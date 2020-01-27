Студенты НГУ вошли в десятку самых качающих студентов крупнейших вузов России

Согласно исследованию в среднем учащийся крупнейшего* российского вуза использует 11 251 Мб в месяц. Молодые и активные пользователи интернета являются одними из драйверов роста потребления дата-трафика. Для сравнения, по итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего потребления дата-трафика на одного абонента «Билайн» в целом (MbOU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 50% и составил 5759 Мб.

Большая часть трафика студентов приходится на соцсети «ВКонтакте» и «Инстаграм» (34% и 33% соответственно). Еще 21% трафика студентов относится к популярным видеохостингам, включая YouTube и Rutube.

Некоторые студенты в вузах любят слушать музыку и подкасты: на музыкальные сервисы, в частности, «Яндекс.Музыка» и iTunes, приходится 3% трафика. Такой же популярностью среди учащихся пользуются игры (также 3% общего трафика). Интерес студентов в российских вузах к Facebook и «Одноклассникам» примерно одинаковый (по 1% дата-трафика).

Самые качающие российские вузы

По итогам исследования среднего дата-трафика, приходящегося на одного студента, лидерами оказались крупные вузы в российских регионах. Первое место занимает расположенный в Краснодаре Кубанский государственный университет (20 996 Мб), на втором месте - Балтийский федеральный университет в Калининграде (20 450 Мб), а на третьем - Сибирский федеральный университет в Красноярске (20 322 Мб). Студенты в этих вузах в месяц качают почти вдвое больше, чем в среднем учащиеся крупнейших вузов в выборке.

Четвертое место в рейтинге занимает Национальный исследовательский Томский государственный университет - здесь средний трафик одного студента в месяц в 1,5 раза выше среднего (17 500 Мб). В топ-5 также вошел расположенный в Москве Российский университет дружбы народов (показатель MbOU выше среднего на треть). НГУ расположился на 10-й строчке с результатом 11 780 Мб на студента.

Топ-10 крупнейших вузов России с самыми качающими студентами

1. Кубанский государственный университет (КубГУ) - 20 996 MbOU студента

2. Балтийский федеральный университет (БФУ) - 20 450 MbOU студента

3. Сибирский федеральный университет (СФУ) - 20 322 MbOU студента

4. Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) - 17 500 MbOU студента

5. Российский университет дружбы народов (РУДН) - 14 632 MbOU студента

6. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) - 14 297 MbOU студента

7. Воронежский государственный университет (ВГУ) - 12 768 MbOU студента

8. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) - 12 583 MbOU студента

9. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана - 11 999 MbOU студента

10. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) - 11 780 MbOU студента

Лидерами по совокупному объему трафика, потребляемого всеми студентами, оказались вузы в Москве - первое место занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), второе место - Российский университет дружбы народов (РУДН), а третье - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Четвертое место по совокупному дата-трафику заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), а пятое - Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Студенты и студентки

Если рассматривать дата-потребление в распределении по полу, то можно увидеть, что привычки учащихся мужского и женского пола различаются. Как правило, студентки используют на 12% больше трафика, чем студенты мужского пола, свидетельствуют данные «Билайн.Аналитика». Учащиеся женского пола активнее всего смотрят и публикуют фотографии в «Инстаграме» (на эту соцсеть приходится 43% потребляемого студентками дата-трафика). У студентов мужского пола «Инстаграм» занимаешь лишь третье место по доле потребляемого трафика (22%).

В НГУ студентки качают на 70% больше дата-трафика, чем студенты. Учащиеся женского пола активнее всего смотрят и публикуют фотографии в «Инстаграме» (на эту соцсеть приходится 35% потребляемого новосибирскими студентками дата-трафика). У студентов мужского пола «Инстаграм» занимает второе место по доле потребляемого трафика (29%). Лидером же у парней стала социальная сеть «ВКонтакте»: порядка 40% трафика приходится именно на нее (против второго места и 32% у девушек). На третьем месте и у студентов, и у студенток расположились видеохостинги. Интересно, что девушки смотрят видео немного активнее парней: 24% и 22% трафика соответственно.

В рамках исследования были выбраны 22 крупнейших вуза по всей России, от Калининграда до Владивостока. Данные по дата-потреблению приводятся за первую половину 2019/20 учебного года (сентябрь - декабрь 2019 года). Исследование было проведено среди абонентов «Билайн» в России, результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных.

НАША СПРАВКА

* В рамках данного исследования под крупнейшими вузами России понимается выборка из 22 вузов, которые входят во многие рейтинги вузов по различным категориям, с учетом их географической распределенности.