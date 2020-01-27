2020-01-24T11:31:17+03:00
Недвижимость

Дом-парк с подземным городом для машин

Огромная детская площадка, двор-парк, двухуровневый подземный паркинг и большие квартиры с террасами - на Золотой Ниве сдали жилой комплекс мечты [фото]
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Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще недавно здесь была строительная площадка, а сегодня, когда сдана первая очередь, двор, как и сам первый дом ЖК Золотая Нива, уже готов к встрече с жильцами. Всего в проекте предусмотрено три корпуса, но, несмотря на то, что два здания еще возводятся, первые владельцы квартир получили ключи и приступили к отделке жилья.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Территорию комплекса начали облагораживать еще осенью, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию первой очереди жильцы могли без проблем гулять во дворе. Еще тогда застройщик высадил порядка сотни рослых елей, берез и кустарников, установил детские игровые снаряды и подготовил зоны для воркаута. Все уличное оборудование разрабатывалось специально для Золотой Нивы и изготовлялось на заказ.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Деревья завезли из соседних регионов. Жилой двор по уровню продуманности и размерам сравним только с Гринартом, который компания «Сибирьинвест» сдала в прошлом году неподалеку от Березовой рощи. Кстати, тогда же проект наградили федеральной премией Urban Awards как один из лучших жилых комплексов по качеству озеленения и благоустройству. Возможно, что ЖК Золотая Нива ждет та же судьба.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

На месте детской площадки вполне могла бы оказаться огромная парковка. И в этом не было бы ничего удивительного - большая часть района хаотично заставлена автомобилями. Дети носятся между ними, то и дело рискуя попасть под колеса. Стремясь сделать новый ЖК максимально удобным и безопасным для жизни, застройщик убрал все машины за будущий бассейн (большой спортивный комплекс, дополнительно оборудованный сауной и СПА, будет построен в ближайшие два года) и соорудил двухуровневый подземный паркинг, куда легко спуститься на лифте прямо из подъезда. Там поместятся 400 с лишним машин. Настоящий город под землей!

Фото: Алена МАРТЫНОВА

С сентября прошлого года все желающие посмотреть свое будущее жилье могли записаться на экскурсию по новостройке. Еще тогда покупатели обратили внимание на огромные террасы на первых этажах дома. Размер большинства из них равен полноценной кухне, то есть 8 - 10 квадратных метров. Но есть и своеобразные патио - площадь таких террас достигает 29 и 37 метров! Возможно, владельцы квартир захотят вывести их из жилого фонда и превратить, к примеру, в частный детский сад. Пока они находятся в продаже и можно пофантазировать. Сразу у двух квартир террасы располагаются на обе стороны дома. Дизайнеры предлагают использовать их для занятий спортом и установить там тренажеры или, наоборот, сделать зону чилаута и поставить мягкие диваны с подушками. А можно организовать зимний сад или оранжерею. Хотя большинство по старинке будут использовать их для хранения сезонных вещей.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как отмечают экономисты, стоимость квартир в жилом комплексе, состоящем из нескольких корпусов, напрямую зависит от готовности каждой следующей очереди. Поэтому, пока не стартовали продажи во втором и третьем доме, цены на уже введенный в эксплуатацию вполне демократичные. Но это не значит, что застройщик долго будет удерживать их на прежнем уровне. Низкий сезон в недвижимости - лучшее время, чтобы приобрести жилье по выгодной цене!

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Отдел продаж: Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24, 2-й этаж,

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Режим работы: будни с 9.00 до 18.00

Сайт: zn-nsk.ru

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