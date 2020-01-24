32 тысячи учащихся из 764 школ Новосибирской области побывали на уроках электробезопасности АО «РЭС»

При этом наиболее пристальное внимание специалисты АО «РЭС» уделяют вопросам детской электробезопасности, ведь именно в детском и подростковом возрасте закладываются азы безопасного поведения вблизи энергообъектов, а также правильного и безопасного обращения с электричеством в быту.

Энергетики ведут активную профилактическую работу в тесном взаимодействии с администрациями и преподавателями образовательных учреждений.

Всего в рамках 2019 года специалисты АО «РЭС» охватили профилактической работой более 32 тысяч учащихся в 764 общеобразовательных учреждениях, что составляет около 80% от их общего числа на территории Новосибирской области. При этом удалось превысить уровень 2018 года, нарастив и охват детско-юношеской аудитории, и число уроков.

Значимость профилактической работы с детьми трудно переоценить, поэтому в АО «РЭС» придерживаются комплексного подхода к предупреждению детского электротравматизма.

Уроки электробезопасности проводятся в форме лекций и классных часов, в ходе которых специалисты компании рассказывают учащимся об опасности электрического тока, наглядно демонстрируют предупреждающие знаки, размещаемые на объектах энергетики, разъясняют основные правила электробезопасности и напоминают о недопустимости игр вблизи любых электроустановок, в особенности электрических подстанций и линий электропередачи.

При этом профилактическая работа не ограничивается проведением занятий в сельских и городских школах. Энергетики используют такие интерактивные формы взаимодействия с детьми и подростками, как выездные занятия и тематические экскурсии, а также участие в тематических праздничных мероприятиях.

В 2019 году сотрудники АО «РЭС» освоили еще один нестандартный подход к серьезной теме профилактики электротравматизма. При всесторонней поддержке компании состоялась премьера детского спектакля «Незнайка и электричество», главные роли в котором исполнили обычные школьники и сами энергетики. Спектакль органично переходит из зрелищного костюмированного представления в интерактивный урок по электробезопасности, что позволяет в игровой форме закрепить полученные знания.

Любое профилактическое мероприятие в обязательном порядке сопровождается раздачей красочных листовок-комиксов, буклетов и плакатов, демонстрацией профилактических презентаций и анимационных роликов. Именно наглядность раздаточных материалов и мультфильмов в полной мере способствует привлечению внимания подрастающего поколения к основным принципам безопасного обращения с электричеством.

Все мероприятия, проводимые среди учащихся в Новосибирской области, получили широкое освещение в различных СМИ. Профилактика детского электротравматизма стала темой десятков публикаций в СМИ, в том числе ряда видеосюжетов в эфире федеральных и региональных телеканалов, что позволило привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Стоит отметить, что эффективность профилактической работы с детьми в значительной мере зависит от вовлеченности родителей и педагогов. Ведь именно взрослые обязаны рассказать детям о самых элементарных правилах электробезопасности. И только совместными усилиями можно сохранить самое ценное - жизнь и здоровье детей!

АО «РЭС» продолжит активную реализацию целевой программы по профилактике электротравматизма и в 2020 году. В планах у энергетиков дальнейшее сотрудничество с учебными заведениями, библиотеками, общественными организациями и всеми заинтересованными структурами с целью организации мероприятий профилактической направленности для детско-юношеской аудитории.