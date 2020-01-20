2020-01-20T10:54:26+03:00
Общество

Представители АО «РЭС» приняли участие в совещаниях министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области

16 января 2020 года в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области состоялись совещания под председательством министра Дениса Архипова
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В совещаниях приняли участие сразу несколько руководителей АО «РЭС» по различным направлениям деятельности предприятия во главе с первым заместителем генерального директора - техническим директором Владимиром Герасимовым.

Повесткой дня первого совещания стал вопрос обеспечения электроснабжения инвестиционных проектов на территории Новосибирской области, по которому губернатор региона дал отдельные поручения на прошедшем в конце 2019 года инвестиционном совете (ссылка!!!). Представители министерства ЖКХиЭ региона, АО «РЭС», Агентства инвестиционного развития Новосибирской области обсудили механизмы взаимодействия при выборе земельных участков под инвестиционные проекты, в том числе с учетом наличия технической возможности присоединения к электрическим сетям, что позволит обеспечить подключение по наиболее технически и экономически целесообразным схемам.

В ходе совещания было отдельно отмечено, что АО «РЭС» удалось значительно нарастить свободные мощности для технологического присоединения потребителей (ссылка!!!), увеличив число открытых для подключения центров питания, в том числе и в пределах Новосибирска и городской агломерации.

На втором совещании, проводимом с приглашенными представителями министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, обсуждался вопрос сокращения сроков согласования трасс линий электропередачи по землям лесного фонда региона. В ходе совещания участники договорились о подготовке проекта соглашения о взаимодействии между министерством и АО «РЭС» в вопросах разработки проектов освоения лесов, его экспертизы и других мероприятий, что должно повлиять на сокращение сроков согласования трасс ЛЭП.

В заключение министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что в целом результаты совещаний должны положительно сказаться на развитии инвестиционной привлекательности региона. Он подчеркнул необходимость дальнейшего проведения подобных совместных заседаний для своевременного информирования всех участников процесса о ходе выполнения задач, поставленных в ходе прошедших совещаний.

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