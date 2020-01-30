«Хочет списать на неосторожность»: юрист проанализировала слова тирана, убившего свою беременную невесту

История сибирячки Натальи Ч., которую зарезал бывший парень, потрясла Новосибирск. Напомним, убийца поджидал беременную девушку в доме, где она пыталась скрыться после его побоев. Пырнул ее ножом внизу грудной клетки, повредил печень, легкие, крупные сосуды. А после того, как она без сил и истекащая кровью упала села ударил ногой несколько раз по лицу. После этого, он спрятал нож в карман куртки и скрылся. Некоторая время раненая сибирячка была еще в сознании, но врачам спасти ее не удалось. Сибирячка через месяц должна была стать мамой: она была на восьмом месяце беременности. Малыша спасти также не удалось.

В суде Рустам усердно прикрывал лицо листочком.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жесткого убийцу поймали в Омске. Туда он добрался по BlaBlaCar. Полицейские его нашли в одной из гостиниц города и доставили в Новосибирск.

В четверг, 28 января, сожитель Натальи Ч. Предстал перед судьей. Ему определили меру пресечения. До приговора он будет заключен под стражу. На суде мужчина попытался объяснить, что произошло. Но его речь после пережитого удивительным образом звучала гладкой, и будто выверенной. Или его совсем не тронула то, что он натворил, или подготовился.

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться. Мы попросили юриста проанализировать слова подсудимого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757813" frameborder="0"></iframe> Убийца беременной сибирячки останется под стражей до конца марта.Алена МАРТЫНОВА

Приводим дословно сначала речь мужчины на суде.

- Я был в состоянии аффекта. Когда я вышел из подъезда, то даже на кнопки телефона не мог нажимать. Попросил случайную прохожую набрать скорую, сказать, что девушке плохо. Сразу в Омск не уезжал. Позвонил адвокату Сергею Васильевичу. Он мне сказал: «Я тебя жду в отделе полиции Октябрьского района, приезжай». Я ему сказал, что мне желательно бы съездить в Омск и объясниться, давайте встретимся завтра. Я со своей виной соглашаюсь, я не хотел, ненамеренно ударил Наталью ножом в поясницу, так как находился в состоянии аффекта.

Юрист пояснила, в чем на самом деле смысл слов и каково истинное намерение слов мужчины, которого будут судить за жестокое убийство.

Наталья съехала от тирана из своей же квартиры. Фото: соцсети.

- Слова о том, что «я был в состоянии аффекта, напуган», «попросил вызвать скорую», говорят о том, что он не осознавал, что делал, а значит, не мог в полной мере оценить свои действия, но при этом после содеянного сделал все, чтоб спасти человека. Еще то, что он позвонил адвокату и договорился, что утром явится с повинной, а пока ему надо покаяться перед родителями, говорят о том, что не собирался вовсе бежать, напротив, он хотел прийти с повинной. Все это уклон на то, чтобы в будущем наказание ему смягчили. – рассказала КП-Новосибирск юрист. - Каким образом? Защита подсудимого пытается сделать все, чтобы дело переквалифицировали. Сейчас уголовное дело возбуждено по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». По ней строгое наказание: лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное. Защита подсудимого делает все, чтобы эту статью переквалифицировали на более мягкую - «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы. Сто процентов обвиняемый пытается сделать все, чтобы уйти от строго наказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757355" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

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