2020-01-24T12:51:28+03:00
Общество

Бесплатное питание для новосибирских младшеклассников введут на три года раньше, чем сказал президент

«Единая Россия» возьмет на контроль бесплатные и качественные обеды для учеников начальной школы
Татьяна ГАЙДУКОВА
Поделиться:
Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия». Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия». Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».
Изменить размер текста:

Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», приехал в Новосибирск, чтобы встретиться с родителями и обсудить проблемы питания в школах региона. Встреча, в которой принимал участие и губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии Андрей Травников, прошла в лицее № 159 Заельцовского района в рамках партпроекта «Новая школа».

К слову, в учебном заведении качество школьных обедов - на высоком уровне. Все благодаря системе родительского контроля, которая хорошо отлажена в лицее. Комбинат питания использует только местные, а не привозные продукты. Теперь довольны все: и дети, и их родители, которые тоже питаются в школьной столовой. Да, оплатить питание здесь можно банковской картой.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- Я отец четверых детей, и тема школьного питания мне хорошо знакома, - сказал в своем обращении к родителям Андрей Турчак. - Недавно президент выступил с посланием Федеральному собранию. И одна из инициатив касалась школьного питания для учащихся с 1-го по 4-й класс. Президент обозначил крайнюю точку завершения реализации этой задачи - 2023 год, а наша задача - сделать так, чтобы проект был внедрен уже с 1 сентября этого года. Соответственно, мы сейчас объезжаем регионы, чтобы выяснить, какие есть сложности. Кроме того, на базе общественных приемных партии будут работать «семейные приемные», которые проконсультируют родителей по школьному питанию. Отрадно, что Новосибирская область уже этой осенью перейдет на бесплатное горячее питание для учеников младших классов, в том числе с диетическим меню. Я уверен, что и с этим в регионе успешно справятся. А поддержка со стороны федерального центра, федерального бюджета будет обеспечена.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

По словам Андрея Травникова, такие встречи с педагогами и родителями по бесплатному питанию будут продолжены, потому что по этой теме очень много вопросов. Секретарь регионального отделения партии пообещал, что формального подхода к решению проблем с горячими обедами не будет. В школьных столовых региона действительно будет наведен порядок, а дети будут обеспечены качественным и сбалансированным питанием.

- Инициатива президента по бесплатному питанию очень справедливая, и оказалось, что на территории области ее не так сложно реализовать, - отметил он. - По оперативным сведениям, мы можем выйти на 100-процентное обеспечение горячим питанием младших школьников уже в этом году. Но на самом деле вопросов о школьном питании всегда много. И хорошо, что в этом активно участвует родительское сообщество. Например, оказалось, что в регионе всего четыре школы, где нет ни пищеблока, ни буфета. А для многих сельских школ продукты готовятся вообще в частных столовых бывших сельхозпредприятий. И здесь нужно обеспечить стабильность поставок. Еще нужно учесть увеличение нагрузки на пищеблоки школ после 1 сентября. Кроме того, нужно так объединить бесплатное питание с питанием по выбору, чтобы не получилось бесплатное питание с доплатой…

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российским школьникам необходимы задачники по финансовой грамотности
Об этом заявила главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова, выступая на экспертной дискуссии, посвященной финансовой грамотности как одному из инструментов преодоления бедности
Омбудсмен в сфере образования: Заморозить стройку детсада проще, чем ввести в строй!
Амет Володарский прокомментировал слова Президента о том, что из построенных 78 тысяч яслей в строй введены около половины. А остальные - стоят без лицензий. Это при том, что потребность в яслях в стране огромная
«Они подходят, их спрашивают: вы - бесплатники?»: в новосибирских школах льготников кормят отдельно от обычных школьников
Эту ситуацию может частично изменить послание Президента Федеральному собранию. Он коснулся темы, которую бурно обсуждали эксперты в эфире Радио КП-Новосибирск
Новости 24
«Не на что жить»: мать шестерых детей обсчитала кассиров на десять тысяч
Им теперь негде жить: многодетный отец спас трёх дочек из горящего дома
Полгода лечили от пневмонии: cибирячка отсудила 100 тысяч рублей за смерть школьницы от рака
Шесть станций метро хотят построить в Новосибирске к 2030 году: публикуем схему
«Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда»: мама показала записку с последними минутами жизни ее дочери
Подарки всем! Каждый, кто купит газету «Комсомольская правда», получит пакетик с семенами
Под Новосибирском в жутком ДТП с минивэном погибла женщина
«Он полночи буянил»: новосибирец устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире
В Новосибирске осудили военнослужащего, который подделывал проездные
«Разбили авто, ограбили магазин»: школьники с битами устроили погром в Новосибирске
В пригороде Новосибирска мама с малышом погибли в страшном пожаре
«Может наступить депрессия, бессонница и запор»: водитель автобуса вез из Казахстана запрещенные таблетки для похудения
«Ваша — сломана, на помойку ее!»: в Новосибирске мошенник втридорога продал бабушке электроплиту
«Простите, безвыходное положение»: сибирячка бросила котенка на морозе с прощальной запиской
«Плакал, устал терпеть боли»: мальчик, умирающий от рака, госпитализирован в клинику Санкт-Петербурга
Либо всем, либо никому: прокуратура запретила биомороженое в детском саду
«Может, это жемчуг?»: сибиряк купил форель с галькой внутри
Американка два года искала в России родную мать, правда оказалась ужасной
Как назвать мамонта? Новосибирцы выбирают имя «жениху» Матильды
В МЧС новосибирцам посоветовали отказаться от поездок на Алтай из-за метели
Анатолий Локоть: прямые выборы мэров городов-миллионников нужно закрепить в Конституции
«Пытался увезти девочку на машине!»: сибиряки пересылают друг другу сообщение о нападении на третьеклассницу
Новосибирец на иномарке сбил школьника: ребенка доставили в больницу
Под Новосибирском пассажирский автобус протаранил внедорожник
«Почему они молчат»: новосибирские пассажиры шокировали блогера из Казахстана
Родители объявили в розыск сына-первоклассника, который задержался в школе
«Фура добавилась позже»: два грузовика перекрыли дорогу в Новосибирске
«Один душ на 60 комнат»: кипяток затопил ветхое общежитие под Новосибирском