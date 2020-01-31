2020-01-31T12:36:19+03:00
Политика

Новосибирск может получить звание «Город трудовой доблести»

Федеральные власти решат, какие города достойный такого статуса. От имени Новосибирска инициативу проявил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

К 75-й годовщине Победы решено ввести новый статус для российских городов, которые боролись за мир в тылу. Законопроект о звании «Город трудовой доблести» внес Президент России Владимир Путин.

В Государственной думе все фракции проявили солидарность - поддержали идею. Теперь предстоит определить, какие города получат такой почетный титул. Возможно, в их числе будет Новосибирск.

На заседании областного оргкомитета «Победа» с инициативой выступил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов.

- Считаю, что Новосибирск однозначно в числе первых претендентов на это высокое звание. Именно в годы войны формировался основной промышленный потенциал Новосибирской области и города Новосибирска. У нас было размещено оборудование около 150 предприятий и учреждений, наиболее значимых для обороны и эвакуированных из промышленных центров нашей страны. Абсолютное большинство этих предприятий получили постоянную прописку в городе Новосибирске, а в послевоенные годы - мощное дальнейшее развитие, - написал в соцсетях Андрей Борисович.

Свою позицию он прокомментировал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

- Вся история Новосибирска, особенно во время Великой Отечественной войны, а также и после нее, и в нынешнее время говорит о том, что Новосибирск достоин этого звания. Каждый четвертый патрон на войне был наш, каждый второй самолет - наш. Сибирские дивизии - наши, - сказал Андрей Панферов. - Я посчитал нужным выступить с этой инициативой. Новосибирск, считаю, даже обойден вниманием в плане его роли в достижении Победы.

Сам Андрей Борисович прошел и Афганистан, и Чечню, дважды был представлен к званию Герой России. О статусе «Город трудовой доблести» говорит, что это во многом важно для молодежи.

- Это серьезный моральный фактор. На мой взгляд, это в большей мере нужно тем молодым людям, которые будут продолжателями традиций нашего города, хранителями его истории, - отметил он в эфире.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Григорий Карасин: Антироссийская резолюция ПАСЕ — политическая провокация
Российский сенатор, 14 лет бывший заместителем министра иностранных дел РФ, прокомментировал «КП» решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о признании России стороной Минских соглашений
Эксперт - о подлодках, способных «уничтожить цивилизацию»: «Ясени» предназначены не для ударов по США, а для борьбы с надводными и подводными кораблями
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» прокомментировал публикацию о русских субмаринах, способных за полчаса «обнулить» Америку
Новости 24
Водитель «ГАЗели» устроил массовую аварию под Новосибирском: есть пострадавшие
«Нужно было ударить в морду»: депутат из Новосибирской области осудил чувашского губернатора за «шутку» с ключами
Гвардейцы помогли пожарным потушить полыхающее здание
Ушел прогуляться и пропал: в Новосибирске ищут мужчину в черной толстовке
Банковская карта, и где мы ее используем
Обещал рассказать о деле: следователя поймали на взятке в 1,5 миллиона рублей
Она была на шопинге: маму малыша, захлебнувшегося в ванной, признали виновной
«Съела йогурт и умерла»: двухлетняя девочка погибла в больнице от неизвестного диагноза
«Ее поместили в бокс»: появилось видео, как госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус
«Столько денег утекло»: в новосибирском гипермаркете рухнули полки с вином
«Как этим кормить семью»: сибирячку возмутила курица со льдом внутри
«Выдайте маски от запаха!»: новосибирцы возмутились туалетом у Монумента Славы
«Умирал в коробке на морозе»: волонтеры спасли лохматую собаку с неправильным прикусом
«Какие все чистоплотные»: из-за акции на порошок толпа снесла в супермаркете рамки от краж
«Я их люблю, а они борзеют»: сибирячка возмутилась обязательным чаевым в ресторане
Стали известны результаты анализов 3-летней девочки, экстренно госпитализированной после прилета из Китая
В детской больнице №1 умерла маленькая девочка
«Выжил только водитель»: под Новосибирском в страшном ДТП погибла девочка
«Выскочили в масках, ударили битой по стеклу»: вооруженные налетчики напали на инкассаторов
«Не заметил в сугробе»: тракторист, чистящий снег, повредил раритетное авто сибиряка
«Срочно лечить»: пенсионерке чуть не просверлили семь здоровых зубов
«Я сказала, что мне 17, но выглядела на 70»: евреи рассказали о Холокосте
Полуобнаженная невеста шокировала автомобилистов на Бердском шоссе
Кто из них твой: новосибирцы смогут забрать щенят из приюта
«Правило — пропасть на сутки»: родительские чаты напуганы опасной детской игрой
Спасатели вытащили на берег людей, застрявших на лодке в Обском море
«Мамочки с малышами прыгают в снег»: к детскому саду в Новосибирске невозможно подобраться из-за сугробов
В Новосибирске 3-летняя девочка, прилетевшая из Китая, попала в больницу
Гвардейцев, скрутивших пьяных дебоширов в сауне, наградили