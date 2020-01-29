АО «РЭС» расширяет интеллектуальную систему учета электроэнергии в рамках цифровизации сетей

АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области активно участвует в цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. Уже несколько лет в рамках реализации долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии компания ведет активную работу по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП).

Кроме того, в прошлом году был подписан ряд соглашений, предусматривающих реализацию нескольких пилотных проектов с применением передовых цифровых технологий. В настоящее время выполнение этих проектов идет полным ходом.

На сегодняшний день в зоне ответственности АО «РЭС» в систему АИИСКУЭ БП включено более 26 тысяч точек учета на 312 трансформаторных подстанциях (ТП). В 2020 году планируется увеличить число точек автоматизированного учета электроэнергии еще на 6 тысяч, установив интеллектуальные приборы на 63 ТП.

Открытие цифровых подстанций, установка пунктов секционирования (реклоузеров), внедрение АИИСКУЭ и систем дистанционного сбора данных позволяет измерять параметры электрической сети и управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и уведомлять об этом, оперативно осуществлять локализацию повреждений для сокращения времени отключения - и все это в автоматическом режиме. Повсеместное внедрение интеллектуальных систем управления и учета - это будущее, которое энергетики строят уже сегодня для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Наряду с этим одним из основных преимуществ автоматизированного учета является возможность оперативно выявлять недобросовестных потребителей и пресекать незаконное потребление электрической энергии. С расширением интеллектуальной системы учета появляется возможность определения на территории региона зон повышенных коммерческих потерь электроэнергии и принятия адресных мер реагирования.

Установка приборов учета, входящих в АИИСКУЭ БП, осуществляется на границе балансовой принадлежности (как правило, на опоре линии электропередачи), что позволяет полностью автоматизировать сбор данных с приборов учета без участия абонента и снижает вероятность воздействия на счетчик со стороны недобросовестных потребителей. И даже в случае несанкционированного вмешательства оперативная обработка информации в автоматизированной системе дает возможность практически сразу выявить небаланс.

Подтверждением эффективности работы АИИСКУЭ БП в части выявления и пресечения хищений электроэнергии может служить случай в Ордынском РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». Анализируя показания приборов учета, специалисты предприятия выявили небаланс по системе учета в селе Вагайцево Ордынского района Новосибирской области. По данному факту была организована проверка приборов учета в этом населенном пункте, в результате которой было обнаружено нарушение целостности пломбы на счетчике у одного из потребителей в частном жилом доме. Проведя дополнительный анализ с применением техники и специального программного обеспечения, энергетики зафиксировали, что прибор учета работает некорректно и искажает показания об объеме потребленной электроэнергии из-за постороннего вмешательства с повреждением элементов прибора. В итоге по факту данного нарушения был составлен акт о безучетном потреблении электрической энергии в объеме 4402 кВт*ч, а недобросовестному потребителю предъявлено к оплате около 12 тысяч рублей.

АО «РЭС» напоминает, что за незаконное потребление электроэнергии, вмешательство в работу приборов учета или повреждение объектов электросетевого хозяйства недобросовестным потребителям помимо выплаты компенсации грозит административный штраф и даже уголовная ответственность.

В целом за 2019 год только в зоне ответственности филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» эффект от внедрения АИИСКУЭ БП составил 1,7 миллиона кВт*ч, или 4 миллиона рублей.

Помимо сокращения коммерческих потерь путем пресечения хищений электроэнергии, одной из основных целей расширения автоматизированной системы является формирование у потребителей более рационального и экономичного подхода к потреблению энергоресурса с применением различных энергосберегающих технологий. Это позволит снизить нагрузку на электрические сети до расчетного уровня, тем самым обеспечить должное качество поставляемой потребителям электроэнергии.

При этом немаловажной остается поступающая от сознательных граждан информация по фактам несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушениях. Сообщить о них в АО «РЭС» можно любым удобным способом:

по телефону доверия (383) 289-41-00;

в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

по WhatsApp и Viber +7-913-375-25-75.