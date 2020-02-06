2020-02-05T05:35:05+03:00
Недвижимость

Жителям Новосибирской области выдадут ипотеку под 3%

В середине января Россельхозбанк анонсировал новую ипотеку, субсидированную государством. Эксперты Центрального агентства недвижимости разобрались, как получить господдержку и остаться жить в черте города
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Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на то, чтобы привлечь новых жителей в село и удержать старых. При этом по сельской ипотеке можно не только купить участок под строительство или с построенным жилым домом, но и квартиру в многоквартирнике. Ставки низкие - 2,7% годовых при страховании жизни и 3% без него. При этом требования к жилью для программы специфические. Например, к дому должны быть подведены все коммуникации, что в сельской местности встречается нечасто.

- Согласно условиям программы, квартиру можно получить не только в глухомани, но и фактически в городской черте. Так квартиры в панельных домах Краснообска соответствуют требованиям. ЖК “Фламинго” тоже расположен за городом, но вплотную примыкает к Кировскому району. А вот компаний, которые возводят жильё по требованиям программы, мало, ведь оплата застройщику идёт траншами по факту выполненных работ. Такое из наших партнёров могут лишь Сибирский Дом и Dreamhouse, - говорит Марина Самойлова, руководитель отдела продаж Центрального агентства недвижимости.

Среди перспективных районов риэлторы Центрального выделяют Криводановку, где строят много, а также посёлок Светлый. Сельская ипотека интересна не только покупателям. Продавцы тоже получат дополнительный импульс строить «в селе».

В Центральном агентстве недвижимости отмечают, что клиенты быстро отреагировали на новости и уже массово обращаются в офисы агентства за поиском подходящих вариантов жилья. Сумма, выделенная Минсельхозом на субсидирование сельской ипотеки ограничена, поэтому лучше обращаться немедленно. Потом предложения может не быть.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на пять лет, предлагая кредитование на срок до 25 лет. Также покупатель должен внести первоначальный взнос в размере 10% от суммы кредита. Рефинансироваться под 3% при этом нельзя.

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