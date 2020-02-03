2020-02-03T18:14:49+03:00
Происшествия

«Он звонил из-под завалов, прощался»: у организатора вечеринки, где на людей рухнула крыша, чуть не погиб брат

Аспиранта СО РАН, который устроил подпольную дискотеку, взяли под домашний арест. Также у следователей есть вопросы к владельцу здания, но пока не понятно, кому оно принадлежит
Виктория МИНАЕВАНикита МАНЬКО
Поделиться:
Организатор воспринимал вечеринки как хобби и не подозревал, что снег может стать причиной трагедии.Организатор воспринимал вечеринки как хобби и не подозревал, что снег может стать причиной трагедии.Фото: Никита МАНЬКО
Изменить размер текста:

В Советском районном суде Новосибирска за решеткой оказался аспирант СО РАН Антон Шматов. Именно он устроил трагическую вечеринку, на которой погибла студентка и были покалечены еще четыре человека. Случилось все глубокой ночью в пристройке к зданию на бульваре Молодежи, где раньше находилось кафе «Родня». Пристройка, как уже сейчас говорят эксперты, была нелегальной. По версии прокуратуры, само здание находится на балансе ЖКХ ННЦ СО РАН (но там сейчас отпираются - говорят, год назад передали его в другое министерство). Видимо, за зданием никто не следил. На крыше накопилось столько снега, что она обрушилась. В понедельник в суд привезли организатора гаражной вечеринки - Шматова. Он и рассказал: за зданием, может, никто и не следил, но в аренду его сдавали.

Один человек погиб в результате обрушения крыши в Новосбирске."В 3 часа 42 минуты [по местному времени] на пульт дежурного поступил сигнал об обрушении пристройки к одноэтажному зданию с ориентировочным количеством находящихся под завалом до 10 человек", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

- Лица, которые вам сдавали помещение в аренду, как-то вас заверяли, что помещение безопасно и пригодно для такого рода деятельности?

- В целом - да. Они упоминали, что раньше там было кафе и проводились мероприятия такого рода. Я сам лично видел.

- О необходимости убрать снег вам говорили?

- Лично нам - нет. И нам в голову это не пришло.

Подозреваемого ведут в зал суда. Фото: Никита МАНЬКО

Подозреваемого ведут в зал суда.Фото: Никита МАНЬКО

- Когда это случилось, вы оказывали помощь потерпевшим?

- Я отходил только руки погреть. Все остальное время помогал, вытаскивал эти конструкции, расчищал снег. Помогал людям выбраться. Там был мой брат (на этом месте Шматов зарыдал. - Прим. ред.). Его завалило. Он мне звонил. Говорил, что любит меня, и прощался...

Раньше подозреваемый нарушал только правила ПДД. Уголовных проблем с законом у него не было. Фото: Никита МАНЬКО

Раньше подозреваемый нарушал только правила ПДД. Уголовных проблем с законом у него не было.Фото: Никита МАНЬКО

- Брата откопали?

- Откопали, к счастью, - речь Шматов закончил раскаянием.

Многие думали, что, несмотря на эмоциональную речь, суд все-таки арестует аспиранта. Отягчающим обстоятельством стало то, что в квартире у него нашли что-то, похожее на марихуану, и приспособления для ее курения. Родители Шматова это отрицают.

- Обычный кальян, - сказал отец корреспонденту КП-Новосибирск.

Очевидцы обрушения крыши в Новосибирске сняли на видео, как спасатели извлекали пострадавших из-под завалов.На кадрах, снятых гостями вечеринки, видно, как спасатели извлекают из-под завалов пострадавшего, укладывают его на носилки и передают медикам.

Судье предоставили кучу характеристик на Антона. Все положительные: бывший директор двух компаний в Технопарке, аспирант третьего курса в Институте систем информатики СО РАН, выпускник механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета, бывший кавээнщик. И в итоге Шматова не стали помещать в СИЗО. На время следствия он будет находиться под домашним арестом. Напомним, его обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Остальные организаторы вечеринки сейчас в розыске.

Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Организатор вечеринки, во время которой крыша рухнула студентов, два месяца будет под домашним арестом

Такое решение принял Советский районный суд (подробнее).

«Это была ее первая тусовка»: знакомый рассказал о девушке, погибшей под завалами нелегального ночного клуба

Туяне Прушеновой было 22 года, она приехала в Новосибирск учиться на медика, но вечеринка в Академгородке стала для нее первой и последней

«Кричали и звонили из-под завалов»: крыша рухнула на студентов во время вечеринки

Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии, одна девушка погибла (подробнее).

Там не было отопления, разрешений на вечеринку не давали: что известно о здании, где на студентов упала крыша

Кафе-бар «Родня» был закрыт еще летом. Пристройка, сделанная одним из арендаторов, была очень ненадежной конструкцией (подробнее).

Организатор вечеринки, где рухнула крыша, задержан

27-летний мужчина — главный подозреваемый (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Им нужны были засекреченные свидетели»: легендарного следователя арестовали за торговлю материалами уголовного дела
Одного из сильнейших офицеров новосибирского управления СКР обвиняют в получении взятки. По данным УФСБ, за полмиллиона рублей он согласился продать документы из дела
«Им нужны были засекреченные свидетели»: легендарного следователя арестовали за торговлю материалами уголовного дела
Одного из сильнейших офицеров новосибирского управления СКР обвиняют в получении взятки. По данным УФСБ, за полмиллиона рублей он согласился продать документы из дела
«Он звонил из-под завалов, прощался»: у организатора вечеринки, где на людей рухнула крыша, чуть не погиб брат
Аспиранта СО РАН, который устроил подпольную дискотеку, взяли под домашний арест. Также у следователей есть вопросы к владельцу здания, но пока не понятно, кому оно принадлежит
Новости 24
«Матерился и кидался с кулаками»: полицейские скрутили дебошира в электричке
Коченевских чиновников, пойманных на миллионной взятке, отправили в колонию строгого режима
Второго организатора трагичной вечеринки в Академгородке задержали в суде
Зоопарк устроил распродажу редких белок по 300 рублей: рассказываем почему
Организатор вечеринки, во время которой крыша рухнула на студентов, два месяца будет под домашним арестом
«Простите меня»: организатор вечеринки, где на людей рухнула крыша, расплакался в суде
У организатора подпольной вечеринки, на которой погибла студентка, нашли наркотики
Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд
«Пыталась спрятаться в туалете» - без вести пропавшую воспитанницу томского детдома нашли в Новосибирске
«Ужас! Ничего не видно»: жители Пашино водят своих детей в школу с фонариком
Парни принимали наркотики в туалете ресторана: их поймала охрана
«Он весь в саже, с красными глазами»: мужчина поджег квартиру в Новосибирске
На коврике во льду: сибиряков зовут встретить рассвет в неожиданном месте
«Говорит, у нее обстоятельства, деньги вернуть не может»: молодую маму в декрете обманула фотограф
Стали известны результаты анализов новосибирской блогерши, попавшей в больницу из-за коронавируса
«Миловался с собачкой»: из-за пса новосибирец протаранил три машины в «пробке»
Умер известный в Новосибирске скульптор Арам Григорян
В Новосибирске нашли браконьера с помощью металлоискателя
Стала известна причина, почему все самолеты из Томска экстренно направили в Новосибирск
«Повергло нас в ужас»: сибирячку напугал клубок червей внутри селедки
В Минздраве рассказали, как себя чувствуют пострадавшие при обрушении крыши в кафе Академгородка
«Унизительно и обидно до слез»: женщину-инвалида не пустили в семейный центр на день рождения дочки
Все рейсы из томского аэропорта экстренно отправили в Новосибирск
«Сзади меня ждал сюрприз»: за кривое каре сибирячка заплатила как за модную стрижку
Уехал на работу и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего таксиста
Там было 50 тысяч рублей: в Новосибирске поймали подростка, укравшего у бабушки сумку с деньгами
«Боль от его потери не отпускает!»: рыжего кота, выпавшего из окна, ищут уже три года
«Жутко такое увидеть»: одна машина сбила, а вторая переехала пешехода в Новосибирске
Семьям жертв трагедии окажут поддержку: мэр Новосибирска принес соболезнования близким погибшей и пострадавших