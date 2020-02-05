Повестка дня сорок первой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Повестка дня:
1. Об отчете о результатах деятельности мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска в 2019 году
2. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616(первое чтение)
3. Об отчете начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску за 2019 год
4. Об обращениях Совета депутатов города Новосибирска по вопросу инициативы присвоения городу Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»
5. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 926
6. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
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