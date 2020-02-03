2020-02-03T13:59:12+03:00
Общество

«Пытаются сделать из меня овощ»: девушка с 19 татуировками сбежала из детского дома, устав от психиатров

Она уехала за 260 километров от дома и устроилась на работу в кальянную. Ее нашли новосибирские полицейские и вернули педагогам
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Девушка с яркой внешностью уже несколько раз сбегала из детского дома. Фото: соцсети.Девушка с яркой внешностью уже несколько раз сбегала из детского дома. Фото: соцсети.
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Почти два месяца полиция искала 17-летнюю беглянку. Воспитанница томского детского дома №4 Арина (имя изменено) ушла 19 декабря и не вернулась. Не появилось девушки и на следующий день. И на следующий…

Девушка признается — у нее на теле 19 татуировок. В том числе есть на лице. Фото: соцсети.

Девушка признается — у нее на теле 19 татуировок. В том числе есть на лице. Фото: соцсети.

ДИКАЯ РОЗА ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

«На вид - 16 лет, худощавого телосложения, волосы темные, рост около 170 см. Имеет на теле множество татуировок. На правом колене имеется татуировка, в носу имеется пирсинг, над левой бровью имеется татуировка в виде розы», - описали правоохранители приметы подростка и объявили в розыск.

Не смотря на яркую внешность беглянки и ее фото, которые разлетелись по интернету, найти ее не могли долго. Но наконец, через месяц растиражированные портреты Арины сработали. Ее нашли, но далеко от Томска — в Новосибирске.

- В дежурную часть позвонил человек, который увидел девочку в одном из фаст-фудов в центре города, - рассказал КП-Новосибирск анонимный источник в МВД. – В заведение был направлен экипаж. Арина увидела сотрудников, попыталась спрятаться в туалете, закрылась там. Но ее убедили выйти.

Поиски закончились благополучно, в органах констатировали, что за время отсутствия в детдоме, сама Алина никаким преступным посягательствам не подвергалась. Редакции КП-Новосибирск удалось связаться с девушкой, и та объяснила:

- Я жила у своей подруги, мы с ней - с детства. Родители у нее в Томской области, а она живет одна в Новосибирске, учится в НГТУ, — рассказала КП-Новосибирск Арина.

Девушка с татуировкой розы времени даром не теряла. Во всяком случае, говорит, что успела устроиться на работу в кальянную.

- Я - хороший кальянщик. Хочу заработать денег и уехать в Питер, - заявила она КП-Новосибирск о своих планах.

Похоже, девушка решила установить рекорд по количеству татуировок. Фото: соцсети.

Похоже, девушка решила установить рекорд по количеству татуировок. Фото: соцсети.

«МЕНЯ ПЫТАЮТСЯ ВВЕСТИ В СОСТОЯНИЕ ОВОЩА»

Свое бегство Арина объясняет тем, что не хочет проводить время в клинике, куда ее периодически отправляют воспитатели.

- Когда я только попала в детдом, причиняла себе вред - прижигала руки сигаретами. У меня был сложный период, родители умерли. Мне было плохо, я пыталась вытеснить свою душевную боль через физическую. Меня отправили в психиатрическую больницу, начали давать препараты, - говорит Арина.

По словам девушки, за год ее клали в больницу четырежды, в общей сложности – на три месяца.

- Пытаются, наверное, ввести меня в состояние овоща, чтобы я не сбегала. А сбегаю-то я, потому что меня пичкают препаратами, - объяснила корреспонденту КП-Новосибирск Арина. - И сейчас, когда я приехала из Новосибирска, меня повезли в психиатрическую больницу. Но меня там не приняли, сказали что я - абсолютно здоровый ребенок.

Арина мечтает заработать денег в кальянной и уехать в Питер. Фото: соцсети.

Арина мечтает заработать денег в кальянной и уехать в Питер. Фото: соцсети.

«ЭТО ПРЕДПИСАНИЯ ВРАЧА»

Девушка говорит, что и других воспитанников детского дома отправляют в эту лечебницу. Впрочем, при этом признает, что в обычные дни, когда находится в детском доме, ей дают свободу передвижений. Теперь, правда, меньше, чем раньше.

- Свои татуировки, по большой части, сделала во время жизни в детском доме. У меня было 5 татуировок до этого, а сейчас – 19, - охотно рассказывает девушка. – Теперь отпускают под расписку, я постоянно должна быть на телефоне, отзваниваться. Мне нельзя выходить с рюкзаком из детского дома, потому что, а вдруг я сбегу, вдруг у меня там вещи, - возмущается Арина.

Редакция КП-Новосибирск связалась с детским домом. Там говорят, что с этой воспитанницей много хлопот, но жаловаться не стали.

- Все направления, которые бывают в больницу, дает исключительно врач больницы, который наблюдает девочку. Она стоит на диспансерном учете, и не выполнить предписания мы не имеем права, - прокомментировала КП-Новосибирск жалобы воспитанницы заместитель директора детского дома Марина Путинцева. – У нас ей созданы абсолютно все условия для проживания и обучения. У нас очень комфортная среда. Если хотите - приезжайте, посмотрите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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