Когда Масленица будет праздноваться в 2020 году: дата, традиции праздничной недели

Новосибирцы уже ждут начала весны, считая дни, так многие задаются вопросом: когда Масленица будет праздноваться в 2020 году. В нашем материале вы найдете не только расписание масленичной недели, но и много интересных традиций, о которых КП-Новосибирск рассказал культурологи.

«ПРОЩАЕМСЯ СО ВСЕМ ВЕТХИМ В ДУШЕ И ДОМЕ»

- У нас сейчас в голове советская модель Масленицы - встреча весны, поедание блинов как символа солнца, - рассказывает Елизавета Тюгаева, новосибирский социолог, автор проекта «Галерея сельдерея». - Но изначально смысл праздника был совсем - как сказала одна бабушка в экспедиции - «прощаемся с ветхим человеком». То есть нужно избавиться от всего ветхого в душе и дома: обязательно уберитесь в дому, выкиньте старые вещи.

Да и привычного нам чучела Масленицы тоже не было:

- В старину люди просто сжигали старые вещи. Иногда могли сделать из них чучело - причем это могло быть чучело хоть мужчины, хоть женщины, - говорит Елизавета Тюгаева.

КАК ПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ?

С 24 февраля по 1 марта – масленичная неделя, в православной традиции – Сырная седьмица. В древности мясо было под строгим запретом, можно было есть только сыры, молочные продукты и рыбу.

24 февраля – «Испечь первый блин»

Понедельник назывался «встреча», когда семьи заканчивали украшать дом и готовить развлечения, начинали ходить по гостям к родным и соседям. В этот день традиционно выпекали первый праздничный блин – и отдавали беднякам за помин душ усопших.

25 февраля – «Знакомства без интернета»

Вторник был день заигрышей – в деревне в этот день устраивали смотрины молодых женихов и невест. Молодежь спешила свататься друг к другу – в Великий пост свадьбы были запрещены, зато после Пасхи можно было уже разыграть свадьбу. Кто не хотел знакомиться на масленицу – мог остаться весной один, так как всех завидных женихов и невест разобрали.

Говорят, в этот день до сих пор на улице можно встретить красавцев и красавиц с серьёзными намерениями.

26 февраля – «Сходить к теще на блины»

Середина масленичной недели – «лакомка». Мужчины отправлялись к теще на блины – обязательно было накрыть стол для зятя. Считалось, что чем богаче ее стол – тем больше теща благоволила к мужу своей дочери.

27 февраля – «Устроить снежную дуэль»

В четверг начинается Широкая Масленица – с разгулом и песнями. Это яркий, пестрый круговорот эмоций: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои. Главной традицией было взятие снежного городка – дети и взрослые вместе строили крепость, а затем делились на две команды – «пехоту» и «конницу». Пехота защищала крепость, а конница – пыталась разрушить.

28 февраля – «Мужчина на кухне»

В пятницу праздновали «тещины вечерки», и накрывать стол приходилось уже зятю. Мать будущей или законной жены собирала подружек и отправлялась к зятю на блины. Мужчина сам стоял у плиты и должен был постараться на славу – иначе сарафанное радио тещиных подружек разнесет весть о его воспитании.

29 февраля – «Собрать женсовет»

В субботу молодые невестки приглашали к себе в гости золовок – сестер мужа на посиделки. Если золовки были незамужние – то невестка звала только подруг без кольца на пальце, а если золовка была уже замужем – то только семейных.

1 марта – «Сходить в баню»

Последний день перед началом Великого поста был самым торжественным – это и есть «проводы зимы». Люди просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось - сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, ради урожайного года.