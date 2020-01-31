Новосибирск может получить звание «Город трудовой доблести»

К 75-й годовщине Победы решено ввести новый статус для российских городов, которые боролись за мир в тылу. Законопроект о звании «Город трудовой доблести» внес Президент России Владимир Путин.

В Государственной думе все фракции проявили солидарность - поддержали идею. Теперь предстоит определить, какие города получат такой почетный титул. Возможно, в их числе будет Новосибирск.

На заседании областного оргкомитета «Победа» с инициативой выступил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов.

- Считаю, что Новосибирск однозначно в числе первых претендентов на это высокое звание. Именно в годы войны формировался основной промышленный потенциал Новосибирской области и города Новосибирска. У нас было размещено оборудование около 150 предприятий и учреждений, наиболее значимых для обороны и эвакуированных из промышленных центров нашей страны. Абсолютное большинство этих предприятий получили постоянную прописку в городе Новосибирске, а в послевоенные годы - мощное дальнейшее развитие, - написал в соцсетях Андрей Борисович.

Свою позицию он прокомментировал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

- Вся история Новосибирска, особенно во время Великой Отечественной войны, а также и после нее, и в нынешнее время говорит о том, что Новосибирск достоин этого звания. Каждый четвертый патрон на войне был наш, каждый второй самолет - наш. Сибирские дивизии - наши, - сказал Андрей Панферов. - Я посчитал нужным выступить с этой инициативой. Новосибирск, считаю, даже обойден вниманием в плане его роли в достижении Победы.

Сам Андрей Борисович прошел и Афганистан, и Чечню, дважды был представлен к званию Герой России. О статусе «Город трудовой доблести» говорит, что это во многом важно для молодежи.

- Это серьезный моральный фактор. На мой взгляд, это в большей мере нужно тем молодым людям, которые будут продолжателями традиций нашего города, хранителями его истории, - отметил он в эфире.