2020-01-27T14:27:39+03:00
Происшествия

«Скорые» буксуют, спасатели встали на лыжи: в Новосибирске из-за снега введен режим ЧС

В столице Сибири выпало рекордное количество осадков. Автоинспекторы были вынуждены закрыть трассы и попросить водителей отменить поездки в соседние города
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Сильный ветер бушует больше недели.Сильный ветер бушует больше недели.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Если европейская часть страны стонет, что зима какая-то не зимняя и малоснежная, то Новосибирск от снега уже устал. Кажется, столице Сибири достался снег со всей страны. Его так много, что в понедельник, 27 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел по городу режим ЧС. Кто пострадал от снега больше всего и как город «выживал», выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Уже больше двух недель в Новосибирской области и самом Новосибирске бушует непогода. Постоянный шквальный ветер и непрекращающийся снег стали огромной проблемой для сибиряков. С понедельника ситуация ухудшилась.

В непогоду пешеходам непросто.

В непогоду пешеходам непросто.

- 27 и 28 января на территории Новосибирской области ожидаются усиление ветра, снег, мокрый снег, образование гололеда. Ветер будет усиливаться до 15 - 20 м/с. Прогнозируется обрыв линий электропередач, незакрепленных конструкций, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Больше всего из-за непогоды досталось водителям «Скорой помощи» и обычным автомобилистам. Социальные сети переполнены видеороликами, как кареты с красными крестами буксуют в снежном плену.

Прохожим приходилось помогать выталкивать «Скорую помощь». Фото: «Инцидент Новосибирск».

Прохожим приходилось помогать выталкивать «Скорую помощь». Фото: «Инцидент Новосибирск».

- Чаще всего машины застревают в частном секторе и на внутриквартальных проездах, где снег убирать не успевают. Нам помогают граждане, которые не проходят мимо, - начинают толкать, а не на телефоны снимать. По заболеваниям же из-за непогоды изменений нет. Непогода не повлияла на новосибирцев в этом плане, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи.

Главврач рассказала про случай, когда пришлось подключать спасателей.

Пешеходные дорожки завалены снегом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пешеходные дорожки завалены снегом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Нам поступил вызов из садового общества. Там есть только летняя дорога, зимняя не предусмотрена. Наша машина не проехала - мы обратились к спасателям, - говорит врач. - У спасателей снегоходы тоже не прошли. Так что спасателям пришлось сначала пробираться на снегоходах, потом идти пешком и тащить больного до «Скорой» на специальных лыжах.

Такие лыжи называются «волокуши». Мужчину, у которого было подозрение на инсульт, тащили на них 600 метров.

- Вес пациента был около 120 килограммов. Пришлось тащить больного на волокушах, а потом 5 километров ехать на снегоходе, - пояснили КП-Новосибирск в областной аварийно-спасательной службе.

Междугородние автобусные рейсы из Новосибирска отменены. Фото: стоп-кадр.

Междугородние автобусные рейсы из Новосибирска отменены. Фото: стоп-кадр.

Непогода повлияла и на расписание автовокзала: там уже больше недели отменены более 100 междугородних рейсов. Всему виной метель и переметы на дорогах - из-за плохой видимости автобус может улететь в кювет.

- Жителям и гостям Новосибирской области следует повременить с дальними поездками в соседние регионы. Причем это касается передвижений как на личном транспорте, так и на общественном, - предупреждают спасатели.

Коммунальщики не отчаиваются расчистить все завалы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коммунальщики не отчаиваются расчистить все завалы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас на борьбу с погодными условиями по распоряжению мэрии города Новосибирска коммунальщики бросают все силы. На дорогах, в жилых дворах и частных секторах будет круглосуточно работать снегоуборочная техника. Для этого обещают привлечь дополнительные машины.

- Будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий. Также будет организована дополнительная техника для уборки и вывоза снега с мест, невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения, - сообщают в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В Новосибирске в сугробе застряла машина Скорой помощи .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном
Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев
У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке
Экс-мэра Александра Боброва освободили от уголовной ответственности
В Тамбовском районе полицейские нашли в дереве закладку с наркотиками
В Тамбове стела около парка культуры начала обратный отсчет времени до 9 мая
Два человека пострадали при столкновении иномарки и «Лады» в Тамбове
Тамбовчанин добился выплаты по программе «Земский доктор» через прокуратуру
Спасатели предупреждают жителей Тамбовской области о сильном ветре с метелью
Тамбовчанка заявила в полицию на сожителя, который угрожал ей топором
Тамбовчане могут выбрать реку, которую надо почистить
Тамбовчанин сделал самострел
Двое тамбовчан угрожали персоналу супермаркета муляжом гранаты, чтобы не платить за водку
Москвич воровал элитный алкоголь из тамбовских магазинов
Тамбовские полицейские нашли новые тайники с наркотиками, сделанные 33-летним саратовцем
В Котовске перед судом предстанет мужчина, ударивший несколько раз ножом своего друга
Тамбовчанин вместе с приятелем украл у 16-летней петербурженки айфон в кинотеатре
В тамбовской колонии открылся обновленный швейный цех
В Тамбовской области осужден мужчина, хранивший в сарае коноплю
Тамбовским газовикам за антимонопольное нарушение грозит штраф в 1 миллион рублей
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Тамбовчан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Моё село»
На двоих мичуринцев завели уголовные дела за уклонение от службы в армии