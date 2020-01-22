«Забота, защита и благополучие новосибирцев»: как изменится жизнь сибиряков после послания Президента России

Детское пособие со временем будет увеличено

С 1 января 2020 года назначено детское пособие в размере 5737 рублей на каждого ребенка (с 3 до 7 лет) в семьях, чей доход меньше, чем 11 475 рублей (прожиточный минимум в Новосибирской области).

Владимир Путин: «Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет… сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны»

Игорь Гришунин, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, член президиума регионального политсовета «Единой России».

Игорь Гришунин, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, член президиума регионального политсовета «Единой России»:

- Данные пособия должны в будущем достичь 11 тысяч рублей на ребенка в месяц в среднем по стране. Также важно предложение президента о продлении программы выдачи материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. Данные изменения позволят не только улучшить, но и нарастить благосостояние граждан нашей большой страны и жителей Новосибирской области в том числе. Партия полностью поддерживает президента в выделении этих приоритетов. Не зря на 2020 год мы выбрали для себя три ключевых приоритета - защита, забота и благополучие людей. Напомню, в Новосибирской области в 2019 году были сохранены все меры социальной поддержки: выплаты, пособия и компенсации получили почти 825 тысяч человек - это практически каждый третий житель области.

5 тысяч рублей за классное руководство

С 1 января 2020 года будет введена ощутимая доплата учителям. Сумма обозначена в 5 тысяч рублей за классное руководство.

Владимир Путин: «Что такое классный руководитель? Это воспитатель, а это все-таки федеральная функция»

Дмитрий Асанцев, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска, председатель Совета депутатов города Новосибирска.

Дмитрий Асанцев, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска, председатель Совета депутатов города Новосибирска:

- Специальная доплата классным руководителям за счет федерального бюджета - важный фактор поддержки наших граждан. Идеологически правильное воспитание детей - главная задача страны. Вырастить ответственного, грамотного гражданина - задача не из простых, и поэтому сегодня особенно важна роль классного руководителя.

Производители упаковки будут ответственны за ее утилизацию

С 2021 года будет применяться механизм «расширенной ответственности производителей», когда производители и импортеры товаров и упаковок будут нести расходы по их утилизации.

Владимир Путин: «Если сказать просто: загрязнитель природы должен платить»

Екатерина Митряшина, депутат Совета депутатов города Новосибирска, координатор партийного проекта «Чистая страна» в Новосибирской области.

Екатерина Митряшина, депутат Совета депутатов города Новосибирска, координатор партийного проекта «Чистая страна» в Новосибирской области:

- Президент Владимир Путин поручил с 2021 года начать применять механизм, когда производители и импортеры товаров и упаковки будут нести расходы по их утилизации. Также необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране. На всей территории Российской Федерации будет создана единая система мониторинга состояния окружающей среды - воздух, вода, почва, вредные выбросы. Сейчас органы исполнительной власти должны выполнять контрольно-надзорную деятельность за соблюдением экологических норм, решать проблему бессистемного выброса мусора: отправлять отходы на переработку или утилизацию за счет средств регионального бюджета.

Только открытый диалог с гражданами

Отныне бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам будет обеспечен на всей территории страны.

Владимир Путин: «Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия…»

Игорь Атякшев, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Игорь Атякшев, депутат Совета депутатов города Новосибирска:

- Президент в очередной раз подчеркнул: нужно больше общаться с населением, узнавать потребности жителей и помогать людям решать насущные, ежедневные вопросы. Депутаты от партии «Единая Россия» муниципального и регионального уровня, партийные приемные приложат все усилия для построения эффективного, открытого диалога с гражданами. Мы готовы решать все поставленные президентом задачи в рамках партийных и национальных проектов с обязательным учетом мнения граждан.

Кроме того, считаю очень позитивным решением президента - материнский капитал при рождении первого ребенка. Почти полмиллиона рублей за первенца – хорошее материальное подспорье для молодых людей, собирающихся создавать семью. Такая финансовая поддержка позволит улучшить жилищные условия, а в масштабах нашей страны, несомненно, поднимет рождаемость.

Оставить потомкам правдивую историю о Великой Победе

В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Он будет доступен не только для наших граждан, но и для всего мирового сообщества.

Владимир Путин: «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что мы скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты»

Андрей Панферов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области.

Андрей Панферов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области:

- В Новосибирской области планируется создание областного сайта, на котором будет собрана архивированная информация об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны. В регионе уже выделены средства на реставрацию памятников и приведение могил ветеранов в порядок. В этом году также планируется расширение финансирования. Уверен, что в 2020 году будет ликвидирована очередь на получение жилья для ветеранов. И конечно, на этом мы не остановимся. Каждый ветеран будет ощущать заботу, поддержку партии во всем, что он делает и в чем нуждается. Члены партии «Единая Россия» в новогодние праздники встречались с ветеранами, поздравляли их, разговаривали и помогали им в решении насущных вопросов. Наша акция «Навстречу году 75-летия Великой Победы» прошла во всех районах области.

Андрей Травников:

Необходимо очень быстро развернуть работу по новым инициативам президента

Владимир Путин: «Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово - «вместе», потому что Россия - это мы»

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Новых инициатив президента много, поэтому необходимо очень быстро развернуть работу. У меня есть возможность объединить усилия команды правительства региона и муниципалитетов с большой общественно-политической командой регионального отделения партии «Единая Россия». Я уверен, что при поддержке местных отделений, депутатов всех уровней новые инициативы главы государства мы реализуем на территории Новосибирской области в кратчайший срок и, скорее всего, дополним их нашими региональными мерами.