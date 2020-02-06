«Он убил нашего ребенка! Но наказывать его не буду»: сибиряк жестоко избил свою беременную жену

В семье 35-летней жительницы Новосибирска случилась трагедия. Беременная женщина потеряла своего долгожданного малыша. По крайней мере на этом настаивает она сама.

Рассказ девушки звучит так. В самый обычный вечер ее муж напился, а потом жестоко избил ее. Она до сих пор гадает, почему человек, которого она любила, вдруг стал распускать руки. Таким своего мужа, говорит, видела впервые. На крики беспомощной жертвы домашнего насилия никто из соседей не обратил внимание. Неизвестно, чем это могло все закончиться.

- Он пинал меня со всей силы ногами. После того, как прекратил, я не вызвала скорую, а сама поехала к своему знакомому врачу. Волновал вопрос: что с ребенком? Оказалось, что ребенка больше нет, я его потеряла... Срок был небольшой, но беременность долгожданная. Еще диагностировали трещину в бедре, гематомы по всему телу. Вместе мы живем три года, такое впервые, я не знаю, что на него нашло, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Девушка уверяет, что муж поднял на нее руку впервые. Фото: личный архив.

О том, что произошло, сибирячка рассказывает неохотно. При этом добавляет, что писать заявление в полицию на мужа не будет: «Он убил нашего ребенка! Но наказывать его не буду». Если бы сибирячка официально обратилась в больницу, сообщение о побоях и выкидыше тут же бы передали в МВД. Но она пошла другим, неофициальным путем.

- Так зачем вы выложили фотографии в соцсети? Если и наказывать его не хотите. - спрашиваем у нее.

- Чтобы ему стыдно было за свой поступок, и чтобы никто больше не повелся на его сказки, - отвечает она.

Перед тем, как избить жену, мужчина напился. Фото: личный архив.

Сейчас женщина живет одна. Говорит, бывший не берет даже трубки телефона. Впрочем, надо ли такому мужчине вообще звонить?

По мнению юриста, мужчина останется безнаказанным, если жена не подаст на него заявление полицию и не докажет через экспертизу, что избиение стало причиной потери ребенка.

- Врач должен был сообщить в полицию о том, что женщина избита. Но если на приеме пациентка заявила, что просто упала, то врач не сообщит ни о чем правоохранителям. Вред здоровью устанавливает экспертиза, в зависимости от этого квалифицируется статья. Но инициатором этого должна стать женщина, которую избили, - рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.