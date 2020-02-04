В Новосибирске в больницу подросили конверт с надписью «Сибирская язва»: всех пациентов вывели на улицу

В районе обеда в новосибирской больнице №12 пациентов и врачей попросили выйти на улицу. К зданию стали съезжаться скорые, пожарная, машины ФСБ. Оказалось, в коридоре больницы кто-то оставил конверт, на котором было написано "Сибирская язва". На фоне истерии вокруг коронавируса пациентам было не до шуток. Многие писали в соцсетях:

- В больницу подбросили споры сибирской язвы!

ЧП произошло в больнице №12.Фото: Никита МАНЬКО

Хотя, заключения, что за вещество в перепугавшем все службы конверте, пока нет.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии уже начали исследовать содержимое, говорят результаты будут готовы в течение 12 часов.

В коридорах сейчас пусто.Фото: Никита МАНЬКО

- Персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные «Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов, в том числе при обнаружении неизвестных почтовых отправлений»: сообщил об инциденте оперативным дежурным полиции, Росгвардии, Территориального центра медицины катастроф, ФСБ, Областного управления Роспотребнадзора; в течение пяти минут перекрыл доступ на территорию лечебного учреждения, заблокировал входы в административный корпус, ограничил перемещение людей, находящихся в административном корпусе. Спецслужбы прибыли в течение пяти минут, - рассказали КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области, добавляя, что сейчас больница работает в обычном режиме: - Там проведена заключительная дезинфекции.