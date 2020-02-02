«Мама, меня убьют!»: подростку выбили глаз молотком в школе после того, как он рассказал учителям о наркотиках

Семиклассник из небольшого красноярского городка Иланский попал на операционной стол после инцидента в школе. Молотком выбит глаз. Судя по всему, педагоги даже не стали звонить в полицию, когда на уроке случилось ЧП. Учителя избегают общения с матерью ребенка, а завуч, при встрече с ней, предложила денег. Чтобы виновные не ушли от ответа, к делу подключилась новосибирская общественная активистка Анна Тажеева. Она, когда столкнулась с травлей собственной дочери, основала движение «Поборам СТОП!», но теперь занимается не только финансовыми конфликтами в школах. Тажеева связалась с матерью пострадавшего мальчика и выяснила, как все произошло. Поговорили с ней и корреспонденты КП-Новосибирск. Подробности – в нашем материале.

«НАШЕЛ ПАКЕТИК ТРАВЫ, ПРИНЕС ЕГО УЧИТЕЛЯМ»

Ситуация нагнеталась с прошлого года. Учителя, видимо, решили, что примерный ребенок поможет им вычислить, кто в школе промышляет наркотиками. Об этом просили мать семиклассника. А потом – и его самого.

- Проходит время, в середине декабря сын приезжает со школы в два часа. Говорит: «Мама, меня убьют». Я – в ужасе: «Что случилось?» Говорит: «Мама, я дежурил в туалете, мальчишки начали курить, я пошел, все завучу рассказал». И они его отправляют: «Ты же видел, где он курили, посмотри, может, что-то ты найдешь». Он бегом побежал назад и под половым покрытием нашел пакетики травы, которую они забивают и курят. Он этот пакетик берет и приносит учителям, - рассказывает Светлана, мама семиклассника.

Потом ребенок, все-таки, успокоил мать. Мол, ничего страшного. Сделал уроки. Но тут на его телефон пришло голосовое сообщение: «Падла, разобью всю морду». Угроза пришла от одного из девятиклассников, что были замечены в туалете курящими.

- Меня всю заколотило, у него слезки навернулись. Я дозвонилась классному руководителю. Она говорит: «Я нахожусь не в Иланском, ничем помочь не могу». Звоню завучу, а она давай на сына самого все шишки собирать, - вспоминает инцидент Светлана в конце 2019 года.

Педагоги тогда ничем не помогли. Следующее ЧП, уже гораздо более серьезное, произошло 30 января. Светлана, уверена, что это была месть ее сыну из-за тех самых наркотиков.

ИГРЫ С МОЛОТКОМ НА УРОКЕ

Возможно, парень предчувствовал, что в этот день его ждет жестокое наказание. Во всяком случае, в школу идти очень не хотел.

- Мне сын говорит: «Мам, можно я сегодня не пойду?» Я отвечаю: «Ну как не пойдешь? Нельзя пропускать». Мне показалось, что он очень нехотя уходил, - говорит Светлана. – А в пол-одиннадцатого – звонок: «Светлана Николаевна, вашему сыну выбили глаз». Так спокойно мне говорят. Я даже не поняла, может, подрался с кем-то. А у меня – трое детей, один – с синдром Дауна. Я с ребенком осталась дома, муж вызвал такси и поехал в школу. То, что он увидел, его самого подкосило. Выбит глаз, черепно-мозговая травма. Полиции там нет, только скорая. Я учителям звоню – они, вообще, игнорируют, не берут трубку, - возмущается многодетная мать.

Ребенка мотали по разным больницам. Сперва скорая привезла в местную Иланскую, там сказали ехать в другой город – Канск. Из Канска направили в краевой центр – Красноярск. И только уже ночью стали оперировать.

- Сохранится ли у ребенка полноценное зрение – нам не говорят. Со здоровьем, ничего не понятно, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Мама ребенка потрясена тем, как повели себя педагоги. Пытаясь узнать, что случилось, она весь день дозванивалась им, но, говорит, те не брали трубку. А когда днем встретила на улице завуча, та предложила ей деньги. По поводу инцидента с молотком, в конце концов, предложили свою версию.

- Как они объясняют, шел урок русского, сын сидел в кабинете. А этот мальчик с молотком пришел в его класс и как бы начал играть этим молотком вместе с сыном. На уроке! И якобы кинул на стол учителя, а молоток подпрыгнул и – моему ребенку в глаз. Я говорю: «Молоток – это вам, что, мячик?» - потрясена таким объяснением Светлана.

Сейчас она дожидается реакции от МВД, но уже понимает, что педагоги постараются снять с себя ответственность.

«ПЕДАГОГИ ПОДПАДАЮТ ПОД УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Сейчас это дело взяла на контроль новосибирская общественная активиста Анна Тажеева.

- За все, что происходит на территории школы, несет персональную ответственность директор школы. О том, что в школе курят, подросток сигнализировал учителям. Когда они его отправили что-то искать, он, как ответственный ученик, принес запрещенные вещества из школьного туалета. В этой ситуации все учителя знают, что именно надо делать. Есть протоколы. Есть предписания о взаимодействии ведомств. А школа, вместо того, чтобы принять меры, предпочла не «выносить сор из избы». Если бы они приняли эти меры, то этой трагедии удалось бы избежать, - рассказала КП-Новосибирск Тажеева.

Анна Тажеева организовала всероссийское движение за права школьников и их родителей.

Активистка считает, что педагоги должны понести наказание за их действия в этой ситуации.

- Ребенку нанесен тяжкий вред здоровью. Ему было очень больно. И важно, какими далее будут негативные последствия для здоровья Николая. Директор попадает под уголовную ответственность. Учитель, на уроке которого произошла трагедия, тоже, - говорит Анна Тажеева. - Если бы учитель действовала согласно должностным инструкциям, трагедии не было бы. Главное, чтобы, благодаря этой огласке СМИ, надзорные органы оперативно сработали и выступили, защищая права и интересы ребенка.

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