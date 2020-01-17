«Послание президента Федеральному собранию будет реализовано, у меня нет в этом никаких сомнений»

Максим Георгиевич рассказал о ключевых тезисах в Послании президента Федеральному собранию.

15 января президент выступил с 16-м Посланием Федеральному собранию. Владимир Путин огласил ежегодное послание, в котором он традиционно выступил с оценкой положения дел в стране и предложил свое видение решения основных задач.

- В послании 2020 года Владимир Владимирович обратил внимание на решение внутренних вопросов. Президент очень тонко чувствует проблематику нашей страны и поднял все ключевые вопросы, которые волнуют каждого из нас. Демография, здравоохранение, детские сады, вопросы надстройки Конституции. Послание было четким, предметным. Каждая задача уже оцифрована и заложена в бюджет, - поделился впечатлениями от послания президента Максим Кудрявцев.

- Как вы считаете, на сколько выплаты на воспитание ребенка до достижения им возраста 7 лет, а также получение материнского капитала при рождении первого ребенка помогут увеличить демографический рост в России?

- Коэффициент рождаемости в настоящее время 1,5. После Великой Отечественной войны был 1,3. Нам нужно 1,7. Семьи, чьи доходы не превышают одного минимального размера оплаты труда, уже с 1 января 2020 года будут получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. На первом этапе - 5,5 тысячи рублей, а со следующего года - около 11 тысяч. Материнский капитал - это 466 617 рублей - семья получит уже при рождении первенца. Общий размер материнского капитала семьи с двумя детьми составит почти 617 тысяч рублей. Это хорошая финансовая поддержка и эффективная мера для улучшения демографической ситуации в стране. В послании президент говорил и о распространении льготной ипотеки для семей с двумя детьми, и о необходимости введения бесплатных обедов для школьников 1 - 4-х классов. Об увеличении бюджетных мест в вузах, о доплатах классным руководителям в размере 5 тысяч рублей, о развитии первичного звена здравоохранения и внедрении сквозного регистра получателей лекарственных препаратов. Очень важно, чтобы целевые федеральные деньги использовались эффективно и чтобы все эти задачи были реализованы в срок, - заявил депутат Государственной думы РФ Максим Кудрявцев.

- Но, пожалуй, одной из самых резонансных стала часть послания Владимира Путина, связанная с необходимостью внесения поправок в Конституцию. Как вы относитесь к этим предложениям, к чему они приведут?

- Президент отметил, что как базовый документ Конституция соответствует нашим реалиям. Есть отдельные элементы, которые нуждаются в донастройке. Президент предложил при формировании правительства делегировать часть функций парламенту - это неплохо. Теперь депутаты смогут сами выбирать, кто будет председателем правительства, заместителем председателя и федеральными министрами. На первую роль выходят политические фракции в Государственной думе. Владимир Путин обозначил, что данный вопрос нужно вынести на референдум. Важные функции будут переданы Совету Федерации. Вопросов в части назначения на руководящие должности в силовых ведомствах будет обсуждаться Советом Федерации. Этот же совет будет назначать прокуроров. И я думаю, что данные решения правильные, они будут укреплять основы российской демократии. Кроме того, президент предложил, чтобы индексация пенсии была внесена в нормы Конституции, а также чтобы минимальный размер оплаты труда был не ниже прожиточного минимума. В целом послание президента я бы оценил как очень системное и структурированное, где нет тезисов и посылов, а есть конкретные задачи, которые четко оцифрованы и подкреплены финансовым бюджетом и которые будут решены, у меня нет в этом никаких сомнений, - отметил в завершение нашей беседы Максим Кудрявцев, депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ.

Более подробно о мнении Максима Георгиевича Кудрявцева по итогам Послания президента Федеральному собранию и отставке правительства можно послушать в записи нашей программы.