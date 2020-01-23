Всё о мерах соцподдержки: общественные приемные «Единой России» в Новосибирской области работают по-новому

В Новосибирской области с обращениями граждан работают 44 общественные приемные партии «Единая Россия». О том, как сделать их работу более продуктивной и многофункциональной, шла речь на встрече губернатора Новосибирской области, секретаря Новосибирского отделения партии Андрея Травникова с руководителями общественных приемных партии, депутатами и новосибирцами, которые уже обращались за помощью. Встреча проходила в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Чтобы все желающие были услышаны и могли задать вопросы, во время встречи была организована видеоконференция с руководителями общественных приемных области.

Главная мысль, к которой пришли участники встречи: приемные «Единой России» должны работать в режиме одного окна для всех жителей области, которые обращаются к власти со своими проблемами.

- «Единая Россия» должна стать в регионе не только мощной политической, но и серьезной общественной силой, - подчеркнул Андрей Травников. - А приемные в этом случае будут инструментом двусторонней связи: с одной стороны, нужно услышать людей и помочь им в решении каких-то вопросов, а с другой - активно предлагать информацию и помощь, создавать встречные инициативы. Главное - быть неравнодушными к проблемам людей.

Сеть приемных партии должна стать центром информирования жителей области о мерах социальной поддержки, в том числе обозначенных в послании президента 15 января, и рассказывать о реализации национальных проектов на территориях.

- Принципиальные изменения, которые должны произойти в работе приемных, - это не только готовность во всеоружии отреагировать на запросы граждан, но и предотвращение проблем, работа на опережение, - считает Елена Тырина, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области. - Я вижу задачу приемной так: проинформировать жителей о существующих возможностях и правах, которыми можно воспользоваться. И это касается не только вопросов социальной поддержки. Нужно уйти от функционирования и быть по-настоящему ближе к людям, а также выезжать по конкретным обращениям, оценивать ситуацию на месте. Кроме того, мы продолжаем комплексные приемы и в этом году по графику дважды в месяц выезжаем в районы области и столько же - в районы города. Важно не только собрать обращения от граждан, но и качественно их обработать.

Как показала практика, такие выезды нужны и востребованы, потому что у людей есть возможность решить свои проблемы сразу у нескольких экспертов: представителей власти, медиков, юристов, специалистов ЖКХ, психологов.

Жительница Новосибирска Мария Копылова рассказала на встрече о своем личном опыте: как оперативно может реагировать общественная приемная на обращения граждан.

- Я обратилась в приемную с проблемой по поводу предоставления места в детском саду моему ребенку, - говорит Мария. - Несмотря на то, что ему было два года, он уже стоял в первой очереди в нескольких детских садах. Но нам отказывали в предоставлении места, ссылаясь на то, что вначале идут дети, которым уже исполнилось три года. Но после обращения в общественную приемную моя проблема быстро решилась. Считаю, что молодежи не стоит бояться обращаться сюда за помощью. Здесь нет больших очередей, все решают оперативно. Нужно лишь обратиться и четко изложить свой вопрос. Можно позвонить либо написать о проблеме на сайте приемной.