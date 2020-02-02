2020-02-02T07:23:26+03:00
Происшествия

Крыша рухнула на посетителей кафе «Родня» в Академгородке: онлайн-трансляция

Корреспонденты КП-Новосибирск выясняют все обстоятельства, почему крыша рухнула на посетителей кафе «Родня» в Академгородке
Екатерина КОМЯКОВАТатьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Беда случилась поздней ночью. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Беда случилась поздней ночью. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Ночью в воскресенье, 2 февраля, страшная трагедия произошла в Новосибирске: Крыша рухнула на посетителей кафе «Родня» в Академгородке.

Из-под завалов достают пострадавших. ЧП в Новосибирске на гаражной вечеринке.

- Из-под завалов одноэтажного строения, которое было пристройкой к ночному клубу и использовалось как раздевалка, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам, одна сибирячка погибла, - комментируют в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Корреспонденты КП-Новосибирск разбираются в причинах произошедшей трагедии. Следите за нашей онлайн-трансляцией.

Крыша рухнула посетителей кафе Родня в Академгородке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не успел запрыгнуть в строительную люльку: Под завалами спортивного комплекса в Петербурге найдено тело погибшего рабочего
На месте трагедии все спецслужбы города, директор «СКА-Арена» дал первые комментарии по поводу обрушения СКК «Петербургский» [видео, фото]
Новости 24
Список погибших посетителей кафе «Родня», которых нашли под завалами
«Снег чистили накануне» — заявляет охрана комплекса, где на людей обрушилась крыша
Кафе-бар «Родня», где обрушилась крыша, был нелегальным
ЧП в Новосибирске: крыша обрушилась на посетителей кафе, есть погибший
Полицейский пнул пьяного дебошира, напавшего на него, и попал под суд
«Передвигается ползком»: новосибирцы спасают парализованную хаски
Студентка, попавшая в больницу с коронавирусом, летела в Тюмень через Новосибирск
В Ленинском районе произошло массовое ДТП: есть погибшие и пострадавшие
Главного следователя Заельцовского района взяли под стражу из-за взятки в 1,5 миллиона
Президент наградил новосибирского тренера и детского врача
Адвокатов, которых подозревают во взятке следователю, оставили под стражей до конца марта
«Они очень напуганы»: волонтеры спасают два десятка кошек из отлова
В Новосибирске, следователя, пойманного на взятке в 1,5 миллиона, привезли в суд
«Запасливая хозяюшка»: домашняя белка, прячущая орешки, позабавила соцсети