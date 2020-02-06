«Билайн» создал семейные тарифы для близких людей

В новых тарифах появилось еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране. Кроме того, новая линейка также подходит для управления всем парком устройств клиентов, включая умные девайсы - единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении «Мой Билайн».

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн»:

- Потребность проводить больше времени с родными и близкими становится ценностью № 1 для россиян! Первые тарифы для семейного потребления «Билайн» запустил в 2016 году, опередив этот тренд. И сегодня с нами уже более 4 миллионов клиентов семейных предложений, довольных простотой и удобством продукта, возможностью экономить семейный бюджет. Мы рады представить новую продуктовую линейку «Близкие люди». Уверена, каждый из нас хочет для своих близких только лучшего и самого качественного. Близкие люди - это не только семья. Наши тарифы - для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самыми современными телеком-услугами, ТВ-сервисами. Для тех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. А также для тех, кто хочет объединить все свои девайсы и «умные» устройства в одном счете. Чем больше людей подключено к одному тарифу, тем ниже стоимость услуг для одного клиента. Важным изменением также стала отмена повышенной стоимости междугородних звонков. Теперь для наших клиентов действует единая цена на все звонки по всей стране.

Новые тарифы. Больше возможностей для семейного общения

Преимуществом семейных предложений предыдущего поколения были возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделить пакеты минут и интернета с родными, вместе смотреть «Билайн ТВ», пользоваться Домашним интернетом бесплатно и при этом свободно управлять услугами с помощью единого личного кабинета.

В новой тарифной линейке «Билайн» сохранил все эти преимущества и добавил к ним новые возможности для общения:

• популярные мессенджеры стали бесплатными;

• неограниченные звонки с семейной опцией* без дополнительных расходов;

• любимый мобильный номер любого оператора;

• единая стоимость на местные и междугородние звонки сверх пакета.

К тому же «Билайн» по итогам 2019 года увеличил зону покрытия 4G (LTE) в Новосибирской области в 1,5 раза, что позволило выйти на новый уровень качества связи на территории. В прошлом году был впервые запущен, а также усилен высокоскоростной мобильный интернет 4G в 90 населенных пунктах, расположенных в 24 районах Новосибирской области.

Новосибирская версия новой линейки «Близкие люди» включает сразу 6 новых тарифов с абонентской платой от 400 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависят от выбранного пакета. При этом чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату.

Безлимит на разные мессенджеры

«Билайн» обнуляет интернет-трафик на разные мессенджеры в тарифах новой линейки «Близкие люди», ведь порядка 60% интернет-трафика клиентов семейных тарифов приходится на мессенджеры. В тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» тарифицироваться не будут текстовые и аудиосообщения, голосовые и видео звонки в WhatsApp (12+), Viber (18+), Snapchat (12+), Skype (12+), ICQ (12+), KaKaoTalk (6+), Google Hangouts (6+), WeChat (18+), а начиная с тарифа «Близкие люди 3» и старше - интернет безлимитный.

Любимый номер

«Билайн» открывает для своих клиентов возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России, так как, по данным внутренней аналитики «Билайн», порядка 25% семейных клиентов хотя бы раз в месяц звонят в другие регионы. Такой возможностью могут воспользоваться клиенты тарифов «Близкие люди», в том числе и владельцы дополнительных номеров, которые пользуются совместными пакетами услуг с основным номером.

Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера «Билайн», выбранные в качестве любимого номера, безлимитны и бесплатны. Вызовы на любимые номера других российских операторов продолжительностью более 1000 минут в месяц тарифицируются по цене местных вызовов на номера других операторов сверх пакета. Услуга без платы за подключение, без абонентской платы и платы за смену любимого номера.

Для подключения достаточно набрать USSD-команду *303*любимый номер#. В ближайшее время подключить любимый номер можно будет и в приложении «Мой Билайн» (12+).

Одна страна - одна цена

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков. Стоимость 1 минуты разговора на номера других операторов сверх основного пакета минут приравнивается к местным звонкам и составит 3 рубля. Звонки на номера «Билайн» сверх пакета не тарифицируются.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте novosibirsk.beeline.ru/customers/products/ города подключения.

НАША СПРАВКА

* Предложение для физических лиц - абонентов тарифных планов (ТП) «Близкие люди» 5/6 (кроме г. Москва), «Близкие люди» 4/5 (для г. Москва). Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым, г. Севастополь, при технической возможности подключения. Стоимость услуги «Безлимитные звонки для семьи» - 0 руб. Услуга доступна только при: 1) подключении платных услуг «Дели все»/«Дели гиги» в зависимости от ТП (при подключении до 30.06.2020 эти услуги предоставляются со скидкой 100%); 2) наличии подключенных к основному номеру дополнительных номеров; 3) нахождении вызывающего абонента в регионе подключения.

Подробнее об организаторе акции, стоимости и условиях подключения - на beeline.ru