Результаты деятельности АО «РЭС» отметили на отраслевом совете министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области

Совещание прошло под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, а основным докладчиком и модератором выступил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

От лица системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области на отраслевом совете присутствовал первый заместитель генерального директора - технический директор АО «РЭС» Владимир Герасимов.

В ходе заседания отметили, что в 2019 году была проведена масштабная работа в части развития электроэнергетики Новосибирской области - увеличено количество открытых электрических подстанций, благодаря чему объем свободной мощности в регионе значительно возрос. Стоит отметить, что в основном этот результат был достигнут именно в масштабе электросетевого хозяйства АО «РЭС». По уточненным данным, Обществу удалось за отчетный период увеличить число открытых для технологического присоединения центров питания 110 (35) кВ на 89 единиц, что позволило нарастить объем свободной мощности на 89% (с 352 до 664 МВт).

Также министр положительно оценил деятельность Общества по реализации инвестиционной программы, направленной на повышение доступности технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей, что дало возможность получить дополнительные мощности на электрических подстанциях в большинстве районов Новосибирской области. В частности, с начала 2019 года на нескольких подстанциях выполнены работы по увеличению трансформаторной мощности:

• ПС 110 кВ Первомайская;

• ПС 110 кВ Карасукская;

• ПС 110 кВ Текстильная - заменен второй трансформатор (замена первого трансформатора произведена в 2018 году).

Кроме того, выполнена замена силового трансформатора на подстанциях ПС 110 кВ Животновод, ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Пашино, ПС 110 кВ Колывань.

Для удобства потребителей актуальная информация отображается на интерактивной карте загрузки центров питания, представленной на официальном сайте АО «РЭС».

В завершение доклада министр ЖКХ и энергетики подчеркнул, что объем увеличенных в 2019 году мощностей позволит подключить к энергетическим мощностям как несколько крупных, так и сотни небольших предприятий. Подобные перспективы, безусловно, будут способствовать развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Новосибирской области.

Подробнее на сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.