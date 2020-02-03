«Он звонил из-под завалов, прощался»: у организатора вечеринки, где на людей рухнула крыша, чуть не погиб брат

В Советском районном суде Новосибирска за решеткой оказался аспирант СО РАН Антон Шматов. Именно он устроил трагическую вечеринку, на которой погибла студентка и были покалечены еще четыре человека. Случилось все глубокой ночью в пристройке к зданию на бульваре Молодежи, где раньше находилось кафе «Родня». Пристройка, как уже сейчас говорят эксперты, была нелегальной. По версии прокуратуры, само здание находится на балансе ЖКХ ННЦ СО РАН (но там сейчас отпираются - говорят, год назад передали его в другое министерство). Видимо, за зданием никто не следил. На крыше накопилось столько снега, что она обрушилась. В понедельник в суд привезли организатора гаражной вечеринки - Шматова. Он и рассказал: за зданием, может, никто и не следил, но в аренду его сдавали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758271" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб в результате обрушения крыши в Новосбирске."В 3 часа 42 минуты [по местному времени] на пульт дежурного поступил сигнал об обрушении пристройки к одноэтажному зданию с ориентировочным количеством находящихся под завалом до 10 человек", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

- Лица, которые вам сдавали помещение в аренду, как-то вас заверяли, что помещение безопасно и пригодно для такого рода деятельности?

- В целом - да. Они упоминали, что раньше там было кафе и проводились мероприятия такого рода. Я сам лично видел.

- О необходимости убрать снег вам говорили?

- Лично нам - нет. И нам в голову это не пришло.

Подозреваемого ведут в зал суда.Фото: Никита МАНЬКО

- Когда это случилось, вы оказывали помощь потерпевшим?

- Я отходил только руки погреть. Все остальное время помогал, вытаскивал эти конструкции, расчищал снег. Помогал людям выбраться. Там был мой брат (на этом месте Шматов зарыдал. - Прим. ред.). Его завалило. Он мне звонил. Говорил, что любит меня, и прощался...

Раньше подозреваемый нарушал только правила ПДД. Уголовных проблем с законом у него не было.Фото: Никита МАНЬКО

- Брата откопали?

- Откопали, к счастью, - речь Шматов закончил раскаянием.

Многие думали, что, несмотря на эмоциональную речь, суд все-таки арестует аспиранта. Отягчающим обстоятельством стало то, что в квартире у него нашли что-то, похожее на марихуану, и приспособления для ее курения. Родители Шматова это отрицают.

- Обычный кальян, - сказал отец корреспонденту КП-Новосибирск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758286" frameborder="0"></iframe> Очевидцы обрушения крыши в Новосибирске сняли на видео, как спасатели извлекали пострадавших из-под завалов.На кадрах, снятых гостями вечеринки, видно, как спасатели извлекают из-под завалов пострадавшего, укладывают его на носилки и передают медикам.

Судье предоставили кучу характеристик на Антона. Все положительные: бывший директор двух компаний в Технопарке, аспирант третьего курса в Институте систем информатики СО РАН, выпускник механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета, бывший кавээнщик. И в итоге Шматова не стали помещать в СИЗО. На время следствия он будет находиться под домашним арестом. Напомним, его обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Остальные организаторы вечеринки сейчас в розыске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758417" frameborder="0"></iframe> Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд.

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