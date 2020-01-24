2020-01-24T08:19:47+03:00
Общество

32 тысячи учащихся из 764 школ Новосибирской области побывали на уроках электробезопасности АО «РЭС»

Акционерным обществом «Региональные электрические сети» на территории Новосибирской области на протяжении нескольких лет осуществляется реализация масштабной программы целевых мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения
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При этом наиболее пристальное внимание специалисты АО «РЭС» уделяют вопросам детской электробезопасности, ведь именно в детском и подростковом возрасте закладываются азы безопасного поведения вблизи энергообъектов, а также правильного и безопасного обращения с электричеством в быту.

Энергетики ведут активную профилактическую работу в тесном взаимодействии с администрациями и преподавателями образовательных учреждений.

Всего в рамках 2019 года специалисты АО «РЭС» охватили профилактической работой более 32 тысяч учащихся в 764 общеобразовательных учреждениях, что составляет около 80% от их общего числа на территории Новосибирской области. При этом удалось превысить уровень 2018 года, нарастив и охват детско-юношеской аудитории, и число уроков.

Значимость профилактической работы с детьми трудно переоценить, поэтому в АО «РЭС» придерживаются комплексного подхода к предупреждению детского электротравматизма.

Уроки электробезопасности проводятся в форме лекций и классных часов, в ходе которых специалисты компании рассказывают учащимся об опасности электрического тока, наглядно демонстрируют предупреждающие знаки, размещаемые на объектах энергетики, разъясняют основные правила электробезопасности и напоминают о недопустимости игр вблизи любых электроустановок, в особенности электрических подстанций и линий электропередачи.

При этом профилактическая работа не ограничивается проведением занятий в сельских и городских школах. Энергетики используют такие интерактивные формы взаимодействия с детьми и подростками, как выездные занятия и тематические экскурсии, а также участие в тематических праздничных мероприятиях.

В 2019 году сотрудники АО «РЭС» освоили еще один нестандартный подход к серьезной теме профилактики электротравматизма. При всесторонней поддержке компании состоялась премьера детского спектакля «Незнайка и электричество», главные роли в котором исполнили обычные школьники и сами энергетики. Спектакль органично переходит из зрелищного костюмированного представления в интерактивный урок по электробезопасности, что позволяет в игровой форме закрепить полученные знания.

Любое профилактическое мероприятие в обязательном порядке сопровождается раздачей красочных листовок-комиксов, буклетов и плакатов, демонстрацией профилактических презентаций и анимационных роликов. Именно наглядность раздаточных материалов и мультфильмов в полной мере способствует привлечению внимания подрастающего поколения к основным принципам безопасного обращения с электричеством.

Все мероприятия, проводимые среди учащихся в Новосибирской области, получили широкое освещение в различных СМИ. Профилактика детского электротравматизма стала темой десятков публикаций в СМИ, в том числе ряда видеосюжетов в эфире федеральных и региональных телеканалов, что позволило привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Стоит отметить, что эффективность профилактической работы с детьми в значительной мере зависит от вовлеченности родителей и педагогов. Ведь именно взрослые обязаны рассказать детям о самых элементарных правилах электробезопасности. И только совместными усилиями можно сохранить самое ценное - жизнь и здоровье детей!

АО «РЭС» продолжит активную реализацию целевой программы по профилактике электротравматизма и в 2020 году. В планах у энергетиков дальнейшее сотрудничество с учебными заведениями, библиотеками, общественными организациями и всеми заинтересованными структурами с целью организации мероприятий профилактической направленности для детско-юношеской аудитории.

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