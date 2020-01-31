Завод «Балтика» в Новосибирске отмечены правительством за вклад в развитие промышленности Новосибирской области

Директор завода и коллектив сотрудников были отмечены правительством региона за вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области. В церемонии принял участие министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко.

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса руководителю предприятия директору завода «Балтика-Новосибирск» Елене Криволаповой вручена Почетная грамота министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Более 30 лет - именно столько Елена Криволапова трудится в пивоваренной отрасли, а с 2014 года Елена Александровна возглавляет филиал «Балтика-Новосибирск».

Кроме того, в ходе церемонии благодарностью губернатора Новосибирской области Андрея Травникова был отмечен общий вклад коллектива «Балтика-Новосибирск» в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности области, и сразу 9 сотрудников - почетными грамотами и благодарностями министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Среди награжденных представители логистической и энергетической служб, цеха розлива готовой продукции, а также пивовары и сотрудник, отвечающий за обеспечение на предприятии охраны труда и безопасности.

Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области:

- Сегодня «Балтика-Новосибирск» - это одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Новосибирской области. Местные пивовары изготавливают около нескольких десятков брендов пива и безалкогольных напитков, которые поставляются в российские регионы и за рубеж. Завод исправно пополняет региональный бюджет, суммы акцизных отчислений исчисляются миллиардами, да и в целом деятельность завода способствует развитию и стабильной работе региональных поставщиков сырья, материалов и услуг. Но успехом любого предприятия безусловно является коллектив, конкретные реальные люди, которые стоят за этими результатами. Я благодарю коллектив и желаю вам не терять увлеченности и преданности своему делу!

Многие годы филиал «Балтика-Новосибирск» наполняет казну регионального бюджета, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Всего с 2008 по 2018 год завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 32 млрд рублей акцизов.

Елена Криволапова, директор завода «Балтика-Новосибирск»: «Пивоварение - не просто работа, которую можно сегодня делать, а завтра нет, это призвание и смысл жизни. Смысл существования компании - «Варить пиво для лучшего сегодня и завтра» - разделяют большинство сотрудников. Я благодарю весь коллектив филиала, каждого, за неравнодушие и вовлеченность в процесс! В 2020 году мы планируем не только продолжить варить пиво, но и еще повысить эффективность и экологичность наших процессов.

В 2019 году завод продолжил свое развитие на территории области, так, весной состоялся запуск площадки по производству безалкогольных сортов пива, инвестиции в данный проект составили порядка более 40 млн руб. А осенью на заводе введен в эксплуатацию крупный экологический проект - биологические очистные сооружения с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных вод. Анаэробный метод очистки, включенный в проект, отвечает самым высоким международным требованиям в сфере экологии. Кроме того, биогаз, который образуется на этом этапе, компания планирует использовать как альтернативный источник энергии на котельной завода, что сократит потребление природного газа. Всего в строительство объекта биологических очистных сооружений компания «Балтика» вложила 519 млн рублей.

На сегодняшний день на заводе «Балтика-Новосибирск» трудятся более 300 сотрудников. Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн гл. пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции. Завод выпускает более 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок. Также на заводе налажено производство безалкогольных напитков: «Балтика 0», кваса «Хлебный край» и энергетического напитка Flash Up. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также экспортируется в Монголию, Кыргызстан и Китай.