррекция бровей при помощи введения под кожу краски). У Владимира на его месте работы к тому времени как-то не сложилось, вот и ударился в индустрию красоты.

Клиенткам было непривычно, что мастер - мужчина. Фото: личный архив.

Клиенткам было непривычно, что мастер - мужчина. Фото: личный архив.

- А почему бы и нет? Я рисовать люблю, профессионально аэрографией занимался. Без обучения, конечно, никак, потому что работа идет с «паспортом» человека, точнее, его лицом, - говорит сибиряк. - Когда поделился с родными, то они были не против. Посчитали, что в этой работе нет для мужчины ничего зазорного.

В группе по обучению Владимир был один мужского пола. Вся остальная аудитория - девушки. Чувство неловкости было, но все проходит...

- Можно поспорить, кто больше стеснялся на обучении: я или 16-летние модели, с которыми приходилось работать. Я видел в их глазах удивление и неловкость оттого, что 28-летний парень им брови красит, - объясняет сибиряк.

Тренировки проходили не только на девушках, но и на специальных ковриках - это так называемая «силиконовая кожа». Потом Володя устроился в салон.

- Клиентки думали, что я администратор салона. Потом удивлялись, когда я делал им пудровые брови (техника легкого окрашивания) и микроблейдинг, - смеется Владимир.

В летний сезон клиентов было меньше. Фото: личный архив.

В летний сезон клиентов было меньше. Фото: личный архив.

Заработок брови приносили, но не такой большой, как хотелось бы. По словам сибиряка, это сезонная работа. Основной поток приходится на период с конца февраля по май ну и осенние месяцы. Летом никто брови делать не хочет.

- Вполне нормальная работа для мужчины, но как профессия не всем подойдет - надо долго и дорого обучаться, быть всегда на волне или в тренде. Нужно расширять ассортимент услуг, а значит, приобретать дорогостоящее оборудование - не каждому по карману, - поясняет Владимир. - Я бы не сказал, что меня тянуло в индустрию красоты. Просто нравилось делать девушек и женщин красивыми, а значит, счастливыми.

Но, несмотря на желание украсить этот мир, Владимир все-таки ушел из бьюти-сферы. Полтора года назад строительная компания предложила геодезисту хорошие условия. Недолго думая сибиряк все бросил и уехал к морю.

- Пока что я не думаю возвращаться к «бровям». Времени свободного нет совсем. Единственное, чем я занялся бы в индустрии красоты, - это плазмолифтингом (уколы красоты. - Прим. ред.). Но это точно будет не скоро, - поделился Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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