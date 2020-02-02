Крыша рухнула на посетителей кафе «Родня» в Академгородке: онлайн-трансляция
Ночью в воскресенье, 2 февраля, страшная трагедия произошла в Новосибирске: Крыша рухнула на посетителей кафе «Родня» в Академгородке.
Из-под завалов достают пострадавших. ЧП в Новосибирске на гаражной вечеринке.
- Из-под завалов одноэтажного строения, которое было пристройкой к ночному клубу и использовалось как раздевалка, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам, одна сибирячка погибла, - комментируют в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Корреспонденты КП-Новосибирск разбираются в причинах произошедшей трагедии. Следите за нашей онлайн-трансляцией.
Крыша рухнула посетителей кафе Родня в Академгородке.
ИСТОЧНИК KP.RU