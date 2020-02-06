2020-02-05T12:57:49+03:00
Умные вещи

«Билайн» создал семейные тарифы для близких людей

«Билайн» разработал новую линейку тарифов «Близкие люди» для семейного и мультидевайсного потребления, где можно объединить все сим-карты семьи или близких людей в одном тарифе
Поделиться:
Изменить размер текста:

В новых тарифах появилось еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране. Кроме того, новая линейка также подходит для управления всем парком устройств клиентов, включая умные девайсы - единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении «Мой Билайн».

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн»:

- Потребность проводить больше времени с родными и близкими становится ценностью № 1 для россиян! Первые тарифы для семейного потребления «Билайн» запустил в 2016 году, опередив этот тренд. И сегодня с нами уже более 4 миллионов клиентов семейных предложений, довольных простотой и удобством продукта, возможностью экономить семейный бюджет. Мы рады представить новую продуктовую линейку «Близкие люди». Уверена, каждый из нас хочет для своих близких только лучшего и самого качественного. Близкие люди - это не только семья. Наши тарифы - для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самыми современными телеком-услугами, ТВ-сервисами. Для тех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. А также для тех, кто хочет объединить все свои девайсы и «умные» устройства в одном счете. Чем больше людей подключено к одному тарифу, тем ниже стоимость услуг для одного клиента. Важным изменением также стала отмена повышенной стоимости междугородних звонков. Теперь для наших клиентов действует единая цена на все звонки по всей стране.

Новые тарифы. Больше возможностей для семейного общения

Преимуществом семейных предложений предыдущего поколения были возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделить пакеты минут и интернета с родными, вместе смотреть «Билайн ТВ», пользоваться Домашним интернетом бесплатно и при этом свободно управлять услугами с помощью единого личного кабинета.

В новой тарифной линейке «Билайн» сохранил все эти преимущества и добавил к ним новые возможности для общения:

• популярные мессенджеры стали бесплатными;

• неограниченные звонки с семейной опцией* без дополнительных расходов;

• любимый мобильный номер любого оператора;

• единая стоимость на местные и междугородние звонки сверх пакета.

К тому же «Билайн» по итогам 2019 года увеличил зону покрытия 4G (LTE) в Новосибирской области в 1,5 раза, что позволило выйти на новый уровень качества связи на территории. В прошлом году был впервые запущен, а также усилен высокоскоростной мобильный интернет 4G в 90 населенных пунктах, расположенных в 24 районах Новосибирской области.

Новосибирская версия новой линейки «Близкие люди» включает сразу 6 новых тарифов с абонентской платой от 400 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависят от выбранного пакета. При этом чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату.

Безлимит на разные мессенджеры

«Билайн» обнуляет интернет-трафик на разные мессенджеры в тарифах новой линейки «Близкие люди», ведь порядка 60% интернет-трафика клиентов семейных тарифов приходится на мессенджеры. В тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» тарифицироваться не будут текстовые и аудиосообщения, голосовые и видео звонки в WhatsApp (12+), Viber (18+), Snapchat (12+), Skype (12+), ICQ (12+), KaKaoTalk (6+), Google Hangouts (6+), WeChat (18+), а начиная с тарифа «Близкие люди 3» и старше - интернет безлимитный.

Любимый номер

«Билайн» открывает для своих клиентов возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России, так как, по данным внутренней аналитики «Билайн», порядка 25% семейных клиентов хотя бы раз в месяц звонят в другие регионы. Такой возможностью могут воспользоваться клиенты тарифов «Близкие люди», в том числе и владельцы дополнительных номеров, которые пользуются совместными пакетами услуг с основным номером.

Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера «Билайн», выбранные в качестве любимого номера, безлимитны и бесплатны. Вызовы на любимые номера других российских операторов продолжительностью более 1000 минут в месяц тарифицируются по цене местных вызовов на номера других операторов сверх пакета. Услуга без платы за подключение, без абонентской платы и платы за смену любимого номера.

Для подключения достаточно набрать USSD-команду *303*любимый номер#. В ближайшее время подключить любимый номер можно будет и в приложении «Мой Билайн» (12+).

Одна страна - одна цена

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков. Стоимость 1 минуты разговора на номера других операторов сверх основного пакета минут приравнивается к местным звонкам и составит 3 рубля. Звонки на номера «Билайн» сверх пакета не тарифицируются.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте novosibirsk.beeline.ru/customers/products/ города подключения.

НАША СПРАВКА

* Предложение для физических лиц - абонентов тарифных планов (ТП) «Близкие люди» 5/6 (кроме г. Москва), «Близкие люди» 4/5 (для г. Москва). Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым, г. Севастополь, при технической возможности подключения. Стоимость услуги «Безлимитные звонки для семьи» - 0 руб. Услуга доступна только при: 1) подключении платных услуг «Дели все»/«Дели гиги» в зависимости от ТП (при подключении до 30.06.2020 эти услуги предоставляются со скидкой 100%); 2) наличии подключенных к основному номеру дополнительных номеров; 3) нахождении вызывающего абонента в регионе подключения.

Подробнее об организаторе акции, стоимости и условиях подключения - на beeline.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
iOS 14: главные изменения в системе Apple
Дату релиза iOS 14 еще сложно предсказать, учитывая большое обновление операционной системы iPhone iOS 13, которая была выпущена не так давно с множеством долгожданных функций (например, темный режим). Но все равно очень любопытно какие функции предложит
Студенты НГУ вошли в десятку самых качающих студентов крупнейших вузов России
Исследовательский проект «Билайн.Аналитика» в преддверии Дня студента, который традиционно празднуется 25 января, проанализировал, как студенты в крупнейших российских вузах пользуются мобильным интернетом
Новости 24
«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»
В мэрии прокомментировали плохое состояние туалета на Монументе Славы
«Она полностью верит людям»: новосибирские волонтеры спасают сову, которую забили вороны
Депутат Госдумы: «Я стыдилась своих немецких корней, всегда мечтала быть русской»
«Любит кататься на спине у папы»: у серебристых обезьянок из Новосибирского зоопарка родился детеныш
«Там ходят дети»: стая бродячих собак возле школы пугает новосибирцев
«Лежала комочком на своей сумке»: сибирячка умирала на глазах у прохожих, но никто ей не помог
«Врачи сказали - мест нет!»: в Новосибирске 70-летнюю бабушку на сутки оставили лежать в коридоре больницы
«Это настоящее чудо»: щенкам, которых хотели съесть бомжи, нашли дом благодаря «Комсомолке»
За парнем, сбежавшим от беременной невесты с 1,5 миллионами рублей, охотится полиция
«Прохожим было наплевать»: блогер похитил человека в центре Новосибирска
«Без нее в объезд ехать 40 минут!»: сибиряки вышли на пикет, требуя вернуть маршрутку до «МЕГИ»
Рассказываем, какие улицы почистят в Новосибирске ночью 6 февраля
«Хотел проскочить?»: шлагбаум пробил окно в новосибирской маршрутке
Стали известны результаты анализов матери двоих детей, попавшей в больницу из-за коронавируса
В Новосибирске «Лада» врезалась в КамАЗ: пострадали пятилетняя девочка и ее брат
«Муж запаниковал»: рожающую в «пробке» сибирячку в больницу привезли гаишники
Никто не извинился: потерявший жену при родах новосибирец требует девять миллионов
«А я так замуж вышла!»: соцсети рассмешил наглый кот, который без спроса проник к соседям
«Заплачу 30 тысяч, предоставлю жилье» - звонок 80-летнего работодателя вызвал ажиотаж в прямом эфире радиостанции
Он ее не заметил: автомобилист наехал на 4-летнюю девочку
Стекла посыпались: в Новосибирске троллейбус протаранил маршрутку