2020-01-29T00:23:58+03:00
Общество

Запись ребенка в первый класс в Новосибирске в 2020 году: когда начнется, как избежать очередей

Специалисты рассказали, как пройдет запись ребенка в первый класс в Новосибирске в 2020 году
Никита МАНЬКО
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Записать ребенка в первый класс - задание непростое.Записать ребенка в первый класс - задание непростое.Фото: Алексей ФОКИН
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Запись ребенка в первый класс в Новосибирске в 2020 году - тот еще квест для родителей. Многие готовы даже стоять в очереди ради возможности попасть в элитную гимназию или просто школу в центре. Все способы записать ребенка в школу – в материале КП-Новосибирск.

Когда начнется запись в первый класс?

Школы Новосибирска и области откроют запись в первый класс уже в субботу, 1 февраля. Но у родителей впереди еще полгода, чтобы подать заявление.

Как выбрать школу?

Школы делят Новосибирск на микроучастки, и все дети уже распределены по месту жительства. Список школ и приписанных к ним адресов доступен на сайте мэрии города.

Но у родителей свое деление – они выбирают гимназии и лицеи со специализацией. Согласно данным рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика», семь новосибирских школ оказались во всероссийском рейтинге лучших для подготовки к поступлению в вуз.

Элитный лицей СУНЦ НГУ даже занял пятое место из 300, остальные школы расположились от 57 до 287 места. Это Инженерный лицей при НГТУ, Образовательный центр «Горностай», Гимназия №1, Лицей №130 имени Академика М. А. Лаврентьева, Гимназия №3 в Академгородке, Лицей №22 «Надежда Сибири», Лицей №9, Гимназия №4 и Вторая новосибирская гимназия.

Агентство RAEX формирует ежегодные рейтинги уже пять лет на основе количества выпускников, которые успешно поступили и окончили вузы. Существуют также народные рейтинги на новосибирских форумах родителей, но в последние годы их все реже обновляют.

Как подать заявление на запись в первый класс?

Новосибирские школы принимают в первый класс детей от 6 до 8 лет с 1 февраля по 1 июня. Чтобы написать заявление нужно зайти во вкладку «Зачисление в образовательное учреждение.

Способ 1: Прийти лично.

Этот способ потребует больше всего времени и сил – во многих школах появляются очереди из родителей. Но это даст возможность познакомиться с родителями или родственниками будущих одноклассников ребенка.

Взять с собой:

Паспорт или водительские права родителя или опекуна. Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка, при необходимости – опекун.

Способ 2: Записаться через Госуслуги

Записаться в школу через Госуслуги можно в любой момент. Для этого достаточно зайти на сайт портала, зарегистрироваться

Школа может рассматривать заявление около 30 дней, а затем пригласит вас на собеседование. Нужно взять с собой паспорт или водительские права родителя или опекуна. Еще - свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка, при необходимости – опекуна. Семь дней эксперты будут сверять документы и затем зачислят дитя в первый класс.

Какие документы нужны для поступления в школу?

Для подачи заявления в порядке живой очереди нужны: паспорт или водительские права родителя или опекуна. Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка, при необходимости – опекуна. Также нельзя забывать СНИЛС.

Взять с собой:

Для подачи заявления онлайн нужны паспортные данные одного из родителей или законного представителя, серия и номер свидетельства о рождении ребенка; адрес регистрации ребенка по месту жительства и СНИЛС.

Кого точно возьмут в первый класс?

Все школы России сначала зачисляют детей по месту жительства, а при наличии свободных мест рассматривают прием учеников с других микроучастков. Если в школе уже учатся братья или сестры первоклассника, такой ребенок имеет преимущество при поступлении.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорук уверен, что по месту жительства дети гарантированно будут учиться, а остальным придется подождать до лета.

– Родители учеников сами организуют очередь для записи в первый класс. Все, кто идут в школу по месту жительства, так или иначе попадут в нее. Очереди возникают, если это лицей или гимназия. Люди туда сами рвутся, как их ограничивать? Мы же не можем всех желающих принять в гимназию №1, если их несколько тысяч, – говорит министр образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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