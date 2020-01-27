«Скорые» буксуют, спасатели встали на лыжи: в Новосибирске из-за снега введен режим ЧС

Если европейская часть страны стонет, что зима какая-то не зимняя и малоснежная, то Новосибирск от снега уже устал. Кажется, столице Сибири достался снег со всей страны. Его так много, что в понедельник, 27 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел по городу режим ЧС. Кто пострадал от снега больше всего и как город «выживал», выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Уже больше двух недель в Новосибирской области и самом Новосибирске бушует непогода. Постоянный шквальный ветер и непрекращающийся снег стали огромной проблемой для сибиряков. С понедельника ситуация ухудшилась.

В непогоду пешеходам непросто.

- 27 и 28 января на территории Новосибирской области ожидаются усиление ветра, снег, мокрый снег, образование гололеда. Ветер будет усиливаться до 15 - 20 м/с. Прогнозируется обрыв линий электропередач, незакрепленных конструкций, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Больше всего из-за непогоды досталось водителям «Скорой помощи» и обычным автомобилистам. Социальные сети переполнены видеороликами, как кареты с красными крестами буксуют в снежном плену.

Прохожим приходилось помогать выталкивать «Скорую помощь». Фото: «Инцидент Новосибирск».

- Чаще всего машины застревают в частном секторе и на внутриквартальных проездах, где снег убирать не успевают. Нам помогают граждане, которые не проходят мимо, - начинают толкать, а не на телефоны снимать. По заболеваниям же из-за непогоды изменений нет. Непогода не повлияла на новосибирцев в этом плане, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи.

Главврач рассказала про случай, когда пришлось подключать спасателей.

Пешеходные дорожки завалены снегом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Нам поступил вызов из садового общества. Там есть только летняя дорога, зимняя не предусмотрена. Наша машина не проехала - мы обратились к спасателям, - говорит врач. - У спасателей снегоходы тоже не прошли. Так что спасателям пришлось сначала пробираться на снегоходах, потом идти пешком и тащить больного до «Скорой» на специальных лыжах.

Такие лыжи называются «волокуши». Мужчину, у которого было подозрение на инсульт, тащили на них 600 метров.

- Вес пациента был около 120 килограммов. Пришлось тащить больного на волокушах, а потом 5 километров ехать на снегоходе, - пояснили КП-Новосибирск в областной аварийно-спасательной службе.

Междугородние автобусные рейсы из Новосибирска отменены. Фото: стоп-кадр.

Непогода повлияла и на расписание автовокзала: там уже больше недели отменены более 100 междугородних рейсов. Всему виной метель и переметы на дорогах - из-за плохой видимости автобус может улететь в кювет.

- Жителям и гостям Новосибирской области следует повременить с дальними поездками в соседние регионы. Причем это касается передвижений как на личном транспорте, так и на общественном, - предупреждают спасатели.

Коммунальщики не отчаиваются расчистить все завалы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас на борьбу с погодными условиями по распоряжению мэрии города Новосибирска коммунальщики бросают все силы. На дорогах, в жилых дворах и частных секторах будет круглосуточно работать снегоуборочная техника. Для этого обещают привлечь дополнительные машины.

- Будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий. Также будет организована дополнительная техника для уборки и вывоза снега с мест, невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения, - сообщают в пресс-службе мэрии города Новосибирска.