2020-01-24T12:13:23+03:00
Экономика

ЭПМ-НовЭЗ получил новое смесительное оборудование EIRICH

Новый смесительный комплекс EIRICH стоимостью 320 миллионов рублей прибыл на ЭПМ-НовЭЗ (входит в Группу ЭПМ). Это вторая по счету установка, приобретенная в рамках крупномасштабной реконструкции смесильно-прессового цеха, начавшейся в 2019 году
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Новое оборудование прибыло в Новосибирск на шести автофургонах с завода-изготовителя в городе Хартхайм (Германия). Подготовку к монтажу оборудования планируется начать в феврале.

- Новый комплекс будет включен в седьмую технологическую нитку, которая станет следующим шагом модернизации СПЦ. На линии планируется наладить производство крупногабаритных электродов и графитированных катодных блоков методом виброформования, - пояснил управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук.

Помимо установки нового смесительного комплекса, модернизация седьмой нитки предполагает монтаж двух новых измельчителей, конвейеров, систем рассева и дозирования.

- Завершение всех мероприятий реконструкции СПЦ на ЭПМ-НовЭЗ позволит заводу нарастить производственные мощности суммарно на 25% (до 50 тысяч тонн в год), - подчеркнул Алексей Спекторук.

Установка смесительных комплексов EIRICH - один из ключевых проектов масштабной инвестиционной программы Группы ЭПМ на Новосибирском электродном заводе, реализуемой с 2018 года. Первый смесительный комплекс EIRICH был введен в работу в сентябре 2019 года, он стал центральным звеном модернизации шестой технологической нитки. На оборудовании уже ведется выпуск партий графитированных электродов марки UHP.

В рамках инвестпрограммы в 2018 году была введена в работу новая 32-камерная печь обжига, произведен пуск новой печи прямой графитации. В смесильно-прессовом цехе ведется модернизация трех технологических ниток: по производству электродной массы, катодных блоков, угольных и графитированных электродов. При участии российских и зарубежных специалистов обновлено размольное, дозирующее и смесительное оборудование, модернизирована пекотрасса, обновляется лабораторный комплекс. Общая стоимость программы, направленной на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей предприятия в 2019 - 2020 годах, оценивается в 3 миллиарда рублей.

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