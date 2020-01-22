Как выгоднее всего использовать материнский капитал в 2020 году: совет юриста

Впервые в России за последние три года проиндексирован федеральный материнский капитал. С 1 января 2020 года его размер увеличился на 3%, с 453 026 рублей до 466 617 рублей.

- Есть несколько основных направлений применения сертификата,- рассказывают специалисты юридической службы агентства недвижимости «НИАН». - Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, получение достойного образования, формирование накопительной пенсии или даже покупку специальных устройств для детей с инвалидностью. Для решения квартирного вопроса материнский капитал тоже можно использовать несколькими способами. Молодые родители могут купить новую квартиру, внести первоначальный взнос или погасить часть ипотечного кредита, а также начать строительство частного дома. Нужно помнить: если при покупке недвижимости были использованы средства сертификата, то всем членам семьи в жилье необходимо выделить доли.

АН «НИАН» на протяжении многих лет успешно применяет практику улучшения жилищных условий путем выгодного для клиента использования средств материнского капитала. Партнер агентства недвижимости - ГК «Расцветай» запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Теперь у семей с маленькими детьми есть возможность приобрести квартиру от надежного застройщика по ставке от 4,7% годовых и использовать средства материнского капитала как в качестве первоначального взноса, так и при досрочном погашении ипотечного кредита. Специальное предложение от банков-партнеров ГК «Расцветай» действует для семей, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости приобретаемой квартиры, срок - от 3 до 30 лет, максимальная сумма кредита - до 6 миллионов рублей. В партнерской программе ГК «Расцветай» принимают участие 11 банков.

К примеру, приобретая двухкомнатную квартиру в доме № 2 ЖК Расцветай На Гоголя площадью 51 квадратный метр по партнерской программе Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми от «Россельхозбанка», первоначальный взнос без учета средств материнского капитала составит 876 000 рублей, с учетом средств материнского капитала - 410 000 рублей, ежемесячный платеж - 22 540 рублей*.

Обратившись в АН «НИАН», можно быть уверенными, что специалисты возьмут на себя решение всех вопросов, связанных с привлечением средств сертификата для улучшения жилищных условий и подберут наиболее подходящий вариант квартиры для вашей семьи.

АН «НИАН»:

ул. Фрунзе, 228, оф. 14, тел. (383) 209-20-06

ул. Крылова, 36, оф. 421, тел. (383) 209-20-02

ул. Блюхера, 31, 1-й этаж, тел. (383) 209-20-04

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НАША СПРАВКА

* Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости квартиры. Ипотечная программа рассчитана на 20 лет.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф