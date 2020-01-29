2020-01-29T15:26:05+03:00
Общество

Виртуальная телефония стала дешевле

Но это временно
Иван ЕГОРОВ
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Фото: unsplash.comФото: unsplash.com
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На сайте крупного оператора облачной телефонии обнаружилась акция, которая позволяет в два раза сэкономить на телефонных номерах. Речь — о телефонах для бизнеса.

«Манго Телеком», провайдер популярной виртуальной АТС Mango Office, предлагает пакетное подключение городских телефонных номеров, федеральных номеров в коде 8-800 и коротких номеров для приема бесплатных звонков с мобильных. По условиям акции, второй номер в комплекте можно получить со скидкой 25%, третий — со скидкой 50%, четвёртый — со скидкой 75%, а пятый — полностью бесплатно.

Суммируя акционные скидки, комплект из пяти номеров обойдётся по стоимости чуть дороже, чем два телефонных номера по стандартным ценам.

Компании приобретают несколько номеров для телефонизации своих офисов в разных регионах, точек продаж в разных частях одного города или разделения потока звонков в разные подразделения (продажи, сервис, отдел рекламы и т.д.), разъяснили в новосибирском офисе «Манго Телеком» и подтвердили, что по акции можно приобрести в том числе новосибирские номера.

Но действие предложения ограничено: «Манго Телеком» завершит акцию уже на этой неделе.

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