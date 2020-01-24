Бесплатное питание для новосибирских младшеклассников введут на три года раньше, чем сказал президент

Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», приехал в Новосибирск, чтобы встретиться с родителями и обсудить проблемы питания в школах региона. Встреча, в которой принимал участие и губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии Андрей Травников, прошла в лицее № 159 Заельцовского района в рамках партпроекта «Новая школа».

К слову, в учебном заведении качество школьных обедов - на высоком уровне. Все благодаря системе родительского контроля, которая хорошо отлажена в лицее. Комбинат питания использует только местные, а не привозные продукты. Теперь довольны все: и дети, и их родители, которые тоже питаются в школьной столовой. Да, оплатить питание здесь можно банковской картой.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- Я отец четверых детей, и тема школьного питания мне хорошо знакома, - сказал в своем обращении к родителям Андрей Турчак. - Недавно президент выступил с посланием Федеральному собранию. И одна из инициатив касалась школьного питания для учащихся с 1-го по 4-й класс. Президент обозначил крайнюю точку завершения реализации этой задачи - 2023 год, а наша задача - сделать так, чтобы проект был внедрен уже с 1 сентября этого года. Соответственно, мы сейчас объезжаем регионы, чтобы выяснить, какие есть сложности. Кроме того, на базе общественных приемных партии будут работать «семейные приемные», которые проконсультируют родителей по школьному питанию. Отрадно, что Новосибирская область уже этой осенью перейдет на бесплатное горячее питание для учеников младших классов, в том числе с диетическим меню. Я уверен, что и с этим в регионе успешно справятся. А поддержка со стороны федерального центра, федерального бюджета будет обеспечена.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

По словам Андрея Травникова, такие встречи с педагогами и родителями по бесплатному питанию будут продолжены, потому что по этой теме очень много вопросов. Секретарь регионального отделения партии пообещал, что формального подхода к решению проблем с горячими обедами не будет. В школьных столовых региона действительно будет наведен порядок, а дети будут обеспечены качественным и сбалансированным питанием.

- Инициатива президента по бесплатному питанию очень справедливая, и оказалось, что на территории области ее не так сложно реализовать, - отметил он. - По оперативным сведениям, мы можем выйти на 100-процентное обеспечение горячим питанием младших школьников уже в этом году. Но на самом деле вопросов о школьном питании всегда много. И хорошо, что в этом активно участвует родительское сообщество. Например, оказалось, что в регионе всего четыре школы, где нет ни пищеблока, ни буфета. А для многих сельских школ продукты готовятся вообще в частных столовых бывших сельхозпредприятий. И здесь нужно обеспечить стабильность поставок. Еще нужно учесть увеличение нагрузки на пищеблоки школ после 1 сентября. Кроме того, нужно так объединить бесплатное питание с питанием по выбору, чтобы не получилось бесплатное питание с доплатой…