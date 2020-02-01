Тебе не будет больно: сибиряк делает девушкам глубокое бикини

Мужчина-парикмахер - еще куда ни шло. Но вот мужчина-эпилятор! Нонсенс. Одного такого симпатичного рукастого борца за гладкость кожи КП-Новосибирск нашла в одном из городских салонов красоты. Оказалось - парень и есть его директор. Зачем сибиряк взялся за глубокое бикини и девичьи подмышки - спросили лично.

Сибиряк работает в индустрии красоты более 12 лет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«МУЖЬЯ КЛИЕНТОК НАС ПРОВЕРЯЛИ»

Салон красоты на улице Семьи Шамшиных внутри обыкновенный - пудрово-зефирный, оформление для девочек. Только вот встречает дам не администраторша с длиннющими ногтями, а улыбчивый мужчина.

- Меня зовут Алексей, и я владею этим салоном вместе с моим братом. Ну и эпиляцию делаю тоже я, - начинает знакомство сибиряк.

История о том, как Алексей решил уйти работать в индустрию красоты, уходит корнями в детство.

- Я брата подстриг, когда мне было 12 лет. Родственникам понравилось. Только учиться на парикмахера пошел не сразу. У меня два высших образования и одно неоконченное: сначала я учился на программиста, потом - на экономиста и не окончил медицинский университет, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Алексей.

Мужчина легко найдет подход к любым ножкам и не только.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Свой салон красоты сибиряк развивал параллельно с основной работой в банке. Помогал и родителям в семейном бизнесе - был коммерческим директором. В армии тоже служил - офицер запаса фельдъегерско-почтовой связи. Сейчас на эпиляцию к Алексею приходят не только девушки, но и мужчины.

- Когда мы с братом только начинали работать, мужики боялись к нам идти. Не опасались только мужья наших клиенток. Видимо, думали, что накинемся на них или что-то сделаем не так. Проверяли, короче. Но сейчас уже такого нет, - объясняет Алексей. - Сейчас многие, услышав, что мастер - мужчина, стараются к нему попасть.

По словам сибиряка, родители не были в восторге от стартапа ребенка.

- Они возмущались: как я с таким багажом знаний буду стричь или брить кого-то? Про эпиляцию я вообще молчу, - говорит мужчина. - Потом уже увидели развернутый бизнес и приняли это.

Процедура проходит абсолютно безболезненно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«МОДЕЛИ ОТКАЗАЛИСЬ РАБОТАТЬ»

Эпиляцией ног, подмышек и зоны бикини (в том числе глубокого) Алексей занимается больше пяти лет. С чего все началось? Знакомые попросили, отказать не смог.

- Наши друзья занимаются боди-фитнесом, и им нужно убирать волосы со всего тела. Даже чтобы пушка никакого не было. Сходив к одним мастерам, они поняли, что специалисты в городе не ахти. Говорят мне: «Давай учись!» Ну я и пошел, - признается Алексей.

В группе студентов-депиляторов сибиряк был единственным мужчиной. Девушки-модели отказывались с ним работать.

- Из шести согласились четыре. Все дело в зоне глубокого бикини. Они были согласны на все, кроме этого, - вспоминает мужчина. - Ну, я тренировался на своей девушке. Она мне доверяет.

Клиентура у мастера по гладкости разная. Мужчин и женщин 50/50. Некоторые скрывают от своих мужей, что их мастер - мужчина.

- Если девушка умная, то скажет, что все сама себе сделала. Другие же говорят, что делают у меня все, кроме зоны глубокого бикини, - отмечает Алексей.

Алексей использует для процедуры не только сахар, но и воск.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«БОЯТСЯ, ЧТО ВЫРВУТ КУСОК МЯСА»

Среди новосибирцев есть много парней, которые ухаживают за собой. Алексей уверен, нужно уходить от стереотипа, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны.

- Да, они приходят и устраивают себе день в салоне - маникюр, педикюр, стрижка, эпиляция. В этом нет ничего страшного и сверхъестественного. К сожалению, у нас не привита культура ухода за собой, - считает сибиряк. - Когда люди приходят, сначала стесняются, делают только подмышечные впадины, ноги (девушки). Потом уже соглашаются и на глубокое бикини.

Мужчины приходят к этому примерно с третьего посещения. Парни боятся, что при депиляции им вырвут кусок мяса. Но все же как побороть стеснение?

- Нужно головой понимать, что ты идешь не к мужику, а к мастеру. Он сможет сделать качественную процедуру. В этом нет ничего предосудительного, - уверен Алексей.

Сам себе дергать волосы мужчина не может. Говорит, что в такие моменты срабатывает какой-то ступор, и рука просто не поднимается.