2020-01-22T09:29:28+03:00
Происшествия

«Меня швырнули в снег, я терял сознание»: популярного блогера избили, приняв за наркоторговца

Герой скандальных видеороликов лишился в Новосибирске телефона и зуба. История с ночным нападением очень похожа на противостояние жителей и барыг
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Миллер не стал писать заявление в полицию, но составил фотороботы обидчиков. Фото: Александр МИЛЛЕР.Миллер не стал писать заявление в полицию, но составил фотороботы обидчиков. Фото: Александр МИЛЛЕР.
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Этот худощавый юнец - воплощение зла для торговых залов и сетей фастфуда. Александр Миллер приходит туда, где идет торговля, и на камеру издевается над персоналом.

Вот пример: демонстративно проходит с чипсами мимо кассы магазина. Охрана в ружье: «Рассчитайтесь!» Тот ни в какую. Он долго будет пререкаться с сотрудниками, прежде чем покажет чек. Товар куплен в другом месте, но блогеру - счастье, когда его подозревают. На камеру попадает живописный скандал.

Другой ролик снят в фастфуде: Миллер проверяет способ получить бесплатный бургер. Говорит кассиру, что поднос с едой по ошибке унесла уборщица. Получает свежую компенсацию. И нет, это не охота за дармовым обедом, это - новый выпуск блога.

Блогер проворачивает трюк с чипсами. Фото: Александр МИЛЛЕР.

Блогер проворачивает трюк с чипсами. Фото: Александр МИЛЛЕР.

Очередная история с Миллером тоже могла бы обернуться большим хайпом, попади она на видео. Но блогер не был готов к съемкам.

За полночь шел с девушкой от друга. Левый берег Новосибирска, окрестности Затона. Увидели, как незнакомцы устраивают какие-то разборки с вызвавшим такси мужчиной. Тот уехал, и агрессивные местные остановили Миллера с его спутницей.

- Начали задавать нам вопросы. Мол, чего мы тут ходим и в таком духе, угрожали расправой и требовали показать все наши вещи. Я возмутился, но их было трое, они начали смотреть, что у нас есть. Когда я поинтересовался, чего от нас вообще хотят, один из них резко напал на меня и начал избивать. Я стал терять сознание и не понимал, что происходит, - рассказал Миллер КП-Новосибирск.

Девушка блогера знает свое дело: поспешила заснять неравный бой. Но «массовка», видимо, была против и выбила смартфон из рук «оператора». А Миллер, пытаясь защититься, принял образ Росомахи из «Людей Х».

- Помню, как меня швырнули в снег, где среди разбросанных вещей я ухватился за обычные канцелярские ножницы, которые были у моей девушки с собой. В момент, когда избивающий подошел ко мне сзади, вероятно, чтобы добить, я принял решение давать отпор и нанес несколько ударов через спину. Не видел куда бью, потому как в это время пытался прикрывать свое лицо. Но после этого они сели по машинам и уехали, забрав мой телефон, - подводит итог пострадавший.

Те самые парни, которые напали на блогера. Фото: Александр МИЛЛЕР.

Те самые парни, которые напали на блогера. Фото: Александр МИЛЛЕР.

Миллер сначала добрался до дома, потом вызвал полицию. И писать заявление все-таки не стал. Говорит, что все равно не верит в успех правоохранителей.

Впрочем, сам он на компьютере составил фотороботы своих обидчиков. Обнародовал их для своих подписчиков.

Тем не менее в Главном управлении МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента.

«Я могу вставить золотой зуб» - блогер превратил преступление в интерактив с подписчиками. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Если следовать рассказу Миллера, мотивы нападавших совершенно непонятны. Ограбление вряд ли было их целью: телефон девушки они не забрали. Да и засада в автомобилях (а герои этой истории были при машинах) - не самая естественная история для грабителей.

Версия КП-Новосибирск: местные поджидали «кладменов» - барыг, промышляющих наркотиками. Такие ночами раскладывают наркотики, чтобы не продавать их из рук в руки. Возможно, жители устали от закладок и решили устроить самосуд.

В пользу этой версии говорит и такой факт... За несколько часов до нападения на блогера-провокатора полиция получила сообщение о другом подобном инциденте. Тот же Ленинский район, улица Самотечная. Группа людей избила мужчину. Виновники скрылись раньше, чем приехала полиция.

Возможно, и тот, и другой факт - просто нелепые преступления с какими-то иными мотивами, но очень похоже на борьбу местных с закладками. Если так, то «солдаты» этой войны в любом случае сами нарушают закон.

Популярного блогера избили, приняв за наркоторговца.Заказать рекламу - milmediaprod@gmail.com Сбер: 5336690098528781 (отчет выложу на этом канале) https://donate.qiwi.com/payin/milqk Интервью - УДАЛЕНО Инстаграм - https://www.instagram.com/millqk/ Миллер Вконтакте - https://vk.com/milqk В ночь с 13 на 14 января на меня напали, избили и ограбили неизвестные бандиты на тачках, в травм пункте сказали что с головой все в порядке, но нужно срочное лечение зубов, по крайней мере хотя бы удалить голый нерв который торчит наружу из зуба, иначе может начаться заражение крови, ударили мою девушку по лицу, сломали несколько зубов и украли телефон на котором была куча материалов для видео, отличное начало года в Новосибирске... Я даже представить не мог как тяжело жить блогеру без айфона , в нем была вся моя работа , а сейчас в моей голове сплошной бардак :( На блогера напали в Новосибирске и избили бандиты из гетто Спасибо за просмотр!

ИСТОЧНИК KP.RU

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