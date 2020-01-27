2020-01-27T12:12:56+03:00
Общество

АО «РЭС» удалось значительно улучшить показатели надежности электроснабжения в 2019 году

Основным приоритетом производственной деятельности АО «Региональные электрические сети» как системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы НСО является бесперебойная передача электрической энергии по всей территории региона
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В производственной деятельности компании пристальное внимание уделяется мероприятиям по снижению рисков нарушения электроснабжения потребителей.

По итогам 2019 года АО «РЭС» удалось существенно улучшить основные показатели надежности по сравнению с предыдущим годом. Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) снизилась почти в 1,5 раза, а средняя частота (Пsaifi) - на 20%.

Снижение уровня аварийности в электросетевом хозяйстве предприятия неоднократно отмечалось органами власти в рамках ряда межведомственных совещаний по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2019/20 года. В целом за отчетный период общее количество отключений электроэнергии в сетях АО «РЭС» уменьшилось на 536 случаев в сравнении с 2018 годом, а их продолжительность сократилась с 2 часов до 72 минут.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной работе, проведенной во всех филиалах Общества. С опережением плана реализованы целевые ремонтные программы, выполнены ключевые проекты в рамках инвестиционной программы, сформирован аварийный запас оборудования и материалов, проведено частичное обновление автопарка, в том числе спецтехники. Кроме того, оперативный персонал предприятия принял участие в ряде командно-штабных учений и общесетевой противоаварийной тренировке, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие при ликвидации условных аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области.

Все это позволило АО «РЭС» успешно выполнять задачи по обеспечению стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и надежного электроснабжения потребителей. В течение 2019 года не было допущено серьезных технологических нарушений, и даже в случае перерывов в передаче электроэнергии, вызванных неблагоприятными метеоусловиями, восстановление электроснабжения осуществлялось в максимально короткие сроки.

Отдельно стоит отметить, что в рамках цифровой трансформации электрических сетей региона на предприятии большое внимание уделяется вопросам повышения наблюдаемости электросетевых объектов и их управляемости, ведется серьезная работа по подготовке и переходу на оснащение объектов электросетевого хозяйства цифровым оборудованием. На многих объектах АО «РЭС» уже установлены современные высокоточные комплексы учета, пункты секционирования (реклоузеры), цифровые устройства релейной и защитной автоматики, устройства сбора и передачи данных. В настоящее время уровень телемеханизации объектов компании достаточно высок.

Безусловно, в ближайшем будущем это позволит достигнуть еще более высоких показателей надежности электроснабжения в зоне ответственности АО «РЭС».

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